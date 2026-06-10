Corbin Strong conquista el Circuito Franco-Belga con Francisco Peñuela 6°

En un final emocionante, Corbin Strong (NSN Cycling Team) se adjudicó la victoria del Circuito Franco-Belga 2026, tras recorrer 195,6 kilómetros entre las localidades belgas de Tournai y Mont-de-l’Enclus por el norte de Europa. La competencia no contó con participación colombiana.

El podio de la carrera del calendario UCI lo completaron el danés Anders Foldager (Team Jayco AlUla) y el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.

En cuanto al único suramericano en competencia, el venezolano Francisco Peñuela (Caja Rural – Seguros RGA) terminó en una meritoria 6° posición, con el mismo tiempo del ganador.

Strong, que venía de destacarse en la Région Pays de la Loire Tour, sucedió en el palmarés de la prueba al noruego Jonas Abrahamsen, campeón el año pasado. Esta carrera, que realizó su primera edición en 1988 bajo otro nombre, no cuenta con podios colombianos.

Resultados Circuit Franco-Belge (1.Pro)

Tournai – Mont-de-l’Enclus (195,6 km)