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Daniela Gaviria, gran protagonista del campeonato nacional de MTB al conquistar cuatro títulos

Publicado

Hace 2 horas

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La joven antioqueña Daniela Gaviria se consagró campeona nacional de MTB en las cuatro modalidades que participó. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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