Ruta
Cristian David Pita cambia de equipo en Asia: se une al Terengganu Cycling Team para 2027
El sprinter ecuatoriano Cristian David Pita fue oficializado como nuevo fichaje del equipo continental malayo Terengganu Cycling Team para la temporada 2027.
Las destacadas actuaciones del velocista suramericano en las carreras del calendario UCI del circuito asiático le permitieron dar el salto a una escuadra con un calendario competitivo más atractivo.
El oriundo de Imbabura, de 31 años, arriba al equipo asiático tras completar una sobresaliente temporada con la formación tailandesa Roojai Insurance Winspace, donde corrió junto al colombiano Alejandro Callejas.
Durante su paso por dicho conjunto, el corredor ecuatoriano logró registrar un total de doce ubicaciones dentro del top 10 en diversas competiciones disputadas en el continente asiático. Su mejor resultado lo obtuvo en la Baku-Khankendi Azerbaijan Cycling Race, donde consiguió dos terceros puestos de forma consecutiva.
Ruta
Edwin Fernando Gómez, primer líder de la Vuelta del Futuro tras ganar la contrarreloj inicial
Luego de una gran actuación, Edwin Fernando Gómez (Boyacá Minera El Morro) ganó este jueves la contrarreloj que sirvió para darle apertura a la Vuelta del Futuro en la rama masculina.
Sin duda, una vibrante batalla contra el cronómetro se vivió en el departamento de Santander, en el que el boyacense fue el más rápido. Al final, el podio del día lo completaron Johan Sebastián Bacca (Liga Norte de Santander – Indenorte) 2° y Edwar Ramírez (Liga de Cundinamarca) 3°.
El inicio de la carrera para los prejuveniles se llevó a cabo con una crono de 8 kilómetros por las calles del municipio de San Gil. En esta nueva edición 163 ciclistas de 28 equipos tomaron la partida.
La carrera, considerada la principal plataforma de proyección para las nuevas generaciones del ciclismo colombiano, continuará este viernes con la disputa de la segunda etapa de 51 kilómetros entre la localidad de Macanillo y el municipio de Páramo, en el departamento de Santander.
Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026 – Rama Masculina
Resultados Etapa 1 *CRI » San Gil (8 km)
|1
|Edwin Fernando Gómez
|Boyacá Minera El Morro
|21:10
|2
|Johan Sebastián Bacca
|Liga Norte de Santander – Indenorte
|0:13
|3
|Edwar Ramírez
|Liga de Cundinamarca
|0:27
|4
|Juan Camilo Aponte
|Team Boyacá es para Vivirla
|0:29
|5
|Carlos Esterlin
|Bogotá – Esteban Chaves
|0:32
|6
|Johan Ramírez
|Team Boyacá es para Vivirla
|0:40
|7
|Nicolás Rincón
|Capital Bike
|0:45
|8
|Nicolás Ramírez
|Antioquia Sistecrédito
|0:52
|9
|Giovanny Mora
|Fungero Úmbita
|0:55
|10
|Darwin Pantoja
|Nariño Sistemas Palacios
|0:58
Ruta
Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026: Zara Lamprea ratifica su favoritismo y gana la crono inaugural
Cumpliendo con su rol de favorita, Zara Lamprea (Liga de Ciclismo de Bogotá – LMC) ganó la contrarreloj individual de 8 kilómetros en San Gil, marcando un tiempo de 24 minutos y 25 segundos para iniciar de la mejor manera la defensa de su título en la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026.
El podio de la jornada al cronómetro inaugural lo completaron Sharit Amezquita (Team Bacx) y Ana Sofía Suárez (Mixto Valle – Santander) a 14 y 17 segundos de diferencia, respectivamente. En la categoría prejuvenil, la ganadora fue Sofía Alfonso de la Liga de Caldas.
Tras este electrizante debut, el pelotón no tendrá tiempo para el descanso. La carrera colombiana continuará este viernes con la disputa de la primera etapa en línea de la competición, la cual promete mantener las emociones en alto y poner a prueba las estrategias de las diferentes escuadras que buscan darle la pelea a la gran favorita.
La carrera, considerada la principal plataforma de proyección para las nuevas generaciones del ciclismo colombiano, continuará este viernes con la disputa de la segunda etapa de 51 kilómetros entre la localidad de Macanillo y el municipio de Páramo, en el departamento de Santander.
Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026 – Rama Femenina
Resultados Etapa 1 *CRI » San Gil (8 km)
|1
|Zara Lamprea
|Liga de Ciclismo de Bogotá – LMC
|24:25
|2
|Sharit Amezquita
|Team Bacx
|0:14
|3
|Ana Sofía Suárez
|Mixto Valle – Santander
|0:17
|4
|Alix Sanabria
|Liga de Ciclismo de Bogotá – LMC
|1:25
|5
|Ana Kamila Castro
|Liga de Ciclismo de Bogotá – LMC
|1:28
|6
|Valeria Vargas
|Team Sistecrédito
|1:45
|7
|María José Sánchez
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|1:55
|8
|Lineth Valentina García
|Liga de Cundinamarca
|2:02
|9
|Ana María Cifuentes
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|2:19
|10
|Nikol Fajardo
|Team Boyacá es para Vivirla
|2:26
Ruta
Brandon Aguilar se impone en la quinta etapa de la Vuelta a Chiriquí con Cristofer Jurado firme en el liderato
El ciclista costarricense Brandon Aguilar, representante del equipo Manza Té La Selva Scott, se adjudicó la victoria en la quinta etapa de la Vuelta a Chiriquí 2026. La exigente jornada, marcada por un trazado ondulado de 99,7 kilómetros, conectó la ciudad de David con la meta ubicada en La Chancleta, en el corregimiento de Las Lomas.
Con este triunfo, el corredor tico logró sacar más de un minuto de diferencia sobre el actual líder, el panameño Cristofer Jurado (Servicio Nacional Aeronaval), quien ingresó en la segunda posición. En la trcera posición ingreso el también costarricense Kevin Manuel Rivera (Rancho La Paz-Ciclo Café), arribando a un minuto y 41 segundos de su compatriota.
En cuanto a la clasificación general, el panameño Christofer Jurado (Servicio Nacional Aeronaval) se mantuvo firme en el liderato. El podio parcial lo completan el hondureño Luis Fernando Enrique López (Manzaté La Seva Scott) y el local Bolívar Espinosa (Senafront).
La tradicional prueba panameña, que se desarrolla sin participación de ciclistas colombianos, continuará este viernes con la disputa de la sexta etapa, una jornada ondulada de 99,7 kilómetros entre la ciudad de David y La Chancleta, en el corregimiento de Las Lomas.
Vuelta Internacional a Chiriquí
Resultados Etapa 5 » David › La Chancleta (99,7km)
|1
|Brandon Aguilar Castillo
|Manza Té La Selva Scott
|2:41:42
|2
|Cristopher Jurado
|Servicio Nacional Aeronaval
|1:37
|3
|Kevin Manuel Rivera
|Rancho La Paz- Ciclo Café
|1:41
|4
|Luis Fernando Lopez
|Manza Té La Selva Scott
|1:48
|5
|Randish Abdul Lorenzo
|Servicio Nacional Aeronaval
|2:01
|6
|Bolívar Gabriel Espinosa
|Senafront
|2:10
|7
|Pablo Vasquez
|Team Rali Store – Giant
|2:22
|8
|Randol Izquierdo Rodríguez
|Rali Store
|2:32
|9
|Alex Antonio Strah
|Senafront
|2:53
|10
|Michael Caballero
|Team Rali Store – Giant
|3:02
CLASIFICACIONES COMPLETAS