Ruta
Coppi e Bartali: estupenda victoria de Filippo D’Aiuto en el segundo capítulo
En un final para los hombres rápidos, Filippo D’Aiuto (General Store – Essegibi – F.Lli Curia) se adjudicó la segunda etapa de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, luego de afrontar 158 kilómetros entre las localidades italianas de Lodi y Massalengo, en la región de Lombardía.
El pedalista italiano, que atacó en los últimos kilómetros, entró por delante de sus compatriotas Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) y Tommaso Bessega (Team Polti VisitMalta), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente, a nueve segundos del ganador.
Con relación a los colombianos todos ingresaron en el pelotón, con Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) en el puesto 20°, Juan Diego Quintero (Petrolike) 54°, Alejandro Callejas (Petrolike) 65°, Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) 70° y Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) 74°.
En lo referente a la clasificación general, el francés Axel Laurance (INEOS Grenadiers) perdió el liderato de la carrera, a manos del italiano Filippo D’Aiuto (General Store – Essegibi – F.Lli Curia).
Este viernes se disputará la tercera etapa de la carrera italiana, una jornada en su mayoría llana de 175,5 kilómetros con tan solo un puerto de montaña, que llevará a los pedalistas de la localidad de Erbusco hasta la comuna de Iseo, en la provincia de Brescia.
Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1)
Resultados Etapa 2 | Lodi – Massalengo (158 km)
|1
|Filippo D’Aiuto
|General Store – Essegibi – F.Lli Curia
|3:42:37
|2
|Matteo Moschetti
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:09
|3
|Tommaso Bessega
|Team Polti VisitMalta
|0:09
|4
|Alessio Magagnotti
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:09
|5
|Alessio Menghini
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|0:09
|6
|Martin Svrček
|Soudal Quick-Step
|0:09
|7
|Axel Laurance
|INEOS Grenadiers
|0:09
|8
|Adrien Boichis
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:09
|9
|Thomas Pesenti
|Team Polti VisitMalta
|0:09
|10
|Nicolò Arrighetti
|General Store – Essegibi – F.Lli Curia
|0:09
|20
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:09
|54
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|0:09
|65
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|0:09
|70
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|0:09
|74
|Martin Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:09
Ruta
Volta a Catalunya: Ethan Vernon se lleva la cuarta etapa y Dorian Godon sigue líder
En el primer acercamiento tenue con la montaña, Ethan Vernon (NSN Cycling Team) ganó la cuarta etapa de la Volta a Catalunya 2026, disputada sobre un trayecto de 151 kilómetros, entre las localidades Mataró y Camprodón.
El pedalista británico le ganó en el embalaje el duelo al líder, el francés Dorian Godon (INEOS Grenadiers). Tercero entró el inglés Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) con el mismo tiempo del ganador.
En cuanto a los colombianos, se reportaron en meta así: Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) en el puesto 31°, Nairo Quintana (Movistar Team) 84°, Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) 85°, Einer Rubio (Movistar Team) 125° y Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) 149°.
Con relación a la clasificación general no se presentaron cambios y Dorian Godon (INEOS Grenadiers) mantuvo el liderato aventajando por 13 segundos a Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team). El podio parcial lo completa Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) a 14 segundos.
La edición 105 de la ronda catalana, continuará este viernes con la quinta etapa, una jornada ideal para los escaladores de 155,3 kilómetros entre La Seu d’Urgell y La Molina/Coll de Pal, que incluye cinco puertos de montaña y un final en alto de categoría especial.
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Mataró – Camprodón (151 km)
|1
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|04:01:03
|2
|Dorian Godon
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|3
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|4
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|5
|Magnus Cort
|Uno-X Mobility
|m.t.
|6
|David González
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|7
|Mathieu Kockelmann
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|8
|Alberto Dainese
|Soudal Quick-Step
|+ 00
|9
|Noah Hobbs
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|10
|Mark Stewart
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|31
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|84
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|m.t.
|85
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|125
|Einer Rubio
|Movistar Team
|0:43
|149
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|2:15
Ruta
Ranking UCI: Tadej Pogacar e Isaac del Toro siguen comandando el escalafón tras nueva actualización
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar los Panamericanos de Ruta y el primer monumento del año.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado con holgura por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se mantiene en lo más alto con de 11.635 de puntaje.
El campeón del mundo, que casi dobla en puntos su más inmediato perseguidor, es escoltado por su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro, que siguió como el mejor latinoamericano de la lista, inamovible en el ° 2 puesto con 6.789 puntos, mientras que el danés Jonas Vingegaard (6.369) conservó el tercer lugar.
En cuanto a los colombianos, el más destacado del escalafon es Egan Bernal, quien ascendió a la casilla 38°. Le siguen Santiago Buitrago en la posición 66° y Harold Tejada en el puesto 71°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 19.040 puntos, por delante de Dinamarca 2° (17.780), Eslovenia 3° (15.479), Francia 4° (15.209) e Italia 5° (14.607). Colombia ocupa la casilla 14° con 6.888 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos
Ruta
Nicolás Milesi se luce en el ejercicio cronometrado del Olympia’s Tour
En una jornada al cronómetro totalmente llana, Nicolás Milesi (INEOS Grenadiers Racing Academy) se impuso de forma contundente en la contrarreloj individual de la centenaria carrera neerlandesa Olympia’s Tour. El pedalista local paró los cronómetros en 13 minutos y 15 segundos en el recorrido de 10,9 kilómetros por los alrededores de la localidad de Beltrum, en la región de Achterhoek, Países Bajos.
Milesi firmó el triunfo a una velocidad media de 49,33 km /h, superando a su compañero de equipo, el australiano Cameron Rogers por 6” segundos y por 11 segundos al británico Henry Hobbs (Team Visma | Lease a Bike Development), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
Con los resultados obtenidos en el ejercicio al cronómetro, la clasificación general sufrió cambios importantes en los primeros puestos. Roy Hoogendoorn (Metec-SOLARWATT p/b Mantel) no consiguió defender la camisa amarilla, cediéndole el liderato de la prueba europea al danés Kristian Egholm (Lidl – Trek Future Racing).
La septuagésima segunda edición de la carrera neerlandesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con la tercera etapa, una jornada en terreno llano de 158 kilómetros con salida en el municipio de Zaltbommel y llegada a la ciudad de Kerkdriel, en la provincia holandesa de Gelderland.
Metec Olympia’s Tour (2.2)
Resultados Etapa 2 (CRI) | Beltrum – Beltrum (10,9 km)
|1
|Nicolás Milesi
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|13:15
|2
|Cameron Rogers
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|0:06
|3
|Henry Hobbs
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:11
|4
|Elmar Abma
|VolkerWessels Cycling Team
|0:18
|5
|Kristian Egholm
|Lidl-Trek Future Racing
|0:19
|6
|Rik van der Wal
|EEW-VDK Cyclingteam
|0:22
|7
|Aldo Taillieu
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:28
|8
|Ashlin Barry
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:29
|9
|Mads Landbo
|Team Coloquick
|0:32
|10
|Stian Rosenlund
|Airtox-Carl Ras
|0:32
Clasificación General Individual
|1
|Kristian Egholm
|Lidl – Trek Future Racing
|3:29:27
|2
|Rik van der Wal
|EEW-VDK Cyclingteam
|0:03
|3
|Aalling Morten
|Team ColoQuick
|0:09
|4
|Stian Rosenlund
|AIRTOX – Carl Ras
|0:13
|5
|Sebastian Grindley
|Lidl – Trek Future Racing
|0:17
|6
|Cameron Rogers
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|0:18
|7
|Elmar Abma
|VolkerWessels Cycling Team
|,,
|8
|Ed Uptegrove
|EEW-VDK Cyclingteam
|0:22
|9
|Jan-Willem van Schip
|Parkhotel Valkenburg
|0:23
|10
|Jackson Medway
|Tudor Pro Cycling Team U23
|0:27