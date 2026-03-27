Coppi e Bartali: así quedaron los cinco colombianos en la clasificación general

La edición 41 de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, que cuenta con la participación de 5 escarabajos, vivió su tercera etapa, una jornada de 175,5 kilómetros entre la localidad de Erbusco y la comuna de Iseo, donde salió ganador el italiano Tommaso Dati (Team UKYO).

Transcurrida la tercera jornada de la ronda italiana, Juan Diego Quintero (Petrolike) pasó a ser el mejor colombiano, en el puesto 32° a 12 segundos del nuevo líder, el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla).

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera italiana tras tres días intensos de competencia.

Settimana Internazionale Coppi e Bartali – Clasificación General de los Colombianos