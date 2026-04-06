Cuatro colombianos animarán la Vuelta al País Vasco 2026; Isaac del Toro parte como gran favorito

La Itzulia 2026 volverá a reunir a lo mejor del pelotón internacional en una semana de competición por las carreteras vascas. La prueba contará con 154 ciclistas repartidos en 22 equipos, entre los participantes estarán cuatro colombianos: Brandon Rivera (INEOS Grenadiers), Juan Guillermo Martinez (Team Picnic PostNL), Sergio Higuita (XDS Astana Team) y Harold Tejada (XDS Astana Team).

El recorrido estará formado por seis etapas y un total de 810,1 kilómetros, con un desnivel acumulado superior a 16.154 metros. El programa deportivo incluirá una contrarreloj individual, cuatro etapas de media montaña y una con final en alto, un diseño que combina distintos perfiles y que volverá a poner a prueba a los especialistas en todos los terrenos.

Entre los grandes nombres aparecen el mexicano Isaac del Toro, el gran favorito y los ya ganadores Juan Ayuso y Primoz Roglic, además de Mikel Landa, quienes son algunos de los destacados que participarán en la edición número 65 de la Vuelta al País Vasco.



El mexicano Isaac del Toro parte como gran favorito. (Foto UAE © Sprint Cycling)

La carrera arrancará este lunes 6 de abril con una contrarreloj individual en Bilbao, marcada por un recorrido técnico y exigente. El trazado, idéntico al de la edición de 2021, incluirá las ascensiones a Santo Domingo (2,5 km al 7 %) y un final en el Parque Etxebarria con rampas del 9 %, lo que podría generar las primeras diferencias en la clasificación general.

El segundo capítulo, íntegramente navarra, introducirá las primeras grandes dificultades montañosas. Tras superar el alto de Etxauri en los primeros kilómetros, el pelotón afrontará Lezaun y Lizarraga antes de cruzar la Sakana y encadenar Madoz y Aldatz. El punto clave llegará con la ascensión al Santuario de San Miguel de Aralar (casi 10 km al 8 %), antes del descenso hacia Lekunberri y el tramo final con la subida a las Cuevas de Mendukilo (1,2 km al 7%).

La competición se trasladará posteriormente a Vizcaya, con dos jornadas exigentes. Basauri será el escenario de una tercera etapa selectiva, con pasos por Berrerilla y Bikotx-Gane (2ª), además de los muros de Sarasola y Zaratamo antes de una llegada en subida. Por su parte, Galdácano acogerá una etapa con hasta siete puertos puntuables, incluyendo dos ascensiones a El Vivero y el paso por Legina a 10 kilómetros de meta, previo a un rápido descenso y un último kilómetro al 7 %.

El desenlace llegará en Guipúzcoa, donde se disputarán las jornadas decisivas. La penúltima, con final en Eibar, contará con ocho puertos puntuables y el tradicional encadenado de Krabelin, Trabakua, Izua y San Miguel, que pondrá a prueba la resistencia del pelotón. El día final, con salida en Antzuola y llegada en Bergara, incluirá un exigente circuito con doble paso por Gorla y Azkarate, además de la ascensión a Asentzio, que se coronará por última vez a 10 de meta.

*Con información Prensa Itzulia