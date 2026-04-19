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Daniela Gaviria se coronó campeona panamericana junior en el Cross Country Olímpico

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Daniela Gaviria, nueva campeona panamericana en el Cross Country Olímpico. (Foto © FCC)
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El santandereano Antonio Gómez, campeón del Short Track Sub-23 en el Panamericano de MTB

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15 abril, 2026

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Daniela Gaviria y Santiago Quintero se destacaron en competencias UCI realizadas en Brasil. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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