Cuatro excampeonas se darán cita en la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026; listado oficial de inscritas

La élite del ciclismo colombiano femenino y 35 pedalistas extranjeras se darán cita en territorio colombiano para las seis etapas de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026, que se ha convertido en una de las carreras más relevantes para las damas a nivel latinoamericano.

El pelotón de la ronda nacional estará formado por 23 equipos para un total de 141 corredoras. Esta nueva edición de la carrera por etapas más importante del calendario colombiano en la rama femenina tendrá la participación de deportistas de 11 países.

Serán 72 pedalistas en la categoría élite y 69 Sub-23 las que participarán en la carrera que hace parte del calendario UCI en la categoría 2.2. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las cuatro excampeonas de la ronda colombiana y el listado completo de inscritas.

Diana Carolina Peñuela, bicampeona (2022-2025)

Lilibeth Chacón, tres veces campeona (2021, 2023 y 2024)

Myriam Núñez, campeona en 2020

Aranza Villalón, campeona en 2019