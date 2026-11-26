El sprinter ecuatoriano Cristian David Pita fue oficializado como nuevo fichaje del equipo continental malayo Terengganu Cycling Team para la temporada 2027.

Las destacadas actuaciones del velocista suramericano en las carreras del calendario UCI del circuito asiático le permitieron dar el salto a una escuadra con un calendario competitivo más atractivo.



El ecuatoriano Cristian David Pita, nuevo refuerzo del equipo continental malayo Terengganu Cycling Team. (Foto © Terengganu Cycling Team)

El oriundo de Imbabura, de 31 años, arriba al equipo asiático tras completar una sobresaliente temporada con la formación tailandesa Roojai Insurance Winspace, donde corrió junto al colombiano Alejandro Callejas.

Durante su paso por dicho conjunto, el corredor ecuatoriano logró registrar un total de doce ubicaciones dentro del top 10 en diversas competiciones disputadas en el continente asiático. Su mejor resultado lo obtuvo en la Baku-Khankendi Azerbaijan Cycling Race, donde consiguió dos terceros puestos de forma consecutiva.