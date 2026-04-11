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Daniela Gaviria se colgó la medalla de oro en la prueba de short track de la I Copa Internacional de Mountain Bike CIMTB

Publicado

Hace 55 mins

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La colombiana Daniela Gaviria brilló en territorio brasilero. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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Daniela Gaviria, una de las cartas del GW Erco Sportfitness para el Panamericano de MTB. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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El ciclomomtañista boyacense Leonardo Páez lleva dos carreras en la temporada 2026. (Foto © Lee Cougan - Basso Factory Racing)
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