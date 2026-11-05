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Copacabana coronó a los campeones de la Copa Antioquia de MTB 2026
El municipio de Copacabana vivió una jornada vibrante y de alto nivel técnico con la realización de la séptima y última válida de la Copa Antioquia de MTB. Las emociones del mejor ciclismo de montaña regional se trasladaron al barrio La Asunción, donde los más de 800 metros de longitud de un trazado técnico bajo la modalidad de short track pusieron a prueba las capacidades de los pedalistas de todas las categorías.
El circuito incluyó exigentes tramos de grama con curvas, contracurvas y un salto (vuelo) que cautivaron a los espectadores. Al tratarse de una pista corta y sumamente explosiva, los deportistas demostraron una gran destreza táctica, sabiendo que en esta modalidad los márgenes de error son mínimos y los segundos definen el podio.
Las competiciones se disputaron bajo el formato de tiempos de regla estándar más una vuelta, las categorías formativas y de desarrollo rodaron durante 15 minutos más una vuelta, mientras que la Open en ambas ramas elevó la exigencia física y espectáculo al competir por 20 minutos más una vuelta, brindando un cierre de infarto para el numeroso público asistente que se dio cita en La Asunción.
La jornada consolidó el crecimiento del Mountain Bike en el departamento de Antioquia, reafirmando el compromiso de los municipios anfitriones con la formación de nuevas promesas y el fogueo de las máximas figuras del deporte de las bielas.
El evento contó con la participación de más de 200 deportistas, provenientes de municipios como Amagá, Cañasgordas, La Estrella, Caldas, Abejorral, Caldas Antioquia, El Retiro, Girardota, Anserma (Caldas), Andes, El Carmen de Viboral, Guarne, Itagüí, Yolombó, Rionegro, Copacabana, Medellín, La Unión, Yarumal y El Carmen de Atrato (Chocó). Además, se vieron representados clubes como Club Minero Amagá, Club de Ciclismo Cañasgordas, Club Valeria Montrex, Club MTC Botero, Aberrodar, Correcaminos Yolombó, Correcaminos El Retiro, Fundación Tourmale, GW Erco Sportfitness, entre otros.
Resultados Oficiales de la Séptima Válida
Damas Única (17 y más):
- Daniela Gaviria Ramírez – Gw Erco Sportfitness Tiempo: 0:22:04
- Tatiana Ruiz – Girardota | Tiempo: 1:23:48
- Laura Sofía Valencia Botero – Ciclo Rionegro | Tiempo: 1:24:23
Infantil A Damas:
- Aitana Victoria Rodríguez – Valeria Montrex-Yak Brake | Tiempo: 0:12:54
- Lucia Vargas González – Correcaminos Yolombo | Tiempo: 0:13:00
- eleste Manco Echavarría – Club de Ciclismo Cañas | Tiempo: 0:14:21
Infantil A Varones (8 a 10):
- Thiago Mosquera Sánchez – Valeria Montrex | Tiempo: 0:13:09
- Jerónimo Rúa Carmona – Valeria Montrex | Tiempo: 0:13:11
- Mateo Castaño Granados – Club Minero Amagá | Tiempo: 0:13:12
Infantil B Damas (11 a 12):
- Sammy Liseth García Tabares – Club Minero Amagá | Tiempo: 0:15:01
- Luciana Carvajal Graciano – Club Ciclismo Cañas | Tiempo: 0:15:48
- Mariangel Avendaño – Correcaminos Yolombó | Tiempo: 0:16:01
Infantil B Varones (11 a 12):
- Santiago Zapata Muñoz – Ciclo Anzea – Rueda Libre | Tiempo: 0:13:52
- David Alejandro Ramírez – Club Ciclismo Cañasgordas | Tiempo: 0:13:52
- Dylan Cardona Valle – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER | Tiempo: 0:13:58
Prejuvenil A Damas (13 a 14):
- Stefanny Higuita Guisao – Valeria Montrex | Tiempo: 0:16:16
- Ana Lucía García Berrío – Club MTC Botero Bikes | Tiempo: 0:18:07
- Antonia Rivera Rodríguez – Club Valeria Montrex | Tiempo: 0:18:26
Prejuvenil A Varones (13 a 14):
- David Arias Muriel – Team Sistecredito Club Minero Amagá | Tiempo: 0:17:33
- Matias Ospina) – Inder Girardota | Tiempo: 0:18:02
- Carlos Samuel González – Club MTC Botero Bikes | Tiempo: 0:18:27
Prejuvenil B Damas (15 a 16):
- Juanita González Cadavid – Valeria Montrex | Tiempo: 0:17:41
- Sofia Castrillon Palacio – Tourmalet Fundación | Tiempo: 0:17:50
- Maria Isabel Chica Rojas – | Tiempo: 0:18:19
Prejuvenil B Varones (15 a 16):
- Emmanuel Morales Otálvaro – GW Erco Sportfitness | Tiempo: 0:16:52
- Emanuel Toro Botero – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER | Tiempo: 0:17:17
- Maximiliano Botero Rojas – El Retiro Sobre Ruedas | Tiempo: 0:17:37
Junior Varones (17 a 18):
- Santiago Quintero Arango – GW Erco Sportfitness | Tiempo: 0:23:21
- Miguel Paredes Echeverri – Astranova Bike House | Tiempo: 0:23:25
- Genaro Ramirez Botero – Team Astranova | Tiempo: 0:23:50
Senior (19 a 29):
- Jose Manuel Valencia – Inder Girardota | Tiempo: 0:17:02
- Cristian Tamayo Montoya – Club MTC Botero Bikes | Tiempo: 0:17:02
- Julián Vásquez – Tourmalet | Tiempo: 0:17:40
Master A Varones (30 a 39):
- Jonathan Puerta Uribe – Specialized Indiana | Tiempo: 0:17:20
- Iván Darío Pérez Guiral – Independiente | Tiempo: 0:18:21
- Juan Alberto Munera Alzate – Botero Bikes | Tiempo: 0:18:44
Master B Varones (40 a 49):
- Javier Rendón – Independientemente | Tiempo: 0:18:14
- Jhonny Jimenez – | Tiempo: 0:18:21
- Mauricio González Márquez – Independiente | Tiempo: 0:18:51
Master C Varones (50 años y más):
- Mario Botero – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER | Tiempo: 0:17:14
- Heriberto Mario Valencia Londoño – Siembra Integral | Tiempo: 0:17:22
- Rodrigo Ortega – Corporación Correcaminos El Retiro | Tiempo: 0:17:30
Open Varones (19 a 29):
- Jeronimo Bedoya – GW Erco | Tiempo: 0:23:14
- Juan Jose Benavides – | Tiempo: 0:23:41
- Juan Manuel Baena Restrepo – Valeria Montrex | Tiempo: 0:24:39
Clasificación General Copa Antioquia de MTB 2026
Infantil A Damas:
- Lucia Vargas González (Correcaminos Yolombó) – 255 pts
- Aitana Victoria Rodriguez Graciani (Valeria Montrex – Yak Brake) – 244 pts
- Celeste Manco Echavarría (Club Ciclismo Cañas) – 241 pts
Infantil B Damas:
- Sammy Liseth Garcia Tabares (Club Minero Amagá) – 280 pts
- Luciana Carvajal Graciano (Club Ciclismo Cañas) – 237 pts
- Mariangel Avendaño (Correcaminos Yolombó) – 211 pts
Infantil A Varones:
- Sneider Vanegas Mejia (Valeria Montrex) – 242 pts
- Emmanuel Ramirez Picón (Valeria Montrex) – 211 pts
- Mateo Castaño Granados (Club Minero Amagá) – 205 pts
Infantil B Varones:
- Dylan Cardona Vallejo (El Retiro Sobre Ruedas – IMDER) – 229 pts
- Santiago Zapata Muñoz (Ciclo Anzea Rueda Libre) – 220 pts
- David Alejandro Ramírez Rengifo (Club de Ciclismo Cañas) – 202 pts
Prejuvenil Damas A:
- Stefanny Higuita Guisao (Valeria Montrex) – 280 pts
- Antonia Rivera Rodríguez (Valeria Montrex) – 231 pts
- Ana Lucía Garcia Berrio (MTC Botero Bikes) – 220 pts
Prejuvenil Damas B:
- Sofia Castrillon Palacio (Club Fundación Tourmalet) – 243 pts
- Samanta Velasquez Florez (Club Minero) – 225 pts
- Salomé Agudelo Puerta (Correcaminos) – 222 pts
Prejuvenil Varones A:
- David Arias Muriel (Team Sistecredito Mineros) – 280 pts
- Salomón González Torres (Valeria Montrex) – 234 pts
- Jeronimo Correa Rivero (Club MTC Botero Bikes) – 200 pts
Prejuvenil Varones B:
- Emmanuel Morales Otálvaro (GW Erco Sportfitness) – 273 pts
- Emanuel Toro Botero (El Retiro Sobre Ruedas – IMDER) – 247 pts
- Jeronimo Florez Bedoya (El Retiro Sobre Ruedas – IMDER) – 210 pts
Damas Única:
- Tatiana Ruiz (Inder Girardota) – 235 pts
- Lina Marcela Vallejo Rios (El Retiro Imder Sobre Ruedas) – 222 pts
- Daniela Gaviria Ramirez (Gw Erco SportFitness) – 200 pts
Master C:
- Mario Alberto Botero Taborda (El Retiro Sobre Ruedas) – 255 pts
- Heriberto Mario Valencia Londoño (Nomadas) – 253 pts
- Henry Garcia (Yarumal) – 192 pts
Master B:
- Javier Rendón Cano (Independiente) – 256 pts
- Daniel Santamaria (Mtc Botero Bikes) – 197 pts
- Mauricio González Márquez (Independiente) – 170 pts
Master A:
- Jonathan Puerta Uribe (Specialized Indiana) – 262 pts
- Juan Alberto Munera Alzate (Mtc Botero Bikes) – 222 pts
- Juan Esteban Londoño Montoya (Fundación Tourmalet) – 145 pts
Senior:
- José Manuel Valencia (Inder Girardota) – 273 pts
- Cristian Tamayo (MTC Botero Bikes) – 228 pts
- Emmanuel Bedoya Montoya (Club Botero Bikes) – 189 pts
Junior:
- Genaro Ramirez Botero (Astranova-Bike House Trek) – 208 pts
- Sebastián Botero Cadavid (Club Fundación Tourmalet) – 205 pts
- Santiago Quintero Arango (GW Erco Sport Fitness) – 160 pts
Open:
- Jerónimo Bedoya (GW Erco Sport Fitness) – 236 pts
- Juan Manuel Baena Restrepo (Valeria Montrex) – 201 pts
- Santiago Arango Román (El Retiro Sobre Ruedas – IMDER) – 184 pts
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo de Antioquia
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Cristhian Montoya ganó la trigésima Vuelta a San Félix; Carlos Julián Quintero se quedó con la última etapa
El pedalista antioqueño Cristhian Montoya se consagró como el gran campeón de la edición número 30 de la Vuelta a San Félix, la histórica competencia de ciclomontañismo que regresó a las montañas del departamento de Caldas. El paisa demostró su jerarquía a lo largo de las tres jornadas de carrera, logrando mantener la ventaja necesaria para coronarse en lo más alto del podio de la categoría élite tras el exigente remate en el norte del departamento de Caldas.
El podio masculino reflejó el alto nivel de la competencia con figuras de renombre nacional. La segunda posición de la clasificación general quedó en manos del caldense Yeison Rincón, quien batalló hasta el final en su tierra. Por su parte, el experimentado Carlos Julián Quintero completó el podio de los élites en el tercer lugar, sellando una destacada actuación tras quedarse con la victoria de la última etapa en un vibrante circuito que emocionó a los aficionados en el corregimiento de San Félix.
Por el lado de la rama femenina, la regularidad y la fortaleza en los ascensos determinaron a las nuevas soberanas de la montaña caldense. La pedalista Magdalena Quiceno dio cátedra de resistencia y se llevó el título general de campeona. Los puestos de honor de las damas lo completaron Eliana Quiceno, quien se aquedó con la segunda posición, y la experimentada Ángela Parra ocupando la tercera casilla de la competencia.
Más allá de la intensa disputa deportiva, el momento más emotivo de la carrera ocurrió durante la competencia, donde la organización rindió un sentido homenaje a Conrado Calderón Castaño. A sus 69 años, este querido sanfeleño fue ovacionado por ser protagonista y testigo excepcional de buena parte de la historia de la Vuelta a San Félix, una carrera que en este 2026 alcanzó sus 30 ediciones superando múltiples interrupciones y consolidando el arraigo del ciclismo en Salamina.
CLASIFICACIONES COMPLETAS
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Daniela Gaviria, segunda del ranking mundial UCI Junior de MTB tras una temporada histórica
La joven ciclomontañista colombiana Daniela Gaviria cerró una temporada 2026 de ensueño al consolidarse en la segunda posición del ranking mundial UCI Junior de cross country olímpico (XCO). La actual campeona panamericana ratificó su extraordinario año deportivo con una contundente victoria en la Copa Chile XCO Santiago 2026, demostrando su jerarquía internacional. Este logro cobró un valor especial al registrarse en su segundo año dentro de la categoría junior, un periodo en el que ha competido mano a mano con las mejores exponentes del planeta.
Este histórico segundo puesto en el escalafón de la Unión Ciclista Internacional sitúa a la pedalista nacional en la cúspide de su generación. Más allá de las medallas obtenidas, la regularidad de sus resultados a lo largo del año no solo respalda su presente, sino que también cimenta las bases de su inminente salto a la categoría Sub-23. Su evolución técnica y física abre un panorama sumamente prometedor para el mountain bike colombiano de cara a los próximos ciclos olímpicos.
El impacto de su gran campaña ha resonado con fuerza en su entorno técnico. Héctor Pérez, entrenador de la escuadra GW Erco Sportfitness, no ahorró elogios al evaluar el rendimiento de su dirigida y la trascendencia de los puntos acumulados internacionalmente durante este calendario. Su cuerpo técnico coincide en que este rendimiento marca un precedente metodológico para las futuras selecciones nacionales de la disciplina.
“En mi concepto, creería que es de las mejores temporadas a nivel global en cuanto a resultados de las damas Junior en la historia cercana del país, en el cross country específicamente”, expresó con orgullo el estratega Pérez. Con este balance, el ciclomontañismo colombiano no solo despide un año histórico, sino que abraza el nacimiento de una nueva figura dispuesta a mantener el protagonismo tricolor en los escenarios más exigentes del mundo.
RANKING MOUNTAIN BIKE UCI JUNIOR
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Daniela Gaviria arrasó en la Copa Chile XCO 2026; Jerónimo Bedoya y Santiago Quintero también se destacaron
La joven ciclomontañista antioqueña, Daniela Gaviria, ratificó su gran año deportivo con una victoria en la Copa Chile XCO Santiago 2026. La corredora del GW Erco Sportfitness encabezó una destacada actuación del equipo colombiano, que conquistó dos títulos más, con Jerónimo Bedoya y Santiago Quintero en la competencia disputada en el Parque Metropolitano de Santiago, en el sector del Cerro San Cristóbal.
La campeona panamericana, se impuso en la categoría Junior Damas con un tiempo de 49 minutos y 25 segundos, resultado que reafirma su nivel internacional en su segundo año en esta categoría. Su ubicación en el ranking mundial la consolida entre las corredoras más destacadas de su generación y respalda su proyección hacia la categoría Sub-23.
El entrenador del GW Erco Sporfitness, Héctor Pérez, destacó el rendimiento de Gaviria y la importancia de los resultados obtenidos durante la temporada. “En mi concepto, creería que es de las mejores temporadas a nivel global en cuanto a resultados de las damas Junior en la historia cercana del país, en el cross country específicamente”, expresó.
La actuación del equipo también tuvo como protagonista a Jerónimo Bedoya, quien se quedó con la victoria en la categoría Élite Varones con un tiempo de 1 hora, 6 minutos y 8 segundos. Bedoya volvió a ganar en territorio chileno, donde años atrás se había impuesto en los Juegos Suramericanos de la Juventud.
Tras su triunfo, Jeronimo destacó las exigencias del trazado y la importancia de mantener la precisión durante toda la competencia. “Segunda vez en Chile, las dos veces que he venido he podido ganar. Realmente feliz. Es una pista muy, muy técnica; vuelta tras vuelta va cobrando factura, hay que cuidar mucho la bajada y realmente gana el que menos errores cometa al final”, manifestó.
Por su parte, Santiago Quintero completó la celebración del equipo al conquistar la categoría Junior Varones con un tiempo de 52 minutos y 25 segundos. Su victoria representa otro resultado importante para la proyección internacional del equipo.
La jornada tuvo un momento difícil para Jhonatan Botero, quien sufrió una caída durante la competencia. El corredor presentó laceraciones que le impidieron continuar en carrera, por lo que tuvo que retirarse y no pudo disputar la medalla.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness