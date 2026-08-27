Daniela Gaviria, séptima del mundo y primera de América en el Mundial de MTB

La joven ciclomontañiista antioqueña Daniela Gaviria logró un destacado séptimo lugar en la categoría Junior del Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña UCI 2026, disputado en Val di Sole, Italia. Por otro lado, Santiago Quintero finalizó en la posición 70.

En el Mundial MTB, que se desarrolla en Val di Sole, Trentino, Italia. Daniela Gaviria y Santiago Quintero asumieron el reto mundialista en la categoría Junior, enfrentándose a uno de los circuitos más exigentes del calendario internacional.

Gaviria protagonizó una sobresaliente actuación al finalizar en la séptima posición, con un tiempo de 1:02:17, resultado que además la convirtió en la primera corredora del continente americano en la clasificación, superando a representantes de países como Estados Unidos, Canadá y Argentina. La ciclista del GW Erco Sportfitness confirmó así su crecimiento en la escena internacional y mejoró el resultado conseguido en la edición anterior del campeonato.

La prueba femenina estuvo marcada por un alto nivel competitivo y un exigente recorrido físico. Gaviria tuvo que exigirse al máximo desde el inicio y, después de una primera vuelta en la que perdió algo de ritmo, logró estabilizarse y recuperar posiciones para cerrar una carrera de gran nivel.

“Estoy muy motivada para seguir mejorando. Era una pista demasiado física, había unas rivales súper fuertes, salieron al límite y me hicieron ir al límite también. Me costó un poco cada vuelta, pero iba encontrando un poquito más el paso. Estoy muy contenta con el resultado y a seguir mejorando para lo que se viene”, dijo Gaviria después de finalizar la competencia.

Por su parte, Santiago Quintero terminó en la posición 70, con un tiempo de 1:09:30. El resultado estuvo por debajo de las expectativas que tenía el equipo antes de la competencia, teniendo en cuenta el rendimiento que el corredor venía mostrando y las expectativas de disputar los primeros puestos.

El director deportivo del GW Erco Sportfitness, Héctor Pérez, destacó el resultado de Daniela.“Dani logra un séptimo lugar impresionante porque el nivel era fuertísimo. Logra estabilizarse luego de una primera vuelta complicada y hace un impresionante séptimo lugar. Es la primera corredora de América, estando por delante de pedalistasque llevan dos o tres meses concentradas en Europa, y es un gran resultado”.

Ahora toda la atención estará puesta en Jhonatan Botero, que el domingo afrontará a la prueba de Cross-country Olímpico (XCO) Élite del Campeonato Mundial. El corredor del GW Erco Sportfitness buscará cerrar la participación del equipo en Italia con una actuación a la altura del desafío mundialista.

Resultados categoría junior femenina

*Con información Prensa GW Erco Sportfitness