Copacabana coronó a los campeones de la Copa Antioquia de MTB 2026

El municipio de Copacabana vivió una jornada vibrante y de alto nivel técnico con la realización de la séptima y última válida de la Copa Antioquia de MTB. Las emociones del mejor ciclismo de montaña regional se trasladaron al barrio La Asunción, donde los más de 800 metros de longitud de un trazado técnico bajo la modalidad de short track pusieron a prueba las capacidades de los pedalistas de todas las categorías.

El circuito incluyó exigentes tramos de grama con curvas, contracurvas y un salto (vuelo) que cautivaron a los espectadores. Al tratarse de una pista corta y sumamente explosiva, los deportistas demostraron una gran destreza táctica, sabiendo que en esta modalidad los márgenes de error son mínimos y los segundos definen el podio.

Las competiciones se disputaron bajo el formato de tiempos de regla estándar más una vuelta, las categorías formativas y de desarrollo rodaron durante 15 minutos más una vuelta, mientras que la Open en ambas ramas elevó la exigencia física y espectáculo al competir por 20 minutos más una vuelta, brindando un cierre de infarto para el numeroso público asistente que se dio cita en La Asunción.

La jornada consolidó el crecimiento del Mountain Bike en el departamento de Antioquia, reafirmando el compromiso de los municipios anfitriones con la formación de nuevas promesas y el fogueo de las máximas figuras del deporte de las bielas.

El evento contó con la participación de más de 200 deportistas, provenientes de municipios como Amagá, Cañasgordas, La Estrella, Caldas, Abejorral, Caldas Antioquia, El Retiro, Girardota, Anserma (Caldas), Andes, El Carmen de Viboral, Guarne, Itagüí, Yolombó, Rionegro, Copacabana, Medellín, La Unión, Yarumal y El Carmen de Atrato (Chocó). Además, se vieron representados clubes como Club Minero Amagá, Club de Ciclismo Cañasgordas, Club Valeria Montrex, Club MTC Botero, Aberrodar, Correcaminos Yolombó, Correcaminos El Retiro, Fundación Tourmale, GW Erco Sportfitness, entre otros.

Resultados Oficiales de la Séptima Válida

Damas Única (17 y más):

Daniela Gaviria Ramírez – Gw Erco Sportfitness Tiempo: 0:22:04 Tatiana Ruiz – Girardota | Tiempo: 1:23:48 Laura Sofía Valencia Botero – Ciclo Rionegro | Tiempo: 1:24:23

Infantil A Damas:

Aitana Victoria Rodríguez – Valeria Montrex-Yak Brake | Tiempo: 0:12:54 Lucia Vargas González – Correcaminos Yolombo | Tiempo: 0:13:00 eleste Manco Echavarría – Club de Ciclismo Cañas | Tiempo: 0:14:21

Infantil A Varones (8 a 10):

Thiago Mosquera Sánchez – Valeria Montrex | Tiempo: 0:13:09 Jerónimo Rúa Carmona – Valeria Montrex | Tiempo: 0:13:11 Mateo Castaño Granados – Club Minero Amagá | Tiempo: 0:13:12

Infantil B Damas (11 a 12):

Sammy Liseth García Tabares – Club Minero Amagá | Tiempo: 0:15:01 Luciana Carvajal Graciano – Club Ciclismo Cañas | Tiempo: 0:15:48 Mariangel Avendaño – Correcaminos Yolombó | Tiempo: 0:16:01

Infantil B Varones (11 a 12):

Santiago Zapata Muñoz – Ciclo Anzea – Rueda Libre | Tiempo: 0:13:52 David Alejandro Ramírez – Club Ciclismo Cañasgordas | Tiempo: 0:13:52 Dylan Cardona Valle – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER | Tiempo: 0:13:58

Prejuvenil A Damas (13 a 14):

Stefanny Higuita Guisao – Valeria Montrex | Tiempo: 0:16:16 Ana Lucía García Berrío – Club MTC Botero Bikes | Tiempo: 0:18:07 Antonia Rivera Rodríguez – Club Valeria Montrex | Tiempo: 0:18:26

Prejuvenil A Varones (13 a 14):

David Arias Muriel – Team Sistecredito Club Minero Amagá | Tiempo: 0:17:33 Matias Ospina) – Inder Girardota | Tiempo: 0:18:02 Carlos Samuel González – Club MTC Botero Bikes | Tiempo: 0:18:27

Prejuvenil B Damas (15 a 16):

Juanita González Cadavid – Valeria Montrex | Tiempo: 0:17:41 Sofia Castrillon Palacio – Tourmalet Fundación | Tiempo: 0:17:50 Maria Isabel Chica Rojas – | Tiempo: 0:18:19

Prejuvenil B Varones (15 a 16):

Emmanuel Morales Otálvaro – GW Erco Sportfitness | Tiempo: 0:16:52 Emanuel Toro Botero – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER | Tiempo: 0:17:17 Maximiliano Botero Rojas – El Retiro Sobre Ruedas | Tiempo: 0:17:37

Junior Varones (17 a 18):

Santiago Quintero Arango – GW Erco Sportfitness | Tiempo: 0:23:21 Miguel Paredes Echeverri – Astranova Bike House | Tiempo: 0:23:25 Genaro Ramirez Botero – Team Astranova | Tiempo: 0:23:50

Senior (19 a 29):

Jose Manuel Valencia – Inder Girardota | Tiempo: 0:17:02 Cristian Tamayo Montoya – Club MTC Botero Bikes | Tiempo: 0:17:02 Julián Vásquez – Tourmalet | Tiempo: 0:17:40

Master A Varones (30 a 39):

Jonathan Puerta Uribe – Specialized Indiana | Tiempo: 0:17:20 Iván Darío Pérez Guiral – Independiente | Tiempo: 0:18:21 Juan Alberto Munera Alzate – Botero Bikes | Tiempo: 0:18:44

Master B Varones (40 a 49):

Javier Rendón – Independientemente | Tiempo: 0:18:14 Jhonny Jimenez – | Tiempo: 0:18:21 Mauricio González Márquez – Independiente | Tiempo: 0:18:51

Master C Varones (50 años y más):

Mario Botero – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER | Tiempo: 0:17:14 Heriberto Mario Valencia Londoño – Siembra Integral | Tiempo: 0:17:22 Rodrigo Ortega – Corporación Correcaminos El Retiro | Tiempo: 0:17:30

Open Varones (19 a 29):

Jeronimo Bedoya – GW Erco | Tiempo: 0:23:14 Juan Jose Benavides – | Tiempo: 0:23:41 Juan Manuel Baena Restrepo – Valeria Montrex | Tiempo: 0:24:39

Clasificación General Copa Antioquia de MTB 2026

Infantil A Damas:

Lucia Vargas González (Correcaminos Yolombó) – 255 pts Aitana Victoria Rodriguez Graciani (Valeria Montrex – Yak Brake) – 244 pts Celeste Manco Echavarría (Club Ciclismo Cañas) – 241 pts

Infantil B Damas:

Sammy Liseth Garcia Tabares (Club Minero Amagá) – 280 pts Luciana Carvajal Graciano (Club Ciclismo Cañas) – 237 pts Mariangel Avendaño (Correcaminos Yolombó) – 211 pts

Infantil A Varones:

Sneider Vanegas Mejia (Valeria Montrex) – 242 pts Emmanuel Ramirez Picón (Valeria Montrex) – 211 pts Mateo Castaño Granados (Club Minero Amagá) – 205 pts

Infantil B Varones:

Dylan Cardona Vallejo (El Retiro Sobre Ruedas – IMDER) – 229 pts Santiago Zapata Muñoz (Ciclo Anzea Rueda Libre) – 220 pts David Alejandro Ramírez Rengifo (Club de Ciclismo Cañas) – 202 pts

Prejuvenil Damas A:

Stefanny Higuita Guisao (Valeria Montrex) – 280 pts Antonia Rivera Rodríguez (Valeria Montrex) – 231 pts Ana Lucía Garcia Berrio (MTC Botero Bikes) – 220 pts

Prejuvenil Damas B:

Sofia Castrillon Palacio (Club Fundación Tourmalet) – 243 pts Samanta Velasquez Florez (Club Minero) – 225 pts Salomé Agudelo Puerta (Correcaminos) – 222 pts

Prejuvenil Varones A:

David Arias Muriel (Team Sistecredito Mineros) – 280 pts Salomón González Torres (Valeria Montrex) – 234 pts Jeronimo Correa Rivero (Club MTC Botero Bikes) – 200 pts

Prejuvenil Varones B:

Emmanuel Morales Otálvaro (GW Erco Sportfitness) – 273 pts Emanuel Toro Botero (El Retiro Sobre Ruedas – IMDER) – 247 pts Jeronimo Florez Bedoya (El Retiro Sobre Ruedas – IMDER) – 210 pts

Damas Única:

Tatiana Ruiz (Inder Girardota) – 235 pts Lina Marcela Vallejo Rios (El Retiro Imder Sobre Ruedas) – 222 pts Daniela Gaviria Ramirez (Gw Erco SportFitness) – 200 pts

Master C:

Mario Alberto Botero Taborda (El Retiro Sobre Ruedas) – 255 pts Heriberto Mario Valencia Londoño (Nomadas) – 253 pts Henry Garcia (Yarumal) – 192 pts

Master B:

Javier Rendón Cano (Independiente) – 256 pts Daniel Santamaria (Mtc Botero Bikes) – 197 pts Mauricio González Márquez (Independiente) – 170 pts

Master A:

Jonathan Puerta Uribe (Specialized Indiana) – 262 pts Juan Alberto Munera Alzate (Mtc Botero Bikes) – 222 pts Juan Esteban Londoño Montoya (Fundación Tourmalet) – 145 pts

Senior:

José Manuel Valencia (Inder Girardota) – 273 pts Cristian Tamayo (MTC Botero Bikes) – 228 pts Emmanuel Bedoya Montoya (Club Botero Bikes) – 189 pts

Junior:

Genaro Ramirez Botero (Astranova-Bike House Trek) – 208 pts Sebastián Botero Cadavid (Club Fundación Tourmalet) – 205 pts Santiago Quintero Arango (GW Erco Sport Fitness) – 160 pts

Open:

Jerónimo Bedoya (GW Erco Sport Fitness) – 236 pts Juan Manuel Baena Restrepo (Valeria Montrex) – 201 pts Santiago Arango Román (El Retiro Sobre Ruedas – IMDER) – 184 pts

*Con Información Prensa Liga de Ciclismo de Antioquia