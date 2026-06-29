Connect with us

Ruta

Cycling Academy Project: una nueva plataforma europea para formar el futuro del ciclismo

Publicado

Hace 4 horas

el

Cycling Academy Project se sostiene sobre cinco pilares fundamentales: deporte, desarrollo, comunicación, igualdad e internacionalización. (Foto © Cycling Academy Project)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Camilo Ardila se consagró campeón de la octava edición de la Clásica Cuna de la Libertad

Publicado

Hace 57 mins

el

28 junio, 2026

Por

El tolimense Andrés Camilo Ardila, campeón de la Clásica Cuna de la Libertad 2026. (Foto Archivo © RMC)
Seguir leyendo

Ruta

El Bahrain Victorious desveló a sus elegidos para el Tour de Francia 2026; Santiago Buitrago se quedó fuera de la lista

Publicado

Hace 3 horas

el

28 junio, 2026

Por

El Team Bahrain Victorious escogió a sus ocho corredores para el Tour de Francia 2026. (Foto © Team Bahrain Victorious)
Seguir leyendo

Ruta

Estos son los nuevos campeones nacionales de ruta en Europa

Publicado

Hace 5 horas

el

28 junio, 2026

Por

Joel Nicolau, Marcel Camprubí y Urko Berrade, en el podio del campeonato de ruta español. (Foto © Real Federación Española de Ciclismo)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.