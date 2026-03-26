Coppi e Bartali: estupenda victoria de Filippo D’Aiuto en el segundo capítulo

En un final para los hombres rápidos, Filippo D’Aiuto (General Store – Essegibi – F.Lli Curia) se adjudicó la segunda etapa de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, luego de afrontar 158 kilómetros entre las localidades italianas de Lodi y Massalengo, en la región de Lombardía.

El pedalista italiano, que atacó en los últimos kilómetros, entró por delante de sus compatriotas Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) y Tommaso Bessega (Team Polti VisitMalta), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente, a nueve segundos del ganador.



Llegada de la segunda etapa de la Semana Internacional Coppi e Bartali 2026. (Foto Team Polti VisitMalta © Sprint Cycling)

Con relación a los colombianos todos ingresaron en el pelotón, con Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) en el puesto 20°, Juan Diego Quintero (Petrolike) 54°, Alejandro Callejas (Petrolike) 65°, Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) 70° y Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) 74°.

En lo referente a la clasificación general, el francés Axel Laurance (INEOS Grenadiers) perdió el liderato de la carrera, a manos del italiano Filippo D’Aiuto (General Store – Essegibi – F.Lli Curia).

Este viernes se disputará la tercera etapa de la carrera italiana, una jornada en su mayoría llana de 175,5 kilómetros con tan solo un puerto de montaña, que llevará a los pedalistas de la localidad de Erbusco hasta la comuna de Iseo, en la provincia de Brescia.

Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1)

Resultados Etapa 2 | Lodi – Massalengo (158 km)

1 Filippo D’Aiuto General Store – Essegibi – F.Lli Curia 3:42:37 2 Matteo Moschetti Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:09 3 Tommaso Bessega Team Polti VisitMalta 0:09 4 Alessio Magagnotti Red Bull – BORA – hansgrohe 0:09 5 Alessio Menghini Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone 0:09 6 Martin Svrček Soudal Quick-Step 0:09 7 Axel Laurance INEOS Grenadiers 0:09 8 Adrien Boichis Red Bull – BORA – hansgrohe 0:09 9 Thomas Pesenti Team Polti VisitMalta 0:09 10 Nicolò Arrighetti General Store – Essegibi – F.Lli Curia 0:09