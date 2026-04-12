Daniela Gaviria sumó otra presea dorada en la Copa Internacional de Mountain Bike CIMTB en Brasil

La ciclomontañista colombiana Daniela Gaviria firmó una destacada actuación en la I Copa Internacional de Mountain Bike CIMTB, al subir al podio en las dos competencias disputadas del fin de semana. La corredora del GW Erco Sprotfitness fue la gran protagonista del evento tras imponerse con autoridad en las pruebas de Short Track (XCC) y Cross Country Olímpico (XCO).

“Fue una carrera que realmente disfruté mucho, me sentí demasiado fuerte, muy enfocada en todo momento y siento que la preparación que he venido haciendo fue muy buena para lograr este resultado porque me dio mucha más confianza y muy feliz por los puntos que conseguí aquí en Brasil y muy motivada más para lo que se viene”, dijo Gaviria.

La pedalista nacional logró en territorio brasilero un doble triunfo que confirmó su gran momento deportivo a nivel internacional. En la prueba de XCO, Gaviria registró un tiempo de 1:02:02, demostrando fortaleza, técnica y consistencia en el exigente circuito.

El director deportivo Héctor Pérez también valoró el desempeño de la corredora. “Creo que fue un gran fin de semana para el equipo. Daniela gana la categoría Junior del Continental Series, lo que le da 90 puntos en la clasificación mundial de la UCI, y creemos que para la próxima actualización estaría muy cerca de la segunda posición del ranking mundial. Muy contentos porque gana con gran diferencia y logra meterse quinta entre las élites de Brasil, que realmente tienen un gran nivel”.

*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness