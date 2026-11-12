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BMX

Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing: Medellín recibe la última válida

Publicado

Hace 2 horas

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Medellín recibe la última válida de la Copa Nacional de BMX 2026. (Foto © BMX Antioquia)
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El medallista olímpico Carlos Ramírez, el principal referente de la selección colombiana de BMX en Sarasota 2026. (Foto © COC)
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