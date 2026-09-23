CRO Race: Juan Sebastián Molano entra tercero en la segunda etapa y sigue líder

El ciclista belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) se coronó campeón de la Omloop van het Houtland, repitiendo con precisión la película del año pasado para consolidar su dominio en esta clásica de su país. Merlier hizo valer su condición de favorito en un terreno que conoce a la perfección, logrando cruzar la línea de meta en primer lugar tras un recorrido sumamente exigente entre Zedelgem y Lichtervelde. la carrera no contó con participación colombiana.

Con esta victoria, el velocista europeo no solo revalidó su corona, sino que demostró que se mantiene en un estado de forma excepcional en el cierre del calendario europeo, además sumó su undécimo triunfo en lo que va de la temporada, reafirmándose como uno de los hombres más rápidos del pelotón internacional en la actualidad.



Stanisław Aniołkowski, Tim Merlier y Dylan Groenewegen, en el podio de la Omloop van het Houtland 2026. (Foto © Soudal Quick-Step)

La definición de la carrera de 189,6 kilómetros se resolvió en un vibrante y masivo sprint final, donde el tren del Soudal Quick-Step trabajó a la perfección para acomodar a su máxima figura. El podio de la clásica belga lo completaron el polaco Stanisław Aniołkowski (Cofidis), quien se quedó con la segunda posición tras un agónico remate, y el neerlandés Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), ocupando el tercer escalón. Ambos corredores intentaron sorprender al campeón defensor en los metros decisivos, pero la potencia de Merlier resultó imbatible en la recta de meta.

La tradicional carrera Omloop van het Houtland volvió a vestirse con los colores del Soudal Quick-Step, dejando claro que el idilio de Merlier con esta histórica prueba sigue más vivo que nunca y sembrando altas expectativas para sus próximos compromisos en las clásicas de fin de año.



Tim Merlier, ganador de la Omloop van het Houtland 2026. (Foto © Soudal Quick-Step)

Resultados Lotto Omloop van het Houtland (1.1)

Zedelgem – Lichtervelde (189,6 km)