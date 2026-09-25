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Ruta

Daniel Felipe Martínez gana de forma espectacular la cuarta etapa de la CRO Race

Publicado

Hace 42 mins

el

Daniel Felipe Martínez ganó la cuarta etapa de la CRO Race 2026. (Foto © CRO Race)
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El nariñense Hernán Aguirre, primer líder de la montaña en el Tour de Mentougou 2026. (Foto © Hernán Aguirre / Facebook)
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