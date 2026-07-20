Daniela Gaviria, gran protagonista del campeonato nacional de MTB al conquistar cuatro títulos

El GW Erco Sportfitness cerró con broche de oro su participación en el Campeonato Nacional de MTB disputado en Pereira, Risaralda, luego de conquistar importantes títulos y medallas nacionales que ratifican el gran momento deportivo del equipo. La gran protagonista del certamen fue Daniela Gaviria, quien hizo historia al convertirse en la primera deportista en coronarse campeona nacional en las cuatro modalidades en las que participó: relevos por equipos (XCR), Short Track (XCC), Cross Country Olímpico (XCO) y Maratón (XCM), consolidándose como la corredora más completa del campeonato.

“Estamos muy satisfechos con los resultados del equipo. Felices con lo de Daniela, que se convierte en una de las deportistas más consagradas en la historia porque nunca antes había ocurrido que una misma deportista ganara todas las modalidades en las cuales participaba. Son pruebas totalmente diferentes para condiciones físicas totalmente diferentes y eso muestra el gran nivel y performance que tiene actualmente“, destacó Héctor Pérez, director deportivo del GW Erco Sportfitness.

El campeonato comenzó con la medalla de oro en la prueba de relevos por equipos (XCR), en la que Gaviria aportó para que Antioquia volviera a lo más alto del podio nacional después de varios años. Este fue el primero de los cuatro títulos nacionales que conquistaría la joven figura durante el certamen.



El equipo antioqueño con tres integrantes del GW Erco Sportfitness se coronó campeón de la prueba de relevos. (Foto Carlos Cruz © FCC)

La segunda jornada trajo consigo otra destacada actuación en el Short Track (XCC), donde Gaviria se coronó campeona nacional en la categoría élite femenina y Santiago Quintero hizo lo propio en la categoría junior masculina.

La prueba reina del mountain bike colombiano, el Cross Country Olímpico (XCO), volvió a dejar grandes resultados para el equipo. Daniela conquistó su tercer título nacional del campeonato, mientras que Jhonatan Botero recuperó el título nacional élite masculino, Santiago Quintero volvió a subir a lo más alto del podio al proclamarse campeón nacional junior.

La histórica actuación de Daniela Gaviria se selló en la última jornada del campeonato con la conquista del título nacional en la Maratón (XCM). Con esta victoria, la corredora antioqueña logró una hazaña sin precedentes al convertirse en la única deportista del certamen en ganar las cuatro modalidades en las que tomó la partida, confirmando su condición como la corredora más completa del Campeonato Nacional de MTB 2026.

“Ganamos el Short Track y el Cross Country en la categoría junior, que además sirven como preparación para el Campeonato Mundial que se acerca muy pronto. Ver a nuestros corredores siendo protagonistas en las diferentes categorías nos llena de satisfacción y nos motiva a seguir trabajando por el desarrollo del MTB nacional“, concluyó Pérez.

Con cuatro títulos nacionales para Daniela Gaviria, dos para Santiago Quintero y dos para Jhonatan Botero, además de importantes medallas obtenidas por sus corredores en las diferentes modalidades, el GW Erco GW Erco Sportfitness se despidió de Pereira tras un campeonato histórico que quedará marcado por la hazaña de Gaviria, quien escribió una página dorada para el mountain bike colombiano al conquistar las cuatro pruebas que disputó.

*Con infirmación Prensa GW Erco Sportfitness