Daniel Hoyos se consagra campeón de la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo

El ciclista caldense Daniel Hoyos se coronó este domingo como el gran campeón de la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo. El corredor colombiano del Team Nativos aseguró el título de la clasificación general tras defender con éxito la camiseta de líder durante la quinta y última fracción, una exigente jornada que unió a la población de Monay con el municipio de La Mesa de Esnujaque.

Con esta destacada actuación, el pedalista de 31 años escribió su nombre en el palmarés de la prestigiosa ronda venezolana, sucediendo en el trono al corredor local Yonathan Eugenio, quien se había quedado con el título en la edición anterior. El triunfo de Hoyos ratifica el buen momento del ciclismo colombiano en territorio vecino, tras ganar este año la Vuelta de la Juventud, la Vuelta a Mérida, la Vuelta a La Fría y la Vuelta a Venezuela.



Luis Mora, Daniel Hoyos y Jorge Abreu, en el podio de la Vuelta a Trujillo 2026. (Foto © Aldemar Herrera)

En el podio definitivo de la competencia, el escarabajo estuvo escoltado por dos experimentados referentes del pelotón local. El venezolano Luis Mora (Alcaldía de Valera-Confitería La Guacamaya), quien finalizó en la segunda casilla, mientras que su compatriota Jorge Abreu (Fina Arroz Keramix) completó el cuadro de honor en el tercer lugar.

Por su parte, el cierre del telón en el último capítulo de la carrera tuvo protagonismo venezolano en la línea de sentencia. Nelson Peña, defensor de los colores de la Gobernación de Mérida, se llevó los honores de la etapa final tras protagonizar una sólida fuga y cruzar la meta en solitario.



El venezolano Nelson Peña ganó la última etapa de la Vuelta a Trujillo 2026. (Foto © Prensa Vuelta a Trujillo)

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