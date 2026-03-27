Ruta
Coppi e Bartali: así quedaron los cinco colombianos en la clasificación general
La edición 41 de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, que cuenta con la participación de 5 escarabajos, vivió su tercera etapa, una jornada de 175,5 kilómetros entre la localidad de Erbusco y la comuna de Iseo, donde salió ganador el italiano Tommaso Dati (Team UKYO).
Transcurrida la tercera jornada de la ronda italiana, Juan Diego Quintero (Petrolike) pasó a ser el mejor colombiano, en el puesto 32° a 12 segundos del nuevo líder, el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera italiana tras tres días intensos de competencia.
Settimana Internazionale Coppi e Bartali – Clasificación General de los Colombianos
|32
|40
|▲8
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|0:12
|37
|46
|▲9
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|,,
|39
|44
|▲5
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|,,
|42
|50
|▲8
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|,,
|48
|10
|▼38
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|2:34
Ruta
Volta a Catalunya: contundente victoria de Jonas Vingegaard en el primer duelo de escaladores con Santiago Buitrago 11°
En el primer duelo de escaladores, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) salió avante y ganó de forma contundente la cuarta etapa de la Volta a Catalunya 2026, disputada sobre un trayecto de 153,1 kilómetros en terreno montañoso, entre las localidades de La Seu d’Urgell y La Molina/Coll de Pal.
El formidable rutero escandinavo superó al austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), quien entró 2° a 50 segundos. Tercero se reportó el francés Lenny Martínez (Bahrain – Victorious) a más de un minuto de Vingegaard. El mejor colombiano fue Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) en la casilla 11°.
Con relación a la clasificación general se presentaron grandes cambios y Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) se apoderó del liderato aventajando por 57 segundos a Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).
La edición 105 de la ronda catalana, continuará este sábado con su sexta y penúltima etapa, una jornada montañosa de 158,2 kilómetros entre Berga y Queralt, que incluye cuatro puertos categorizados.
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | La Seu d’Urgell – La Molina/Coll de Pal (153,1 km)
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|4:13:44
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|0:51
|3
|Lenny Martinez
|Bahrain Victorious
|1:01
|4
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:01
|5
|Valentin Paret-Peintre
|Soudal Quick-Step
|1:03
|6
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:38
|7
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|1:39
|8
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|1:39
|9
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|1:39
|10
|Ben O’Connor
|Team Jayco-AlUla
|1:39
|11
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|1:45
|40
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|6:49
|48
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|12:43
|57
|Einer Rubio
|Movistar Team
|15:32
|122
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|31:19
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|19:44:45
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|0:57
|3
|Lenny Martinez
|Bahrain Victorious
|1:09
|4
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:13
|5
|Valentin Paret-Peintre
|Soudal Quick-Step
|1:15
|6
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:38
|7
|Ben O’Connor
|Team Jayco-AlUla
|1:51
|8
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|1:51
|9
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|1:51
|10
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|1:51
|12
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|1:57
|44
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|10:52
|47
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|12:55
|60
|Einer Rubio
|Movistar Team
|24:21
|131
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|46:26
Ruta
Ranking UCI: Tadej Pogacar e Isaac del Toro siguen comandando el escalafón tras nueva actualización
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar los Panamericanos de Ruta y el primer monumento del año.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado con holgura por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se mantiene en lo más alto con de 11.635 de puntaje.
El campeón del mundo, que casi dobla en puntos su más inmediato perseguidor, es escoltado por su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro, que siguió como el mejor latinoamericano de la lista, inamovible en el ° 2 puesto con 6.789 puntos, mientras que el danés Jonas Vingegaard (6.369) conservó el tercer lugar.
En cuanto a los colombianos, el más destacado del escalafon es Egan Bernal, quien ascendió a la casilla 38°. Le siguen Santiago Buitrago en la posición 66° y Harold Tejada en el puesto 71°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 19.040 puntos, por delante de Dinamarca 2° (17.780), Eslovenia 3° (15.479), Francia 4° (15.209) e Italia 5° (14.607). Colombia ocupa la casilla 14° con 6.888 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos
Ruta
Cameron Scott sale victorioso en la cuarta etapa del Tour de Tailandia; Eduardo Sepúlveda sigue 2° en la general
La cuarta etapa del Tour de Tailandia 2026 quedó en manos de Cameron Scott (Li Ning Star). El australiano fue el más guerte de la fuga y logró su primera victoria en la carrera asiática, luego de recorrer 154,2 kilómetros entre la provincia de Nong Khai y el distrito de Tha Bo.
El corredor oceánico, de 28 años, que alcanzó su segundo triunfo de la temporada, superó a sus compatriotas Cyrus Monk (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team) y Kane Richards (Roojai Insurance Winspace), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto único pedalista suramericano en competencia, el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) se reportó en el pelotón en la casilla 29° a 45 segundos del ganador
En lo referente a la clasificación general, el kazajo Vadim Pronskiy (Terengganu Cycling Team) mantuvo el liderato de la carrera asiática. El segundo puesto lo ocupa el corredor gaucho Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) a tan solo 4 segundos del líder.
El penúltimo capítulo de la carrera tailandesa se disputará este sábado con un recorrido de 136,5 kilómetros en un circuito en la ciudad de Sri Chiang Mai,que incluye dos premios de montaña de cuarta categoría.
The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand (2.1)
Resultados Etapa 4 | Nong Khai – Tha Bo (154,2 km)
|1
|Cameron Scott
|Li Ning Star
|3:11:02
|2
|Cyrus Monk
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|m.t.
|3
|Kane Richards
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|4
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|5
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|0:02
|6
|Nattapol Jumchat
|Thailand Continental Cycling Team
|0:07
|7
|Alexander Salby
|Li Ning Star
|0:45
|8
|Norman Vahtra
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:45
|9
|Ade Meisa
|Nusantara Cycling Team
|0:45
|10
|Maris Bogdanovics
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|0:45
|29
|Eduardo Sepúlveda *Argentina
|Li Ning Star
|0:45
Clasificación General Individual
|1
|Vadim Pronskiy
|Terengganu Cycling Team
|12:08:20
|2
|Eduardo Sepúlveda *Argentina
|Li Ning Star
|0:04
|4
|Daniel Whitehouse
|St George Continental Cycling Team
|0:09
|5
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:25
|6
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|0:29
|7
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:30
|8
|Luke Mudgway
|Li Ning Star
|0:33
|9
|Athit Poulard
|Roojai Insurance Winspace
|0:39
|10
|Shoma Hayashibara
|Shimano Racing Team
|0:40