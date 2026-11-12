Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing: Medellín recibe la última válida

La capital antioqueña será sede del cierre de la temporada nacional del BMX Racing los días 13 y 14 de noviembre. La competencia marcará, además, el regreso de la actividad oficial a las pistas Antonio Roldán Betancur y Supercross Mariana Pajón, luego de las remodelaciones y adecuaciones realizadas por el Inder Medellín.

La ciudad de la eterna primavera reunirá a 688 deportistas de diferentes regiones del país, en dos jornadas que pondrán el broche de oro a la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing.

Estas válidas tendrán un significado especial para el BMX de la ciudad: será la primera competencia oficial después de las remodelaciones y adecuaciones adelantadas por el Inder Medellín en la pista Supercross Mariana Pajón donde estarán los de la categoría championship. Los deportistas de la Challenger competirán en la pista Antonio Roldán Betancur.

Del total de participantes, 213 representarán a Antioquia: 16 en Championship y 197 en Challenger. La delegación paisa buscará aprovechar la localía, defender la casa y cerrar el año con la mayor cantidad de títulos posibles, tanto en las competencias de esta válida como en la definición de los campeones del acumulado general de las diferentes categorías.



El actual campeón panamericano Diego Arboleda estará presente en la última válida de la Copa Nacional de BMX 2026. (Foto © GW Bicicletas)

Entre los nombres destacados que tomarán partida por Antioquia está Diego Arboleda, actual campeón panamericano y reciente ganador de una de las paradas de la Copa Mundo disputadas en Sarrians, Francia. Mateo Carmona también sobresale en la lista de inscritos, quien viene de conseguir el bronce en la Copa Mundo de Sarasota, Estados Unidos, y el título de los Juegos Suramericanos en Santa Fe, Argentina.

A ellos se suman Valentina Jiménez y Mariana Agudelo, finalistas de la categoría sub-23 en la pasada Copa Mundo de Sarasota, y Nicol Foronda, campeona de los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina. Deportistas que llegan a Medellín con importantes resultados internacionales y que buscarán cerrar la temporada nacional ante su público.

En las categorías Challenger, Antioquia también cuenta con varios deportistas que registran como líderes de sus respectivas clasificaciones: Greyman Campos (Senior Máster), Juanita Calle (Damas 17-24), Alejandro Sepúlveda (Expertos 16), Matías Rubiano (Expertos 10), Isaac Suárez (Novatos 7-8), Matías Vélez (Novatos 11-12), Jerónimo Arbeláez (Cruceros 15-16) y Samuel Hurtado (Principiantes 11-12).

*Con Información BMX Antioquia