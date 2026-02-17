Cuatro colombianos animarán la edición 72° de la Vuelta Ciclista a Andalucía – Ruta del Sol

La Vuelta Ciclista a Andalucía arranca este miércoles en Benahavís con cuatro colombianos: Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA), Juan Diego Quintero (Petrolike) y Alejandro Callejas (Petrolike).

El listado de candidatos al título está encabezado por los corredores del UAE. Tim Wellens, que llega reforzado tras su victoria en la Clásica de Jaén, y Pavel Sivakov, ganador de la edición del año pasado, son los grandes nombres a seguir. También destaca el varias veces campeón mundial y olímpico Tom Pidcock (Q36.5), uno de los rivales más sólidos.

La edición 72 de la Ruta del Sol comenzará con una primera etapa de 150 kilómetros que partirá de Benahavís y recorrerá la Sierra de las Nieves y el Valle del Guadalhorce, para finalizar en Pizarra. Será un trazado exigente desde el inicio, ideal para aventureros que busquen sorprender desde lejos antes de unos kilómetros finales llanos donde podría decidirse la etapa al sprint.

La segunda jornada volverá a presentar un recorrido sinuoso entre Torrox (Málaga) y Otura (Granada), con el Alto de la Cabra, de primera categoría, como principal dificultad del día. Aunque está lejos de meta, podría seleccionar la carrera antes de una llegada que también podría sonreír a los corredores rápidos.

El tercer día la batalla se trasladará a tierras jiennenses, con salida en Jaén capital y llegada a Lopera. Serán más de 180 kilómetros de continuo sube y baja, ideales para una jornada de desgaste y ataques.

La penúltima etapa unirá Montoro y Pozoblanco (Córdoba) tras más de 160 kilómetros. A pesar de su perfil llano, estará aderezada por el ya reconocido kilómetro de oro, donde los líderes se jugarán unos valiosos segundos de bonificación que podrían resultar decisivos.

El desenlace final llegará en Lucena, tras una etapa que partirá de La Roda de Andalucía (Sevilla) y que, tras 167 kilómetros, podría dictar sentencia con dos subidas consecutivas al Alto de la Primera Cruz, un terreno perfecto para movimientos finales.

LISTADO DE PARTICIPANTES