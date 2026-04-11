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Daniela Gaviria se colgó la medalla de oro en la prueba de short track de la I Copa Internacional de Mountain Bike CIMTB
La corredora del GW Erco Sportfitness, Daniela Gaviria, fue la gran protagonista en la primera jornada la I Copa Internacional de Mountain Bike CIMTB al imponerse en la exigente prueba de short track y conquistar la medalla de oro en rama femenina, ratificando su gran momento deportivo.
Gaviria dominó la competencia de principio a fin, logrando una diferencia importante sobre sus rivales y confirmando su alto nivel competitivo de cara a los próximos retos internacionales.
“Fue una pista súper dura, era demasiado rápida en la que tocaba ir siempre a paso, gané con una buena diferencia con la segunda, me sentía súper bien, estaba sacando el máximo para ver cómo me sentía para llegar más preparada al Panamericano”, dijo Gaviria.
La acción continuará este sábado en territorio brasilero cuando la pedalista colombiana vuelva a competencia en la prueba del Cross-Country Olímpico (XCO), donde buscará nuevamente ser protagonista en la Copa Internacional de Mountain Bike CIMTB.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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Daniela Gaviria y Santiago Quintero representarán al GW Erco Sportfitness en la CIMTB Junior Series, antesala del Panamericano
El equipo GW Erco Sportfitness continúa su preparación internacional con presencia en la CIMTB Junior Series, que se disputará en territorio brasilero del 10 al 12 de abril en Alameda Salão de Pedras, Minas Gerais. Será una competencia clave antes encarar el Campeonato Panamericano de MTB XCO.
Los corredores Daniela Gaviria y Santiago Quintero serán los encargados de representar al equipo en Brasil, en una carrera donde el ritmo explosivo, los senderos técnicos y los exigentes ascensos marcarán la diferencia. Ambos pedalistas estarán acompañados por el director deportivo Héctor Pérez, quien lidera el proceso competitivo del equipo en esta gira internacional.
Daniela Gaviria llega con una preparación enfocada en los detalles que exige el cross country olímpico, trabajando resistencia, fuerza y técnica para afrontar los exigentes circuitos brasileños. “Junto a Héctor he tenido una buena preparación, ha sido muy enfocada trabajando la resistencia, la fuerza y también la técnica, con entrenamientos muy específicos para llegar en el mejor nivel a la CIMTB Junior Series. La idea sería hacer una buena carrera, sumar bastantes puntos y seguir avanzando en el ranking mundial”, aseguró Gaviria.
La corredora también destacó el comportamiento de su bicicleta en terrenos técnicos y exigentes. “La bicicleta GW es una gran ayuda para los terrenos que se encuentran allá, es una bici muy liviana, demasiado resistente, muy estable en las partes técnicas y sobre todo en las partes más exigentes, lo que me genera demasiada seguridad y mucha más confianza”.
Por su parte, Santiago Quintero también llega con una sólida preparación tras semanas de alto volumen e intensidad sobre la bicicleta. “Ha sido una preparación muy tesa, hemos tenido buenas semanas de volumen, también de muy buena intensidad sobre la bici, trabajo de fuerza sobre y fuera de la bici, y creo que eso nos puede ayudar mucho a afrontar nuestro objetivo en Brasil”, señaló el juvenil del GW Erco Sportfitness.
Quintero también resaltó el rendimiento de su bicicleta en condiciones técnicas. “La bici va bien en todos los terrenos, subiendo es muy rígida, y a la hora de bajar hace muy bien su trabajo, esperemos que todo salga de la mejor manera y podamos traer un buen resultado a casa”.
Mientras tanto, Jhonatan Botero continuará su preparación con la Copa Aguavista XCO, que se disputará los 11 y 12 de abril, competencia que servirá como test previo al Campeonato Panamericano en la misma pista donde se desarrollará el certamen continental.
Posteriormente, el Campeonato Panamericano de MTB XCO se disputará del 14 al 19 de abril en San Juan de Paraná, Paraguay, donde tres corredores del GW Erco Sportfitness representarán a Colombia: Jhonatan Botero, Santiago Quintero y Daniela Gaviria.
El equipo colombiano afronta este importante reto del calendario internacional con la mira puesta en sumar puntos, ganar ritmo competitivo y buscar protagonismo en los exigentes circuitos del continente, donde la técnica, la potencia y la estrategia serán determinantes en cada vuelta.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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El GW Erco Sportfitness suma podios y puntos UCI en la Copa MTB de Puerto Rico
El equipo colombiano GW Erco Sportfitness cumplió una destacada actuación en la Copa MTB de Puerto Rico, disputada entre el 20 de febrero y el 1 de marzo, enfrentando a algunos de los mejores corredores del continente en pruebas del calendario internacional UCI.
La participación dejó resultados importantes para el equipo, con podios en las categorías junior y ubicaciones dentro del top 20 en élite, además de sumar puntos clave para el ranking mundial.
En la categoría junior masculina, Santiago Quintero fue uno de los protagonistas del evento al conseguir el primer lugar en el Short Track Challenge UCI C3, además de un segundo y un cuarto lugar en otras competencias del calendario.
Por su parte, Daniela Gaviria tuvo una actuación consistente en junior femenino, alcanzando varios segundos lugares y un cuarto puesto, consolidándose como una de las corredoras más destacadas del certamen.
En la categoría élite masculina, Jhonnatan Botero y Jerónimo Bedoya lograron posiciones dentro del top 20 en varias pruebas, compitiendo frente a corredores de alto nivel internacional.
Resultados Destacados
Short Track Challenge UCI C3
- 1° Santiago Quintero – Junior masculino
- 4° Daniela Gaviria – Junior femenino
- 10° Jerónimo Bedoya – Élite
- 17° Jhonnatan Botero – Élite
Cross Country Challenge UCI HC Junior Series
- 5° Santiago Quintero – Junior masculino
- 2° Daniela Gaviria – Junior femenino
- 9° Jhonnatan Botero – Élite
- 16° Jerónimo Bedoya – Élite
Cross Country Continental Series
- 2° Santiago Quintero – Junior masculino
- 2° Daniela Gaviria – Junior femenino
Short Track Internacional de Puerto Rico UCI C3
- 2° Santiago Quintero – Junior masculino
- 2° Daniela Gaviria – Junior femenino
- 9° Jerónimo Bedoya – Élite
Cross Country Internacional de Puerto Rico HC Junior Series
- 4° Santiago Quintero – Junior masculino
- 2° Daniela Gaviria – Junior femenino
- 13° Jhonnatan Botero – Élite
Para el director técnico del equipo, Héctor Pérez, la gira dejó un balance muy positivo en términos de rendimiento y crecimiento deportivo. El equipo alcanzó nuevos registros de potencia y mejoró su desempeño físico y mental frente a corredores del más alto nivel de América, lo que también permitió avanzar en el ranking internacional.
Las exigentes condiciones climáticas del Caribe, especialmente las altas temperaturas, representaron uno de los mayores retos para los corredores durante las competencias. Aun así, el equipo logró adaptarse y mantener un rendimiento competitivo a lo largo del calendario.
Desde el punto de vista técnico, el material deportivo también respondió a la exigencia de los circuitos, con bicicletas que mostraron gran comportamiento en terrenos técnicos y de alta intensidad.
La participación en Puerto Rico hace parte de la planificación deportiva del equipo para la temporada internacional, un proceso que busca seguir consolidando a GW Erco Sportfitness como uno de los proyectos más sólidos del mountain bike colombiano.
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“Empezar la temporada con estas sensaciones es sumamente positivo”: Leonardo Páez tras su primer podio del año
El experimentado ciclomontañista boyacense Leonardo Páez consiguió su primer podio de la temporada 2026 en España, tras finalizar en la segunda posición en la Andalucía Bike Race, luego de cinco días de intensa competencia.
“Tuvimos una excelente actuación en recorridos muy técnicos que no favorece necesariamente mis características de escalada. Subir al podio en la contrarreloj y luego vestir el maillot de líder en la etapa maratón fue fantástico”, dijo Páez, en declaraciones recogidas por su equipo.
El oriundo de Ciénega, Boyacá que venía de iniciar su temporada competitiva en la carrera catalana Santa Vall by The Traka 2026 sin mucha figuración, se mostró satisfecho con los resultados obtenidos y confiado para lo que viene.
“Casi todos días nos mantuvimos luchando por estar cerca del podio. Empezar la temporada de esta manera y con estas sensaciones es sumamente positivo”, concluyó el pedalista colombiano del equipo italiano Lee Cougan – Basso Factory Racing.