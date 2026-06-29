Cycling Academy Project: una nueva plataforma europea para formar el futuro del ciclismo

El ciclismo joven europeo sigue produciendo talento de enorme proyección, pero muchos corredores no logran alcanzar su verdadero potencial por falta de estructura, visibilidad, internacionalización y respaldo económico sostenido. En ese escenario nace Cycling Academy Project, una iniciativa que no quiere presentarse únicamente como un equipo ciclista en Europa, sino como una plataforma internacional de desarrollo ciclista pensada para acompañar a las nuevas generaciones hacia el ciclismo profesional.

Con una visión construida desde España, Francia, Italia y Bélgica, el proyecto propone una mentalidad europea desde el primer día. La idea es que los jóvenes ciclistas crezcan compitiendo en diferentes entornos, culturas y estilos de carrera, entendiendo que el ciclismo moderno exige mucho más que talento físico: requiere formación, disciplina, estrategia, adaptación y una estructura capaz de proyectarlos más allá de los circuitos locales.

Al frente deportivo aparece Jorge Armando Tarazona Ortiz, director deportivo nivel 3, ex corredor y técnico especializado en el desarrollo de jóvenes talentos y estructuras de alto rendimiento. Su experiencia en categorías élite y sub-23, así como en equipos y clubes de formación, le da al proyecto una base deportiva orientada a la creación de corredores completos, preparados física, táctica, mental y humanamente para las exigencias del ciclismo actual.



Jorge Tarazona Ortiz, director deportivo nivel 3, excorredor y técnico especializado en el desarrollo de jóvenes talentos estará a cargo del Cycling Academy Project. (Foto © Cycling Academy Project)

Cycling Academy Project se sostiene sobre cinco pilares fundamentales: deporte, desarrollo, comunicación, igualdad e internacionalización. En lo deportivo, plantea competición real en calendario europeo; en el desarrollo, formación técnica, física y mental; en comunicación, producción audiovisual constante; en igualdad, una estructura masculina y femenina bajo la misma filosofía; y en internacionalización, presencia estratégica en cuatro de los mercados más importantes del ciclismo europeo.

Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es su apuesta por la igualdad como estructura real y no como discurso. El proyecto contempla oportunidades, recursos, staff técnico, calendario competitivo y visibilidad audiovisual para hombres y mujeres bajo una misma narrativa de crecimiento. En un momento clave para el ciclismo femenino, esta visión representa una oportunidad para construir desde la base un modelo más equilibrado, moderno y sostenible.

La estructura inicial contempla 16 corredores entre 16 y 19 años, seleccionados de España, Francia, Italia y Bélgica, acompañados por un staff técnico, vehículos de apoyo, logística internacional y producción audiovisual durante toda la temporada. El modelo plantea un camino progresivo desde la academia hasta una futura estructura continental y profesional, con una hoja de ruta que proyecta lanzamiento en 2026, consolidación en 2027, ascenso a categoría Continental en 2028 y una plataforma profesional consolidada en 2029.

Para las marcas, Cycling Academy Project propone una relación que va mucho más allá de poner un logo en un maillot. El patrocinio deportivo se plantea como una alianza estratégica con presencia en equipación, vehículos, redes sociales, videos, campañas personalizadas, activaciones, experiencias VIP, eventos corporativos y contenido emocional. La promesa es clara: cada carrera, cada corredor y cada kilómetro pueden convertirse en una historia capaz de generar visibilidad, posicionamiento y conexión con nuevas audiencias.

Con una inversión anual proyectada de 200.000 euros, el proyecto busca marcas patrocinadoras con visión en sectores como salud, nutrición, sostenibilidad, tecnología, innovación, lifestyle y deporte. Su propuesta se completa con reporting para patrocinadores, contratos profesionales, transparencia financiera, protección reputacional y tolerancia cero frente al dopaje. En un ciclismo que necesita nuevas estructuras para su talento joven, Cycling Academy Project invita a los patrocinadores a entrar desde el origen y ser parte de una historia que quiere crecer con valores, contenido, comunidad y futuro.