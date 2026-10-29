Ruta
Cristian Rico sigue vestido de amarillo en la Vuelta a Guatemala 2026; Sergio Arias gana la séptima etapa
El pedalista boyacense Cristian Rico, del Nu Colombia, sigue líder de la sexagésima quinta edición 65 de la Vuelta a Guatemala, luego de defender el liderato en la séptima etapa, una jornada rompe-piernas de 140,2 kilómetros, que se disputó entre La Esperanza y el mítico Monte Elim.
El escarabajo, de 25 años, supera por más de un minuto al guatemalteco Wilson Chonay (Hino-One-La Red Suzuki) y en el tercer cajón del podio se encuentra otro colombiano, se trata de Jhonatan Chaves (NU Colombia).
El séptimo capitulo quedó en manos del costarricense Sergio Arias (Arenas – Tlax – Mex). Segundo ingresó el guatemalteco Esdras Morales (ECA Electricidad Ciclismo) y tercero se reportó el colombiano Yesid Pira (Hino One La Red Suzuki) a 24 segundos del ganador.
La ronda chapina continuará este jueves con la octava etapa, una contrarreloj individual decisiva de 22,6 kilómetros entre San Juan la Laguna y Pamezabal, que incluye dos subidas categorizadas.
Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala (2.2)
Resultados Etapa 7 | La Esperanza – Monte Elim (140,2 km)
|1
|Sergio Arias
|Arenas – Tlax – Mex
|3:51:23
|2
|Esdras Morales
|ECA Electricidad Ciclismo
|0:14
|3
|Yesid Pira
|Hino-One-La Red Suzuki
|0:24
|4
|Daniel Bonilla
|Team Colono Bikestation Kölbi
|0:33
|5
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|0:47
|6
|Luis Daniel Oses
|Team Colono Bikestation Kölbi
|0:47
|7
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|0:47
|8
|Fredy Toc
|ECA Electricidad Ciclismo
|0:50
|9
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|0:52
|10
|Wilson Chonay
|Hino-One-La Red Suzuki
|0:55
Clasificación General Individual
Clasificación General Individual
|1
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|28:38:11
|2
|Wilson Chonay
|Colono Bikestation Kölbi
|1:25
|3
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|1:54
|4
|Luis Daniel Oses
|Colono Bikestation Kölbi
|3:54
|5
|Mardoqueo Vásquez
|Hino One La Red Suzuki
|4:06
|6
|5:03
|Hino One La Red Suzuki
|5:03
|7
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|5:12
|8
|Nelson Panjoj
|ECA Electricidad Ciclismo
|8:52
|9
|Miguel Ángel Díaz
|Canel’s – Java
|8:54
|10
|John Agudelo
|Nu Colombia
|11:40
Ruta
Cala Bocchino se quedó con el prólogo de la Vuelta al Uruguay Femenina 2026
La ciclista argentina Cala Bocchino, representante del equipo Team D’Amico CCN, ganó el prólogo de la primera edición de la Vuelta al Uruguay Femenina 2026. Con este triunfo en la jornada inaugural, la corredora gaucha no solo se convirtió en la primera líder de la clasificación general, sino que inscribió su nombre en las páginas doradas del ciclismo sudamericano al dominar el estreno de esta competencia internacional.
La batalla contra el reloj en la rampa de salida dejó un podio de alto nivel y con una marcada presencia extranjera y local. La brasileña Fanny Radatz, defensora de los colores del Avaí F.C – FME Florianópolis, se quedó con el segundo puesto tras registrar un gran tiempo, mientras que la experimentada uruguaya Federica Frontini, del equipo Armonia Cycles, completó el podio en la tercera ubicación para la alegría de la afición local.
Tras este electrizante debut, el pelotón no tendrá tiempo para el descanso. La carrera charrúa continuará este viernes con la disputa de la primera etapa en línea de la competición, la cual promete mantener las emociones en alto y poner a prueba las estrategias de las diferentes escuadras que buscan arrebatarle el liderato a la pedalista argentina.
El recorrido de la jornada del viernes unirá las localidades de Maldonado y Minas, capital del departamento de Lavalleja, completando un exigente trazado de 85 kilómetros. Las corredoras deberán afrontar un terreno ondulado característico de la geografía uruguaya, en lo que será el primer gran examen de resistencia en carretera abierta para esta histórica vuelta femenina.
Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina (2.2)
Prólogo | Maldonado – Maldonado (1,2 km)
|1
|Cala Bocchino
|Team Damico CCN
|01:26
|2
|Fanny Radatz
|Avaí F.C – FME Florianópolis
|0:01
|3
|Federica Frontini
|Armonia Cycles
|0:03
|4
|Paola Silva
|Armonia Cycles
|0:04
|5
|Agua Marina Espinola
|Paraguay
|0:04
|6
|Carla Fadeuille
|Club Ciclista Cruz del Sur
|0:05
|7
|Valentina Luna
|Team Damico CCN
|0:06
|8
|Maribel Aguirre
|Team Raleigh
|0:06
|9
|Jennifer Francone
|C.C. Alas Rojas de Santa Lucía
|0:07
|10
|Rayssa Andrade
|Sesi Ciclismo
|0:07
Ruta
Isaac del Toro, entre los nominados al Velo d’Or, el premio más prestigioso del mundo del ciclismo
La prestigiosa revista francesa Vélo Magazine anunció oficialmente la lista de los 10 ciclistas nominados al Vélo d’Or 2026 (Bicicleta de Oro), galardón que premia a los corredores más destacados de la temporada a nivel mundial. La gran ceremonia de entrega de este reconocido reconocimiento tendrá lugar el próximo 28 de noviembre en el Principado de Mónaco, una cita que reunirá a la élite del ciclismo internacional para celebrar los máximos logros del año en el ciclismo de ruta.
Entre los seleccionados masculinos destaca la presencia del joven mexicano Isaac Del Toro, integrante del UAE Team Emirates, quien se consolidó como una de las figuras de Latinoamérica. No obstante, la batalla por el galardón no será sencilla, ya que comparte nominación con figuras de la talla de Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard y Mathieu van der Poel, además de su compañero de equipo y actual campeón del premio, el esloveno Tadej Pogacar, quien vuelve a perfilarse como el gran favorito tras una temporada histórica.
Por su parte, el ciclismo femenino también lucirá sus mejores galas con una lista de 10 nominadas encabezada por la neerlandesa Demi Vollering y la experimentada italiana Elisa Longo Borghini. La representación hispanohablante en esta categoría correrá a cargo de la española Paula Blasi, quien junto a un selecto grupo de estrellas internacionales buscará adjudicarse el galardón en una gala que promete ser inolvidable para el deporte de las bielas.
Los nominados al Vélo d’Or masculino
El mexicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG)
El belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe)
El austriaco Felix Gall (Decathlon-CMA CGM)
El español Enric Mas (Movistar)
El estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG)
El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)
El francés Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM)
El belga Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike)
El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech)
El danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike)
Las nominadas al Vélo d’Or femenino
La neerlandesa Demi Vollering (FDJ United-Suez)
La española Paula Blasi (UAE Team L’IMAD)
La africana Kimberley Le Court-Pienaar (AG Insurance-Soudal)
La neerlandesa Lorena Wiebes (SD Worx-Protime)
La italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team L’IMAD)
La alemana Antonia Niedermaier (Canyon-SRAM)
La polaca Kasia Niewiadoma-Phinney (Canyon-SRAM)
La suiza Marlen Reusser (Movistar Team)
La neerlandesa Anna Van Der Breggen (SD Worx-Protime)
La francesa Juliette Berthet (FDJ United-Suez)
Ruta
El ciclismo de ruta colombiano ya tiene sus dos nombres para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
Dos jóvenes ciclistas fueron escogidos para representar a Colombia en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, un evento histórico que se celebrará del 31 de octubre al 13 de noviembre. Juan Esteban Sánchez y Salomé Vargas han sido los pedalistas seleccionados para vestir los colores nacionales en la modalidad de ciclismo de ruta. Ambos deportistas, que asumen el reto de competir al más alto nivel en un escenario sin precedentes para el olimpismo juvenil, competirán en la contrarreloj individual.
La delegación colombiana está conformada por un selecto grupo de 22 deportistas de distintas disciplinas, integrado por 10 mujeres y 12 hombres. Esta competencia adquiere un significado especial a nivel global, ya que Dakar 2026 se convertirá oficialmente en el primer evento olímpico en la historia que se celebre en territorio africano. El certamen promete ser una vitrina excepcional para las futuras estrellas del deporte mundial.
De los 22 atletas convocados que viajarán a territorio africano, 16 de ellos se han consolidado gracias a su paso por los programas de formación y desarrollo del Ministerio del Deporte. Esto demuestra la efectividad de los procesos de detección de talentos en las regiones colombianas.
Con las maletas llenas de ilusiones, el ciclismo de ruta colombiano buscará ratificar su prestigio internacional en las carreteras senegalesas. La presencia de Sánchez y Vargas en las justas de la juventud ratifica el recambio generacional de una de las disciplinas que más glorias le ha entregado al país, encendiendo la expectativa de todo un país que seguirá de cerca cada pedalazo.
Hay que tener en cuenta, que los dos jóvenes pedalistas que nos van a representar en las justas olímpicas deben ser nacidos en estas fechas: entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009.