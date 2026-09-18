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Ruta

Daniel Cavia gana la jornada inaugural del Tour de Huangshan; Alejandro Callejas el mejor suramericano

Publicado

Hace 8 horas

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El español Daniel Cavia ganó la primera etapa del Tour de Huangshan 2026. (Foto © Tour of Huangshan)
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Juegos Suramericanos 2026: medalla de plata para Lina Marcela Hernández en la prueba de ruta femenina

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Lina Marcela Hernández se quedó con la medalla de plata en la prueba de ruta de los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026. (Foto © COC)
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18 septiembre, 2026

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Estiven García, ganador de la tercera etapa y mejor sub-23 de la Vuelta a Mérida 2026. (Foto Ciclismo Venezolano © Kenny León)
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Thomas Silva se cuelga el oro en el ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos; Jordan Parra 4°

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18 septiembre, 2026

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El uruguayo Thomas Silva ganó la medalla de oro en la prueba de ruta del ciclismo en los Juegos Suramericanos 2026. (Foto © Federación Ciclista Uruguaya)
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