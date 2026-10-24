Cristian Rico le da el segundo triunfo consecutivo al Nu Colombia en la Vuelta a Guatemala 2026

El equipo continental Nu Colombia ratificó su dominio en la Vuelta a Guatemala 2026 tras conquistar la segunda etapa de la competencia gracias a una destacada actuación del boyacense Cristian Rico. El escarabajo se coronó en solitario en la localidad de San Antonio La Paz luego de completar un extenuante recorrido de 212 kilómetros desde Morales, Izabal. Rico demostró gran solidez en el tramo final para imponerse frente al costarricense Alejandro Granados (Colono Bikestation Kölbi), quien cruzó la meta en la segunda posición encabezando la persecución.

La jornada estuvo marcada por una intensa fuga que logró consolidar la ventaja necesaria sobre el lote principal. Tras asegurar el triunfo, el ciclista boyacense expresó su satisfacción por el resultado: “He contado con buenas piernas y el gran trabajo de mis compañeros. Muy contento por la labor realizada y muy feliz por esta victoria que me reconforta”, declaró Rico al finalizar la fracción.

A pesar del éxito del Nu Colombia en el día, la clasificación general sufrió una importante sacudida. El colombiano Johan Rubio, quien había vestido la camiseta de líder tras ganar la jornada inaugural, no pudo retener el liderato y cedió la punta de la competencia. El nuevo líder es el ciclista local José David Canastuj (ECA Electricidad Ciclismo), quien pasa a comandar la carrera ante el entusiasmo de la afición chapina.

La prestigiosa carrera centroamericana continuará su curso este domingo con la disputa de la tercera etapa, la cual promete mantener las emociones en alto. El pelotón tomará la salida en la histórica ciudad de Antigua y se dirigirá hacia el municipio de Coatepeque, completando un exigente trazado de 196,5 kilómetros donde se esperan nuevos movimientos tácticos entre los favoritos al título. El recorrido tendrá tres metas volantes y dos premios de montaña.