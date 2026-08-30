Cumplido el segundo reto de la Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros con el Trofeo Emilio Paganessi

La Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros corrió una competencias más en territorio italiano este domingo. La formación colombiana dirigida por Alex Cano hizo parte del Trofeo Emilio Paganessi, que se disputó en el municipio de Vertova, en la provincia de Bérgamo con un recorrido de 136,1 kilómetros.

En esta carrera dominical, el mejor de los nuestros fue Juan Esteban Canchón, quien terminó en el puesto 31°. Matías Sánchez terminó 40°, Andrés Felipe Walteros 57° y Santiago Delgado 66°, todos a 3:54 del ganador, mientras que Santiago Parra y Thomas Mejía no concluyeron la prueba.

Al final, el triunfo fue para el italiano Brandon Fedrizzi, quien hizo respetar la casa. El podio lo completaron el danés Julius Birkedal (Grenke – Auto Eder) y el local Guido Viero (Nordest Petrucci Assali Stefen GS Cadidavid), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

Los pedalistas juveniles continuarán con la gira por el viejo continente corriendo este 2 de septiembre el GP Comune di Cerreto Guidi, en Toscana; y el 6 de septiembre con el Trofeo San Rocco. El gran objetivo llegará del 9 al 12 de septiembre con el Giro della Lunigiana, en la Liguria, de categoría 2.1, antes de cerrar el ciclo de carreras el 13 de septiembre con el Trofeo Buffoni, en Toscana.

Resultados Trofeo Emilio Paganessi (1.1)

Vertova – Vertova (136,1 km)

1 Brandon Fedrizzi Borgo Molino Vigna Fiorita 3:08:29 2 Julius Birkedal Grenke – Auto Eder m.t. 3 Guido Viero Team Nordest Petrucci Assali Stefen 0:06 4 Pietro Ferronato Team Nordest Petrucci Assali Stefen 0:08 5 Marek Stiblik Roman Kreuziger Cycling Academy 0:08 6 Marco Zoco U.C Bustese Olonia ASD 0:11 7 Filippo Colella Lombardia 0:33 8 Marco Pierotto Autozai Contri Team 0:45 9 Karl Herzog Grenke – Auto Eder 0:51 10 Patrik Pezzo Team Nordest Petrucci Assali Stefen 0:51