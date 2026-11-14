Daniel Hoyos mantiene el pulso firme en Venezuela y lidera la Vuelta a Trujillo a falta de una jornada

El pedalista caldense Daniel Hoyos, del Team Nativos, continúa comandando la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo, luego de defender el liderato en la cuarta y penúltima etapa, de 138,2 kilómetros, que se disputó entre el municipio de Carache y la localidad de Santa Isabel.

Hoyos, de 31 años, supera por más de un minuto al local Luis Mora (Alcaldía de Valera-Confitería La Guacamaya). En el tercer cajón del podio se encuentra otro venezolano, se trata de Jorge Abreu (Fina Arroz Keramix), quien cede más de tres minutos con el escarabajo a falta de un día para el final.



El venezolano Alexander Villasmil ganó la cuarta etapa de la Vuelta a Trujillo 2026. (Foto © Prensa Vuelta a Trujillo)

El cuarto capítulo quedó en manos del venezolano Alexander Villasmil (Gobernación de Mérida), quien llegó escapado sacándole 1:37 al grupo principal que llegó con comandado por Jesús Goyo (Fina Arroz Keramix), mientras que el mejor colombiano fue Juan Pablos Sossa (Team Nativos) en el tercer lugar.

El giro trujillano finalizará este domingo con la quinta y última etapa, otra jornada rompe-piernas de 136,6 kilómetros de recorrido, que se disputará entre la población de Monay y el municipio de la Mesa de Esnujaque, donde conoceremos al sucesor del venezolano Yonathan Eugenio, campeón del año pasado.

Vuelta a Trujillo 2026

Resultados Etapa 4 » Carache – Santa Isabel (138,2 km)

1 Alexander Villasmil Gobernación de Mérida 3:11:31 2 Jesús Goyo Fina Arroz Keramix 1:37 3 Juan Pablo Sossa Team Nativos 1:37 4 Brayan Montilla CES Serviciclismo La Guaira 1:37 5 Nelson Pérez Fina Arroz Keramix 1:37 6 Ángel Rivas Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya 1:37 7 Jerson Arias Herrera Sport IAM Champion 1:37 8 Julio Blanco Ministerio Comercio Criket 1:37 9 Luis Piñeros Herrera Sport IAM Champion 1:37 10 Emanuel Pérez FTB Celucambio 1:37



Daniel Hoyos, en el podio como líder de la Vuelta a Trujillo 2026. (Foto © Prensa Vuelta a Trujillo)

Clasificación General Individual