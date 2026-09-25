Cristian David y Sebastián Pita se meten en el Top 10 de la sexta etapa del Tour del Lago Poyang en China

Los sprinters ecuatorianos Cristian David Pita y Sebastián Pita firmaron una brillante actuación en el Tour del Lago Poyang, en China, al clasificarse en el quinto y sexto lugar, respectivamente, en la sexta etapa de esta prestigiosa competición asiática. Los velocistas imbabureños demostraron una vez más su gran nivel competitivo en los embalajes masivos, consolidándose como los referentes sudamericanos dentro del circuito continental del Asia Tour de la UCI.

La jornada se disputó sobre un trazado completamente llano de 117,2 kilómetros en el condado de Yongfeng. La carrera estuvo marcada por una fuga que mantuvo en vilo al pelotón principal, el cual logró neutralizar a los últimos aventureros a falta de apenas dos kilómetros para la línea de meta, preparando el escenario idóneo para que las escuadras de los velocistas organizaran un cierre de infarto a altas velocidades.

En el vertiginoso remate final, el italiano Lorenzo Cataldo (China Meitan Cycling Team) se llevó la victoria al sprint, superando en un emocionante mano a mano al joven corredor ruso Ivan Bortnik (Pingtan International Tourism Island Cycling Team). Detrás del podio de la jornada, David Pita, vistiendo los colores del Roojai Insurance Winspace, y Sebastián Pita, representante del Prowheel Kung Shenzhen, cruzaron la meta en el top 10.

La novel y extensa carrera por etapas del gigante asiático continuará este sábado con el desarrollo de su séptimo capítulo, el cual contempla otra jornada ideal para los hombres rápidos de la caravana. El pelotón tendrá que afrontar un nuevo circuito plano de 120,5 kilómetros en los alrededores del Lago de las Hadas (Fairy Lake), donde los hermanos Pita buscarán una nueva oportunidad para pelear por la victoria de etapa.



Lorenzo Cataldo ganó la sexta etapa del Tour del Lago Poyang 2026. (Foto © David Pita /Facebook)

Tour of Poyang Lake (2.2)

Resultados Etapa 6 | Yongfeng – Yongfeng (117,2 km)