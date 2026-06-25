Cuarto Mundialito de Bicicrós: la pista Antonio Roldán Betancur recibirá la gran fiesta del BMX infantil

En esta época en la que solo se habla de fútbol, Medellín tendrá su propio Mundial, pero esta vez sobre ruedas: una fiesta deportiva en la que más de 40 delegaciones provenientes de municipios de Antioquia y departamentos como Bogotá, Nariño, Córdoba, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Quindío y Valle del Cauca, entre otros, se unirán para vivir una experiencia única alrededor del bicicrós.

La ciudad vivirá este sábado una jornada llena de deporte, familia y emoción con la realización del Cuarto Mundialito de Bicicrós, un evento que reunirá a 660 niños y niñas entre los 2 y los 14 años en la pista Antonio Roldán Betancur de Medellín. Este es un evento pensado como una experiencia única para los niños y sus familias del BMX, donde el deporte se convierte en un espacio de encuentro, alegría y formación.



Representación simbólica de más de 30 países, asignados a los diferentes clubes participantes. (Foto © BMX Antioquia)

Además, el evento contará con la representación simbólica de más de 30 países, asignados a los diferentes clubes participantes, reforzando el espíritu internacional y festivo que caracteriza al Mundialito.

La programación iniciará desde las 7:30 de la mañana con la participación de los Miniriders, quienes llenarán la pista de alegría y encuentro familiar. Sin duda uno de los momentos más especiales será el desfile de delegaciones a las 8:00 a.m., donde los clubes recorrerán la pista con banderas, camisetas, globos y elementos representativos del país asignado, en una verdadera fiesta mundial sobre ruedas.

Tras el desfile comenzarán las competencias de la jornada de la mañana. Todos los participantes recibirán reconocimiento por su participación y los mejores de cada categoría serán premiados con trofeo y el tradicional buzo de campeón.



Los clubes recorrerán la pista con banderas, camisetas, globos y elementos representativos del país asignado. (Foto © BMX Antioquia)

El Cuarto Mundialito de Bicicrós es un evento creado y organizado por BMX Antioquia (Corporación Donde Nacen Los Campeones) y cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, a través del INDER Medellín, consolidándose como un evento de ciudad que fortalece el deporte formativo y el desarrollo de nuevos talentos.

Asimismo, cuenta con el respaldo de marcas aliadas como GW Shimano, Almacén BMX Racing, Streak Bolk y Macamo, que se suman a esta apuesta por el deporte y la formación de niños y jóvenes.

*Con Información de BMX Antioquia