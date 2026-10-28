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Daniela Gaviria arrasó en la Copa Chile XCO 2026; Jerónimo Bedoya y Santiago Quintero también se destacaron
La joven ciclomontañista antioqueña, Daniela Gaviria, ratificó su gran año deportivo con una victoria en la Copa Chile XCO Santiago 2026. La corredora del GW Erco Sportfitness encabezó una destacada actuación del equipo colombiano, que conquistó dos títulos más, con Jerónimo Bedoya y Santiago Quintero en la competencia disputada en el Parque Metropolitano de Santiago, en el sector del Cerro San Cristóbal.
La campeona panamericana, se impuso en la categoría Junior Damas con un tiempo de 49 minutos y 25 segundos, resultado que reafirma su nivel internacional en su segundo año en esta categoría. Su ubicación en el ranking mundial la consolida entre las corredoras más destacadas de su generación y respalda su proyección hacia la categoría Sub-23.
El entrenador del GW Erco Sporfitness, Héctor Pérez, destacó el rendimiento de Gaviria y la importancia de los resultados obtenidos durante la temporada. “En mi concepto, creería que es de las mejores temporadas a nivel global en cuanto a resultados de las damas Junior en la historia cercana del país, en el cross country específicamente”, expresó.
La actuación del equipo también tuvo como protagonista a Jerónimo Bedoya, quien se quedó con la victoria en la categoría Élite Varones con un tiempo de 1 hora, 6 minutos y 8 segundos. Bedoya volvió a ganar en territorio chileno, donde años atrás se había impuesto en los Juegos Suramericanos de la Juventud.
Tras su triunfo, Jeronimo destacó las exigencias del trazado y la importancia de mantener la precisión durante toda la competencia. “Segunda vez en Chile, las dos veces que he venido he podido ganar. Realmente feliz. Es una pista muy, muy técnica; vuelta tras vuelta va cobrando factura, hay que cuidar mucho la bajada y realmente gana el que menos errores cometa al final”, manifestó.
Por su parte, Santiago Quintero completó la celebración del equipo al conquistar la categoría Junior Varones con un tiempo de 52 minutos y 25 segundos. Su victoria representa otro resultado importante para la proyección internacional del equipo.
La jornada tuvo un momento difícil para Jhonatan Botero, quien sufrió una caída durante la competencia. El corredor presentó laceraciones que le impidieron continuar en carrera, por lo que tuvo que retirarse y no pudo disputar la medalla.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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El GW Erco Sportfitness se pone a prueba en la Copa Chile de Cross-Country Olímpico
Daniela Gaviria, Jerónimo Bedoya, Santiago Quintero y Jhonatan Botero representarán al GW Erco Sportfitness este domingo 25 de octubre en la segunda fecha de la Copa Chile de Cross-Country Olímpico (XCO) Santiago 2026. La competencia tendrá lugar en el Parque Metropolitano de Santiago, en el sector del Cerro San Cristóbal, sobre un circuito de 3 kilómetros y cerca de 110 metros de desnivel acumulado por vuelta.
El recorrido pondrá a prueba la condición física y las capacidades técnicas de los corredores en una nueva cita internacional, que también representa una oportunidad para evaluar su nivel y cerrar una extensa temporada competitiva. El entrenador Héctor Pérez destacó las características del trazado, que ya ha recibido campeonatos panamericanos, y anticipó una prueba exigente por las condiciones de la pista y la fatiga acumulada durante el año.
La antioqueña Daniela Gaviria afrontará esta competencia con la motivación de medirse nuevamente ante destacadas ciclomontañistas del continente y continuar su preparación de cara a los retos de la próxima temporada. “Estoy motivada para ver cómo me va en esa carrera”, expresó la deportista, quien también señaló que después del Mundial identificó aspectos por seguir mejorando en su preparación física y técnica.
Por su parte, Jerónimo Bedoya destacó los buenos recuerdos que tiene del circuito chileno, donde fue campeón suramericano juvenil, y manifestó su intención de cerrar el año de la mejor manera antes de tomar unos días de descanso.
Santiago Quintero también se mostró expectante ante el desafío: “Ha sido una preparación dura, hemos trabajado y hecho un bloque de carreras; ya se siente un poco el desgaste de la temporada, pero vamos a ver qué tal nos va”.
Los cuatro corredores buscarán aprovechar este nuevo reto internacional para demostrar su nivel y representar al equipo en una exigente jornada de mountain bike.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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Copa Antioquia de MTB: Abejorral vivió una fiesta con la sexta válida
El municipio de Abejorral fue escenario de la sexta válida de la Copa Antioquia de MTB, una jornada que reunió a deportistas de diferentes edades y categorías, y convirtió sus calles en una auténtica fiesta deportiva.
Un total de 234 ciclomontañistas estuvieron allí en representación de municipios como Abejorral, Amagá, Anserma (Caldas), Bello, Caldas, Cañasgordas, El Carmen de Viboral, Copacabana, El Retiro, El Santuario, Girardota, Guarne, Itagüí, La Estrella, La Unión, Medellín, Rionegro, Sabaneta, Yolombó y Yarumal, además de Bogotá.
Los ciclistas representaron a clubes y equipos como Aberrodar, Club Minero Amagá, El Retiro Sobre Ruedas-IMDER, Corporación Correcaminos El Retiro, Valeria Montrex, MTC Botero Bikes, Tourmalet, GW ERCO Sportfitness, Inder Girardota, Club de Ciclismo Cañas y Astranova, entre otros. La participación de deportistas locales y visitantes ratificó el alcance regional de la Copa y su aporte al desarrollo del ciclismo de montaña.
La jornada comenzó con condiciones lluviosas, pero el clima mejoró con el paso de las horas y permitió el desarrollo de las competencias. La lluvia de la noche anterior dejó algunos sectores con pantano, un ingrediente adicional para una pista que exigió técnica, resistencia y concentración.
El circuito contó con 3,2 kilómetros de recorrido, combinando un trazado urbano con zonas de mangas y terrenos afectados por la humedad. Los duros ascensos y los descensos técnicos pusieron a prueba las capacidades de los participantes, que debieron afrontar cada sector con precisión y fortaleza física.
Más allá de la competencia, uno de los grandes protagonistas fue el público. Los habitantes de Abejorral salieron a las calles y se asomaron a sus balcones para animar a los ciclistas durante el recorrido. Los aplausos, los gritos de aliento y el entusiasmo de las familias transformaron la válida en una celebración que conectó el deporte con la comunidad.
La presencia de niños, jóvenes y adultos en las diferentes categorías también destacó el carácter formativo e incluyente del MTB, una disciplina que continúa ganando espacios y acercando nuevas generaciones al ciclismo antioqueño.
La Copa Antioquia de MTB se prepara ahora para su última cita de la temporada. El próximo 1 de noviembre, Copacabana será sede de la séptima y última válida, una jornada decisiva en la que se conocerán los campeones generales de cada categoría.
Con el calendario del Mountain Bike cerca de su final, los deportistas afrontarán la última competencia con el objetivo de cerrar la temporada en lo más alto de la clasificación y coronar el trabajo realizado durante el año.
Resultados de la sexta válida
Open Damas (17 años y más) 1. Daniela Gaviria Ramírez — GW ERCO Sportfitness / Club Minero Amagá — 57:21. 2. Tatiana Ruiz — Girardota — 1:06:38. 3. Lina Marcela Vallejo Ríos — El Retiro Sobre Ruedas-IMDER — 1:08:44.
Infantil A damas (8 a 10 años) 1. Lucía Vargas González — Correcaminos Yolombó — 15:28. 2. Aitana Victoria Rodríguez Graciani — Valeria Montrex – Yak Brake — 14:20. 3. Celeste Manco Echavarría — Club de Ciclismo Cañas — 13:48.
Infantil A varones (8 a 10 años) 1. Emiliano Ocampo Muñoz — Aberrodar — 27:57. 2. Ángel David Díaz — Correcaminos — 28:26. 3. Sneider Vanegas Mejía — Valeria Montrex — 28:42.
Infantil B damas (11 a 12 años) 1. Sammy Liseth García Tabares — Club Minero Amagá — 26:13. 2. Luciana Carvajal Graciano — Club Cicliamo Cañas — 27:41. 3. María Antonia Hoyos Giraldo — Club Ciclismo Cañas — 28:01.
Infantil B varones (11 a 12 años) 1. Dylan Cardona Vallejo — El Retiro Sobre Ruedas-IMDER — 24:33. 2. Dilan Stiven Herrera — Corporación Correcaminos El Retiro — 25:28. 3. Jerónimo Arenas — Aberrodar — 25:46.
Prejuvenil A damas (13 a 14 años) 1. Stefanny Higuita Guisao — Valeria Montrex — 48:39. 2. Ana Lucía García Berrío — Club MTC Botero Bikes — 52:20. 3. Antonia Rivera Rodríguez — Club Valeria Montrex — 54:00.
Prejuvenil A varones (13 a 14 años) 1. David Arias Muriel — Team Sistecrédito / Club Minero Amagá — 41:29. 2. Pablo Ardila Muñoz — Avinal – Carmen de Viboral — 43:41. 3. Salomón González Torres — Valeria Montrex — 43:58.
Prejuvenil B damas (15 a 16 años) 1. Sofía Castrillón Palacio — Tourmalet Fundación — 53:58. 2. María Isabel Chica Rojas — Club Aberrodar — 54:29. 3. Juanita González Cadavid — Valeria Montrex — 55:15.
Prejuvenil B varones (15 a 16 años) 1. Emmanuel Morales Otálvaro — GW ERCO Sportfitness — 47:21. 2. Jerónimo Flórez Bedoya — El Retiro Sobre Ruedas-IMDER — 50:50. 3. Emanuel Toro Botero — El Retiro Sobre Ruedas-IMDER — 51:33.
Junior varones (17 a 18 años) 1. Santiago Quintero Arango — GW ERCO Sportfitness — 1:03:17. 2. Miguel Paredes — Astranova Bikehouse — 1:04:08. 3. Genaro Ramírez Botero — Team Astranova — 1:06:01.
Senior (19 a 29 años) 1. José Manuel Valencia — Inder Girardota — 47:42. 2. Emmanuel Bedoya Montoya — Club MTC Botero Bikes — 49:52. 3. Cristian Tamayo Montoya — Club MTC Botero Bikes — 51:17. Máster
A varones (30 a 39 años) 1. Jonathan Puerta Uribe — Specialized Indiana — 58:37. 2. Juan Alberto Munera Alzate — MTC Botero Bikes — 1:00:02. 3. Juan Esteban Londoño Montoya — Club Minero Amagá — 1:02:46.
Máster B varones (40 a 49 años) 1. Javier Rendón — Independiente — 52:49. 2. Héctor Pérez — GW Shimano — 53:29. 3. Mauricio González Márquez — Independiente — 53:47.
Máster C varones (50 años y más) 1. Heriberto Mario Valencia Londoño — Club no reportado — 46:10. 2. Rodrigo Ortega — Corporación Correcaminos El Retiro — 47:31. 3. Mario Botero — El Retiro Sobre Ruedas-IMDER — 48:18.
Open varones (19 a 29 años) 1. Jerónimo Bedoya — GW ERCO — 1:02:45. 2. Juan Manuel Baena Restrepo — Valeria Montrex — 1:11:03. 3. Juan Andrés Morales Suaza — El Retiro Sobre Ruedas-IMDER — 1:13:27.
Categoría del pueblo (edad abierta) 1. Brayan Patiño — Aberrodar — 36:25. 2. Vianey López — Aberrodar — 37:36. 3. Jhon Mauricio Gutiérrez — Aberrodar — 46:05.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo de Antioquia
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Copa Colombia de MTB 2026: el GW Erco Sportfitness sumó tres títulos en las pruebas del short track
El equipo GW Erco Sportfitness sumó tres títulos en la quinta válida de la Copa Colombia de MTB, en la modalidad del Short Track (XCC), disputada en Chía, Cundinamarca. Daniela Gaviria, Santiago Quintero y Jerónimo Bedoya se consagraron campeones de la clasificación general de sus respectivas categorías, como resultado de su rendimiento a lo largo de la temporada y de su actuación en la última válida del calendario.
En Junior Damas, Daniela Gaviria ratificó su buen momento al ganar la prueba de Short Track y asegurar el título de la Copa Colombia. La corredora destacó la importancia de cerrar la temporada con este resultado y ahora se prepara para afrontar el reto del XCO.
En Junior Masculino, Santiago Quintero también se quedó con el título de la Copa Colombia de XCC, completando una jornada de celebración para el equipo en las categorías juveniles y ratificando su protagonismo en la modalidad.
Por su parte, Jerónimo Bedoya aseguró el campeonato de la Copa Colombia en la categoría Élite tras finalizar tercero en la última válida de Short Track. El corredor destacó el trabajo realizado durante la temporada y reconoció las exigencias físicas de esta fase del calendario.
El director deportivo, Héctor Pérez, resaltó la importancia de los resultados obtenidos en Chía y el trabajo realizado por los corredores durante la temporada. “Estamos en el final de la Copa Colombia y muy contentos por los resultados. Es muy importante ganar las carreras de la Copa y conseguir estos títulos. Jerónimo Bedoya se consagró campeón de la Copa Élite, mientras que en Junior Damas y Junior Masculino también conseguimos ser campeones”, manifestó el técnico.
Pérez también explicó que el equipo busca cerrar el fin de semana con buenos resultados en la modalidad XCO y posteriormente afrontar los compromisos programados para el cierre de temporada, entre ellos la Vuelta a Antioquia y una competencia internacional en Chile.
Hoy finalizará la Copa Colombia de MTB con la prueba de Cross Country Olímpico (XCO), en la que Jhonatan “Chuky” Botero, Daniela Gaviria, Santiago Quintero y el Sub-23 Jhean Pool Cardona buscarán cerrar la competencia con nuevos triunfos y ratificar el buen rendimiento que han demostrado a lo largo de la temporada.
RESULTADOS SHORT TRACK
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness