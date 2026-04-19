Daniela Gaviria se coronó campeona panamericana junior en el Cross Country Olímpico

Con una actuación contundente, la ciclomontañista colombiana Daniela Gaviria se consagró campeona panamericana de Cross Country Olímpico (XCO) en la categoría femenina junior, en el marco del Campeonato Panamericano de Mountain Bike 2026, que se desarrolla en el exigente circuito de Aguavista, en Itapúa, Paraguay.

La competencia, disputada este sábado, reunió a las mejores representantes del continente en la modalidad reina del ciclismo de montaña, exigente tanto en resistencia como en técnica sobre un trazado que combinó subidas empinadas, descensos técnicos y zonas rápidas en piedra.

Gaviria dominó la carrera desde las primeras vueltas, imponiendo un ritmo sólido y manteniendo una ventaja sostenida frente a sus rivales hasta cruzar la meta en primer lugar, lo que le permitió asegurar la medalla de oro panamericana en la categoría. Su triunfo representa un hito significativo, ratificando su crecimiento competitivo y posicionándola como una de las principales referentes del mountain bike juvenil en América.

La colombiana, integrante de la Selección Colombia de MTB, venía consolidando un fuerte proceso competitivo durante la temporada y trasladó ese nivel al Panamericano, imponiéndose en un terreno exigente y con condiciones de alto nivel internacional sobre un circuito técnico de montaña diseñado para poner a prueba tanto la resistencia física como la estrategia de carrera.



Daniela Gaviria, en lo más alto del podio del Cross Country Olímpico. (Foto © FCC)

La victoria de Gaviria no solo aporta una nueva presea dorada para el medallero colombiano, sino que también confirma la profundidad de talento y la proyección de las nuevas generaciones en el MTB nacional, destacando la importancia de los procesos formativos e inversión en desarrollo juvenil dentro de la Federación Colombiana de Ciclismo.

Este título panamericano se suma al conseguido en la jornada anterior por Antonio Gómez, en el short track Sub-23, y por los obtenidos por Steffany Higuita en el XCO juvenil y Antonia Rivera en el XCO menores.

las otros resultados importantes de la delegación nacional en diferentes pruebas del certamen, reafirmando el protagonismo de Colombia en el ciclismo de montaña a nivel continental en todas sus categorías.

El Campeonato Panamericano de MTB continúa con otras competencias programadas en las próximas jornadas, manteniendo el escenario de alto nivel competitivo entre las principales selecciones del continente.

*Con Información de Fedeciclismo