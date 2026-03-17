Cuatro escarabajos se miden a un selecto grupo de escaladores en la Milano-Torino 2026

En la antesala de la Milán-Sanremo, cuatro pedalistas colombianos tomarán la partida este miércoles 17 de marzo en la edición 2026 de la Milano-Torino, competencia de categoría (1.Pro) en la que se darán cita una importante cantidad de escaladores, que en esta oportunidad volverán a entrar en la disputa por el título.

Entre los ‘escarabajos’ que estarán la clásica italiana que tendrá un recorrido de 174 kilómetros, aparecen inscritos Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali), Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) , además de Einer Rubio y Diego Pescador con el Movistar Team.

El suizo Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG), el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), el ecuatoriano Jefferson Cepeda (EF Education – EasyPost), y los británicos Tao Geoghegan Hart (Lidl – Trek) y Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) son algunas de las figuras que aparecen inscritas para buscar el nuevo trono.

La histórica carrera mantiene intacta su esencia, que este año cumple su edición 106 y repetirá el formato utilizado el pasado año presentando un doble ascenso a la Basílica de Superga como punto clave de un recorrido destinado de este modo a escaladores puros, ya que la subida cuenta con un desnivel medio superior al 9% en sus 4 kilómetros.

La Milano-Torino, la prueba más antigua del calendario europeo, con su primera edición en 1876 ha sido ganada por dos colombianos: Miguel Ángel López en 2016 y Rigoberto Urán en 2017. El último ganador es el mexicano Isaac del Toro, quien no defenderá el título obtenido el año pasado.