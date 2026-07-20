Cristian Vélez repite la película del año pasado y gana la jornada inaugural de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026

Victoria y liderato para el Team Sistecrédito con Cristian Vélez, quien se impuso con solvencia en la primera etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026, una jornada para velocistas disputada entre los municipios de Yopal y Trinidad con 126,4 kilómetros de recorrido.

El primer capítulo de la carrera para menores de 23 años fue una batalla de velocidad y ubicación entre los hombres más rápidos de los 28 equipos en competencia. Al final, Vélez repitió la película del año pasado y terminó siendo el más rápido, derrotando a Julián Manrique (Nu Colombia) y a Nelson Jiménez (GW Erco Sportfitness).

“No nos pudo salir mejor el trabajo, feliz de darle la victoria a todo mi equipo. Poco a poco voy cogiendo más confianza. La verdad que la presión se la pone uno, estoy muy agradecido con mis compañeros y a disfrutar”, dijo Vélez al finalizar la etapa.

La segunda etapa de la ronda colombiana para pedalistas sub-23, está programada para este martes, siendo una de las más extensas de la carrera con 181,5 kilómetros entre el municipio de Aguazul y la capital del departamento de Casanare.



Cristian Vélez, ganador de la primera etapa la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2025

Resultados Etapa 1 | Yopal -> Trinidad (126,4 km)

1 Cristian Vélez Team Sistecrédito 2:45:47 2 Julián Manrique Nu Colombia m.t. 3 Nelson Jiménez GW Erco Sportfitness m.t. 4 Juan Sebastián Pinilla GW Erco Sportfitness m.t. 5 Anderson Castro Team Boyacá es para Vivirla m.t. 6 Santiago Bermúdez Cotrafa S-Bielas m.t. 7 David Esteban Hoyos Nu Colombia m.t. 8 Juan Esteban Rojas Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral m.t. 9 Emerson Gordillo Nu Colombia m.t. 10 Jhohan Stiven Marín FUNRV-Vima-Machine m.t.



Cristian Vélez, primer líder de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual