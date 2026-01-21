Cundinamarca, la casa del ciclismo colombiano en los Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026

El departamento de Cundinamarca se prepara para vivir un encuentro inolvidable alrededor del deporte con la llegada del Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026, que se disputará del 5 al 8 de febrero y reunirá a los mejores ciclistas del país en las categorías juveniles, sub-23 y élite, en damas y hombres.

Para Indeportes Cundinamarca es motivo de orgullo que el departamento sea la sede de este importante evento, ratificando su tradición ciclística, su amor por la bicicleta y su compromiso con el deporte colombiano.

“Nos llena de alegría que Cundinamarca sea la casa de los Nacionales de Ruta 2026. Este evento representa una oportunidad para mostrar nuestros municipios, nuestra gente y nuestro talento deportivo, y para seguir fortaleciendo al departamento como referente del ciclismo en Colombia”, destacó Luz Marina Chuquen González, gerente general de Indeportes Cundinamarca.

Durante cuatro días, los corredores recorrerán municipios emblemáticos como Zipaquirá, Tocancipá, Sopó, Gachancipá, Chocontá, Villapinzón y Guasca, en trazados que combinan recorridos urbanos, carreteras nacionales y exigentes ascensos, ofreciendo un espectáculo deportivo de primer nivel.



El equipo de la Liga de Cundinamarca que estará en los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026. (Foto © Prensa Indeportes Cundinamarca)

Cundinamarca también estará presente en la competencia con una delegación que proyecta la participación de 39 deportistas, distribuidos en seis equipos: tres de damas, integrados por seis mujeres cada uno, y tres de varones, conformados por siete corredores por equipo. La representación se dará en las tres categorías del campeonato, con 2 equipos juveniles, 2 sub-23 y 2 élite, completando así el grupo de 39 pedalistas.

Cabe resaltar que el equipo femenino de Cundinamarca contará con una entrenadora exclusiva: Luz Adriana Tovar Salgado (Ruta y Pista), exdeportista cundinamarquesa, campeona nacional en 2016 y referente del ciclismo femenino colombiano, quien acompañará de manera integral el proceso competitivo de nuestras deportistas. Así mismo se cuenta con el acompañamiento de Christian Camilo Torres Rativa (modalidad Ruta), quien ha liderado procesos de alto nivel en el ciclismo internacional durante los años 2023 y 2024, acompañando a corredores en competencias de primer nivel en Europa.

Adicionalmente se cuenta con un equipo técnico altamente calificado, integrado por: Fabio Hernán Rodríguez Hernández (modalidad MTB), Johann Alberto Moreno Quiroz (modalidad MTB), Ferney Orlando Bello Clavijo (modalidad Pista) y Héctor Mayorga (modalidad Paracycling).

A este grupo de pedalistas cundinamarqueses se suman seis figuras élite, con participación confirmada: Egan Bernal, Brandon Rivera, Daniel Martínez, Harold Tajada, Santiago Buitrago y Diana Peñuela, quienes complementan la delegación de 45 corredores que representarán con orgullo al departamento.



Egan Bernal y Brandon Rivera en al presentación de los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026. (Foto © Prensa Indeportes Cundinamarca)

Cuatro días de emoción sobre ruedas

La competencia iniciará el jueves 5 de febrero con las pruebas de contrarreloj individual en Zipaquirá.

El viernes 6 de febrero, el Autódromo de Tocancipá será escenario de las pruebas de ruta en circuito cerrado.

El sábado 7 de febrero, se disputará una exigente jornada de 124,5 kilómetros desde Sopó hasta Guasca, atravesando el Alto del Sisga.

El campeonato culminará el domingo 8 de febrero con la prueba reina de 209,9 kilómetros para los hombres élite, con salida y llegada en el Mirador de las Salinas de Zipaquirá.

Desde Indeportes Cundinamarca se reafirma el compromiso con el fortalecimiento del deporte, el acompañamiento a los procesos formativos y el respaldo a los grandes eventos que impulsan el desarrollo deportivo del país.

Los Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026 serán una verdadera celebración del ciclismo, en la que Cundinamarca recibirá a los mejores pedalistas del país con los brazos abiertos.

*Con Información Prensa Indeportes Cundinamarca