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Copaci destacó el trabajo del Ministerio del Deporte en el desarrollo del ciclismo
Reconocimiento y agradecimiento. El presidente de la Confederación Panamericana de Ciclismo, José Miguel Peláez, valoró el trabajo y esfuerzo que viene haciendo Colombia por uno de sus deportes icónicos: el ciclismo, en marco del congreso del ente continental que se cumplió este miércoles la capital cordobesa con la presencia de la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz.
“Gracias ministra por el apoyo y por lo que está haciendo por el ciclismo. Queremos impulsar velódromos en los países de América y este año se entregará uno nuevo (el de Mosquera) y se va a remodelar también el de Medellín”, destacó el también vicepresidente de la Unión Ciclista Internacional.
Como la gran carrera que es, la segunda jornada del Campeonato Panamericano de Ruta se llevó a cabo en el Pueblito Cordobés y la jefe de cartera fue la encargada de instalar la reunión del organismo continental, que contó con la participación del presidente de la UCI, David Lappartient.
“Este Panamericano de Ruta confirma a Colombia como referente por el talento de sus ciclistas y la capacidad de organizar grandes eventos, por eso además de agradecer el voto de confianza de la UCI y la Copaci, quiero extenderles una invitación: a que sigamos pedaleando juntos por un mejor continente a través del deporte”, destacó la ministra Duque.
En la mesa principal también estuvo presente la campeona olímpica, Mariana Pajón, nueva integrante del comité ejecutivo de la UCI, quien destacó que estos certámenes dejan múltiples beneficios para la región sede.
“Montería y Córdoba vivieron momentos difíciles y tenían que refrescar la motivación con un gran evento. Definitivamente el deporte nos une, abre oportunidades y hace que estemos bien”, destacó.
Por su parte, el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Galeano, señaló que tanto el Panamericano de Ruta como los procesos de formación de las Escuelas de Talentos, el Programa Avanzado de Desarrollo -PAD- y otros como los Juegos Intercolegiados, impulsados desde el Gobierno Nacional, son fundamentales para el desarrollo deportivo del país.
El Campeonato Panamericano de Ruta sigue su programación este jueves, con las pruebas de CRI sub-23 y élite masculino en Montería. La ministra del Deporte acompañará la definición de ambas pruebas, luego de liderar a primera hora el sexto comité organizador de los Juegos Nacionales y Paranacionales Córdoba Sucre 2027.
*Con Información de Mindeporte
Ruta
“Colombia, país de ciclismo y de campeones”: David Lappartient, presidente de la UCI
Desde el 2017, la presidencia del ciclismo mundial está en manos de un hombre nacido en Francia hace 52 años y quien visita a Colombia por primera vez llegando ayer martes para asistir a los Campeonatos Panamericanos de Ruta que se llevan a cabo en montería: David Lappartient.
Pertenece al mundo del ciclismo desde muy joven siendo cronometrador de diferentes eventos, y ha llegado en una meteórica carrera a ser presidente de la Federación de ciclismo, presidente del Comité Olímpico de Francia, candidato a la presidencia del COI y finalmente máximo dirigente de uno de los deportes más importantes de este planeta.
De apariencia juvenil, auténtico y claro en sus conceptos, concedió una entrevista exclusiva al canal informativo de la FCC de la cual hizo parte el director de la Revista Mundo Ciclístico, la cual reproducimos para nuestros lectores.
¿Qué sabía usted de Colombia antes de venir?
Tengo referencias de Colombia como país desde hace muchos años y en lo deportivo recuerdo con mucho cariño la década de los años 80 cuando aparecieron los Lucho Herrera, Fabio Parra, Patrocinio Jiménez, etc. Recuerdo como volaban en las montañas y sus duelos con Bernard Hinault. También recuerdo el entusiasmo y la pasión con la cual ustedes relataban en la radio esos acontecimientos. Y ahora con nombres como los de Egan Bernal, Nairo Quintana, Fernando Gaviria, Rigoberto Urán y tantos otros que han hecho grande a Colombia en el ciclismo del mundo.
Para usted ¿Qué importancia tiene hoy en la historia del ciclismo mundial el ciclismo colombiano?
El ciclismo colombiano tiene formidables campeones en todas las grandes carreras del mundo desde hace mucho tiempo y en todas modalidades. No podemos olvidar sus logros en la pista, el BMX, MTB, paracyling y ahora en el Freestyle. Por ello tienen que hacer parte de la gran historia de este deporte a nivel mundial.
¿Es posible para la UCI facilitar ayuda al ciclismo colombiano para contribuir a su desarrollo en todas las modalidades?
Nosotros estamos siempre atentos a cualquier solicitud de nuestras Federaciones para apoyar sus iniciativas. El facilitar la presencia de ciclistas colombianos en el Centro Mundial en Suiza para su formación, los cursos de capacitación, la orientación en la construcción de velódromos, etc., son algunos de esos aspectos y seguimos atentos a cualquier solicitud proveniente de la federación colombiana y de las otras que integran la COPACI.
¿Qué importancia tienen para la UCI los Campeonatos Panamericanos?
La máxima importancia pues tenemos este tipo de torneos en los 5 continentes. Son la base para confrontar los países, conocer su nivel, hacer experiencias y la puntuación que se concede es la base para clasificar a los Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales.
¿Tiene alguna opinión de estos Campeonatos Panamericanos en Montería?
A pesar del poco tiempo de mi permanencia aquí, encuentro una excelente organización, gran colaboración de las autoridades gubernamentales, entusiasmo e interés por parte del público que seguramente vivirá al máximo las pruebas de ruta.
A propósito de nuestro continente ¿Cómo acortar las enormes diferencias con Europa en cuanto a desarrollo y aplicación de la ciencia y la tecnología en los últimos años?
Creo que la competición e intercambio permanente de conocimientos es un primer paso al igual que la capacitación por parte de entrenadores y dirigentes tanto en sus países como en el exterior frente a los nuevos desafíos.
¿Nos puede hacer un balance sobre las medidas que la UCI ha venido tomado frente al ciclismo en los últimos años?
Hemos avanzado mucho en temas como la seguridad de los ciclistas que es nuestra prioridad. El aumento de la zona de seguridad en las llegadas masivas, las medidas en algunos componentes de las bicicletas, la aplicación de las tarjetas amarillas y sanciones, exigencias de mayor seguridad y condiciones de los organizadores de carreras son algunos de los aspectos de los cuales nos ocupamos diariamente.
¿Qué significado tiene para UD. la aparición desde 1980 de países como Colombia, USA, México, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, en los podios de las más grandes competencias del mundo, en todas las modalidades incluidos los Juegos Olímpicos?
Es la ratificación del talento existente en todo el mundo para la práctica y la competición del ciclismo. Ver países como Colombia ganando las tres carreras más importantes del mundo como el Tour, Giro y Vuelta, tener campeones en mundiales y Olímpicos en el BMX como Mariana Pajón, en la pista con Kevin Quintero y ahora Stefany Cuadrado, saber que un ecuatoriano (Richard Carapaz) es Campeón Olímpico de ruta ratifica la mundialización del ciclismo promovida por la UCI y el Tour de Francia a partir de 1982.
Hablemos de su gestión como presidente de la UCI ¿Puede clasificar sus dos más grandes satisfacciones y una dificultad para superar?
La primera gran satisfacción es el haber promovido el ciclismo femenino hasta el punto donde se encuentra hoy en todas las modalidades. La segunda es la batalla que libramos a diario en favor de la seguridad e integridad de los ciclistas en todos los aspectos posibles. Y las dificultades son varias en las cuales igualmente seguimos trabajando para superarlas.
¿Podemos decir que hoy el ciclismo goza de buena salud y mirar con optimismo su futuro?
No tengo dudas. El ciclismo goza de muy buena salud y no es difícil demostrarlo por su crecimiento universal, interés gubernamental y empresarial para apoyarlo en todas sus modalidades, certámenes. Los medios informativos se interesan cada vez más por este deporte, algunos duplicando sus audiencias. Por lo tanto, puedo afirmar sin temor a equivocarme que hay un gran futuro para el ciclismo.
Finalmente ¿Quiere dejar un mensaje al movimiento del ciclismo colombiano incluidos todos sus ciclistas, dirigentes, patrocinadores gubernamentales y privados, aficionados, etc.?
Con todo gusto: “Ha sido un placer para mi estar en un país de ciclismo como Colombia. Agradezco la hospitalidad que me han brindado y la invitación por parte de la Federación Colombiana de Ciclismo y la COPACI (Confederación Panamericana de ciclismo). Los invito a seguir teniendo este deporte como un estilo de vida y motivo de orgullo por sus logros. La invitación incluye también la pasión por la práctica del ciclismo en función de la salud, el bienestar y la confraternidad. El ciclismo nos permite ser una familia universal. Me encantaría volver una vez más a Colombia ojalá sabiendo que en los próximos años este país vuelva a ser la sede de un campeonato mundial como el inolvidable realizado en 1995.
Ruta
Jasper Philipsen conquista la edición 80 de la Nokere Koerse con Juan Sebastián Molano en el podio
En un final a pura velocidad, el belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) se impuso en la edición 80° de la Nokere Koerse después de ser el más rápido en un cerrado sprint, tras recorrer 186,4 kilómetros entre las localidades belgas de Deinze y Nokere.
Philipsen, que alcanzó su primera victoria de la temporada, fue profeta en su tierra y le ganó con lo justo a su compatriota Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe).
El sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG), único pedalista colombiano en competencia, tuvo un buen desempeño a lo largo de la prueba y terminó en el tercer cajón del podio.
En la parte final, el belga Alec Segaert (Bahrain – Victorious) libró una gran batalla con el pelotón, donde los trenes de velocidad de los hombres rápidos se colocaron al frente y lograron neutralizarlo en los metros finales.
Danilith Nokere Koerse (1.Pro)
Deinze – Nokere (186,4 km)
|1
|Jasper Philipsen
|Alpecin-Premier Tech
|4:16:19
|2
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|3
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|4
|Emilien Jeannière
|Team TotalEnergies
|m.t.
|5
|Milan Menten
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|6
|Lukas Kubis
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|7
|Jenthe Biermans
|Cofidis
|m.t.
|8
|Paul Penhoët
|Groupama-FDJ United
|m.t.
|9
|Steffen De Schuyteneer
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|10
|António Morgado
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
Pista
Sigue avanzando la construcción del Velódromo de Mosquera
Una visita de la Revista Mundo Ciclístico al Velódromo de Mosquera, que se encuentra en su fase final de construcción, permitió apreciar los avances en diversos frentes, especialmente en el montaje de la pista en cuanto a la superficie de madera que ya cuenta la instalación de los dos primeros metros, de los 7 de ancho, alrededor del óvalo de 250 metros de que consta el total.
El montaje de la madera- que es el auténtico “corazón del velódromo”– se inició una vez finalizada la construcción del túnel que da ingreso a la pista e igualmente finalizada la totalidad de la plancha en concreto que constituye la “pelouse” o parte central del escenario.
Igualmente se trabaja en la adecuación y finalización de lo referente a camerinos, baños y demás instalaciones, así como exteriores, lo que permite pensar con optimismo en la finalización del anhelado escenario hacia los últimos días del mes de junio.
El velódromo de Mosquera es una de las más modernas obras deportivas que se construyen en el país, con la cual se beneficiará a más de 32.000 niños, jóvenes y deportistas del municipio y la región, lo que servirá para abrir oportunidades de acceso al deporte y fortalecer los procesos de iniciación, formación y especialización deportiva.