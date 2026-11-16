Ultímas Notícias
Cristian Yepes alcanza la gloria nacional y se corona campeón de Gravel en Risaralda
El pedalista antioqueño Cristian Yepes se consagró como el nuevo rey del gravel colombiano tras imponerse con autoridad en la segunda edición del Campeonato Nacional de la modalidad, disputado en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. En una jornada marcada por la exigencia física, Yepes logró cruzar la meta en la primera posición para adjudicarse el título nacional, superando en un cerrado duelo a Yeison Rincón y Diego Guerrero (Team Sistecrédito), quienes ocuparon el segundo y tercer cajón del podio, respectivamente.
La competencia se desarrolló sobre un demandante trazado de 130 kilómetros que puso a prueba la resistencia y pericia técnica de los corredores. El recorrido combinó tramos de vías asfaltadas con complejos caminos de grava y terreno destapado característicos de la topografía risaraldense, obligando a los participantes a gestionar sus fuerzas y enfrentar condiciones cambiantes a lo largo de toda la prueba.
El certamen deportivo estuvo bajo la organización de la Liga Risaraldense de Ciclismo y contó con el respaldo y aval oficial de la Federación Colombiana de Ciclismo. Gracias a esta gestión institucional, la cita logró convocar a más de 200 deportistas provenientes de diversas regiones del país, ratificando el rápido crecimiento y la consolidación que esta disciplina viene teniendo dentro del calendario ciclístico nacional.
El alto nivel competitivo de la jornada quedó evidenciado con la presencia en el pelotón de reconocidas figuras del ciclismo de ruta profesional del país. Corredores de la talla de Wilson Peña y Carlos Julián Quintero, entre otros destacados exponentes, aceptaron el reto de las carreteras destapadas de Santa Rosa de Cabal, aportando jerarquía y espectáculo a un campeonato que sigue ganando protagonismo en Colombia.
Ruta
“Dicen que el ciclismo colombiano va en caída, pero eso es una gran mentira”: Daniel Hoyos tras su triunfo en Venezuela
El ciclista caldense Daniel David Hoyos, del Team Nativos, se consagró campeón de la Vuelta a Trujillo 2026, devolviendo el título a Colombia tras veinte años de sequía, en esta carrera venezolana.
“Esto es lo mejor que he hecho hasta el momento en mi vida de ciclista. Yo empecé muy tarde en esto del ciclismo, pero acá estamos, demostrando que se puede, quiero ser un motivador para las futuras generaciones”, dijo Hoyos.
Tras liderar desde la primera jornada, el corredor de Riosucio, Caldas reivindicó el potencial de los escarabajos y se refirió a los que cuestionan el presente del pedal nacional y defendió la vigencia y el recambio generacional.
“Dicen que el ciclismo colombiano va en caída, pero eso es una gran mentira; el ciclismo colombiano tiene mucho talento, vamos en crecimiento y simplemente son procesos que se tienen que desarrollar”, agregó el corredor del Team Nativos.
Y por último Hoyos se refirió a sus nuevos objetivos y su posible próximo reto en el calendario continental. “Ojalá podamos estar en la Vuelta al Táchira 2027, sería pasar diciembre de nuevo entrenando, pero esto es lo que me gusta hacer y no habría ninguna dificultad sobre eso”, concluyó Hoyos.
Ultímas Notícias
María Paula Latriglia sucedió a Diana Peñuela en el trono del Nacional de Gravel
La ciclista casanareña María Paula Latriglia, del Team Sistecrédito, se consagró campeona de la segunda edición del Campeonato Nacional de Gravel, disputado en Santa Rosa de Cabal, Risaralda y sucedió a la caldense Diana Peñuela, ganadora el año pasado.
El podio de la competencia femenina lo completaron precisamente su compañera de equipo Diana Peñuela y Angie Mariana Londoño, quienes ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente.
El certamen, organizado por la Liga Risaraldense de Ciclismo con el aval de la Federación Colombiana de Ciclismo, reunió a más de 200 deportistas de distintas regiones del país.
Los participantes enfrentaron un exigente recorrido de 130 kilómetros que combinó tramos de asfalto y caminos de grava, contando además con la presencia de figuras destacadas del ciclismo de ruta.
Ultímas Notícias
Luto en la familia del ciclismo colombiano por el fallecimiento del padre del pedalista huilense Harold Tejada
El ciclismo colombiano está de luto tras conocerse en las últimas horas el fallecimiento de Alberto Tejada, padre del ciclista profesional Harold Tejada y una figura determinante en sus primeros años de formación deportiva.
Su pasión por el ciclismo lo llevó a acompañar a su hijo en su proceso de formación, orientar sus entrenamientos y convertirse en uno de sus primeros entrenadores. Ese respaldo fue fundamental en los comienzos de Harold, quien con los años logró abrirse camino en el World Tour.
Desde la Revista Mundo Ciclístico, su director Héctor Urrego Caballero, el grupo periodístico y administrativo lamentan profundamente esta sensible pérdida y envían un fraternal saludo de solidaridad a su familia y amigos.
Acompañamos a sus seres queridos en este momento de dolor y elevamos un mensaje de solidaridad y fortaleza. Que la paz y el consuelo los acompañen en este difícil momento.