CRO Race 2026: Juan Sebastián Molano le gana el primer duelo de sprinters a Paul Magnier

La primera etapa de la CRO Race 2026 vivió un espetacular duelo de sprinters, que terminó en poder del colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG), luego de recorrer 167 kilómetros entre la ciudad de Split y la pintoresca localidad costera de Seget Donji. Para el velocista boyacense, de 31 años, es la segunda victoria de la temporada, tras la conseguida en el Tour de Omán y la número 28 como profesional.

El sprinter paipano arriesgó en el final a pura velocidad y terminó siendo el más rápido, ganándole por poco al francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) y al alemán Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.



Juan Sebastián Molano, líder de la clasificación por puntos en la CRO Race 2026. (Foto © CRO Race)

En cuanto al otro colombiano en competencia, Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe) también se reportó en el pelotón, en la posición 37° con el mismo tiempo del ganador.

La fuga en la jornada inaugural la protagonizaron el francés Sam Maisonobe (Cofidis), el italiano Gabriele Raccagni (Team Polti VisitMalta), el esloveno Mihael Štajnar (Pogi Team Gusto Ljubljana) y el polaco Mateusz Kostański (Wibatech Lubelskie Perła Polski), pero en la fase final fueron neutralizados por el pelotón.



Los protagonistas de la fuga en la primerta etapa de la CRO Race 2026. (Foto © CRO Race)

Una vez cazada la escapada lo intentaron los neerlandeses Axel van der Tuuk (Euskaltel – Euskadi) y Sjoerd Bax (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), pero el intento no llegó a buen puerto y terminaron siendo atrapados por el lote con un final feliz para el colombiano Juan Sebastián Molano.

La carrera croata continuará este miércoles con la segunda etapa, una jornada ondulada de 114,5 kilómetros con salida en Biograd na Moru y arribo en Novalja, que incluye dos pasos montañosos.



Juan Sebastián Molano, primer líder de la CRO Race 2026. (Foto © CRO Race)

CRO Race (2.Pro)

Resultados Etapa 1 | Split – Seget Donji (167 km)