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Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing: Medellín recibe la última válida
La capital antioqueña será sede del cierre de la temporada nacional del BMX Racing los días 13 y 14 de noviembre. La competencia marcará, además, el regreso de la actividad oficial a las pistas Antonio Roldán Betancur y Supercross Mariana Pajón, luego de las remodelaciones y adecuaciones realizadas por el Inder Medellín.
La ciudad de la eterna primavera reunirá a 688 deportistas de diferentes regiones del país, en dos jornadas que pondrán el broche de oro a la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing.
Estas válidas tendrán un significado especial para el BMX de la ciudad: será la primera competencia oficial después de las remodelaciones y adecuaciones adelantadas por el Inder Medellín en la pista Supercross Mariana Pajón donde estarán los de la categoría championship. Los deportistas de la Challenger competirán en la pista Antonio Roldán Betancur.
Del total de participantes, 213 representarán a Antioquia: 16 en Championship y 197 en Challenger. La delegación paisa buscará aprovechar la localía, defender la casa y cerrar el año con la mayor cantidad de títulos posibles, tanto en las competencias de esta válida como en la definición de los campeones del acumulado general de las diferentes categorías.
Entre los nombres destacados que tomarán partida por Antioquia está Diego Arboleda, actual campeón panamericano y reciente ganador de una de las paradas de la Copa Mundo disputadas en Sarrians, Francia. Mateo Carmona también sobresale en la lista de inscritos, quien viene de conseguir el bronce en la Copa Mundo de Sarasota, Estados Unidos, y el título de los Juegos Suramericanos en Santa Fe, Argentina.
A ellos se suman Valentina Jiménez y Mariana Agudelo, finalistas de la categoría sub-23 en la pasada Copa Mundo de Sarasota, y Nicol Foronda, campeona de los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina. Deportistas que llegan a Medellín con importantes resultados internacionales y que buscarán cerrar la temporada nacional ante su público.
En las categorías Challenger, Antioquia también cuenta con varios deportistas que registran como líderes de sus respectivas clasificaciones: Greyman Campos (Senior Máster), Juanita Calle (Damas 17-24), Alejandro Sepúlveda (Expertos 16), Matías Rubiano (Expertos 10), Isaac Suárez (Novatos 7-8), Matías Vélez (Novatos 11-12), Jerónimo Arbeláez (Cruceros 15-16) y Samuel Hurtado (Principiantes 11-12).
*Con Información BMX Antioquia
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Mateo Carmona se destacó en la última válida de la Copa Mundo de BMX Racing y terminó tercero
El bicicross colombiano volvió a ser protagonista en el cierre de la temporada internacional gracias a las destacadas actuaciones de sus corredores en la décima y última válida de la Copa Mundo de BMX Racing UCI, celebrada en la exigente pista de Sarasota, Estados Unidos. La delegación nacional midió fuerzas contra los mejores del planeta en un fin de semana lleno de adrenalina y alta competencia.
En la máxima categoría de los varones, la delegación de Francia impuso condiciones y exhibió un dominio absoluto en la definición de la carrera de los élite. El podio masculino fue conquistado por los galos Jérémy Rencurel y Evan Oliviera, quienes se consiguieron la primera y la segunda posición, respectivamente, ratificando el notable nivel de Francia en esta disciplina.
A pesar del dominio de los franceses en la manga final, los bicicrosistas colombianos lograron meterse en la disputa directa por los puestos de honor. El antioqueño Mateo Carmona firmó una sólida presentación en el circuito norteamericano al terminar 3°, mientras que el experimentado Carlos Alberto Ramírez demostró una vez más su vigencia internacional al clasificar a la gran final y adjudicarse la 6° posición de la competencia.
La cantera del BMX nacional también entregó excelentes noticias en la rama femenina, específicamente en la categoría sub-23, donde las jóvenes promesas colombianas demostraron que el recambio generacional está asegurado. Mariana Agudelo estuvo cerca del podio al culminar en la cuarta posición, mientras que Manuela Muñoz finnalizó en la séptima casilla.
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¡Podio colombiano en Sarasota! Juan Esteban Naranjo y Carlos Ramírez brillaron en la novena válida de la Copa Mundo de BMX
Los bicicrosistas colombianos brillaron de la novena válida de la Copa Mundo de BMX Racing UCI, certamen que se disputó en la pista de Sarasota, Estados Unidos. Juan Esteban Naranjo y Carlos Alberto Ramírez firmaron una brillante presentación al quedarse con la segunda y tercera posición del podio de los élites, respectivamente, presionando hasta el final al ganador.
La victoria quedó en manos del francés Léo Garoyan. El deportista galo impuso su ritmo desde el arranque de la competencia y demostró su gran nivel en una de las paradas más exigentes del calendario internacional.
Por su parte, las categorías juveniles también entregaron intensos duelos sobre la pista norteamericana. En la división sub-23 masculina, el colombiano Johan Thomas Taquez rozó los puestos de honor al finalizar en la cuarta posición, en una competencia que fue dominada de principio a fin por el bloque francés compuesto por Matteo Faure, Titouan Faure y Pierre Geisse, quienes ocuparon los tres primeros lugares.
Finalmente, la rama femenina sub-23 coronó a la británica Freia Challis como la flamante ganadora, escoltada en el podio por la estadounidense Derin Merten y la rusa Aleksandra Simash. En esta misma carrera, la colombiana Valentina Jiménez firmó una destacada participación al cruzar la línea de meta en la quinta posición, consolidándose como la mejor sudamericana de la categoría.
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Carlos Ramírez lidera la Selección Colombia en el cierre de la Copa Mundo de BMX Racing
La Selección Colombia de BMX Racing se encuentra lista para disputar este fin de semana, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, las dos últimas pruebas de la Copa del Mundo 2026. El prestigioso certamen internacional tendrá como escenario la pista de la localidad estadounidense de Sarasota, en el estado de Florida, considerada una de las catedrales de este deporte en Norteamérica.
El combinado nacional acudirá a la cita bajo las órdenes del seleccionador Fabián Hernández. La delegación colombiana está integrada por un total de veintitrés deportistas pertenecientes a las categorías élite y sub-23, quienes viajaron con el firme propósito de ser protagonistas en el exigente circuito estadounidense.
Los bicicrosistas colombianos afrontarán la novena y décima válida del calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Estas competencias no solo pondrán el broche de oro a la exigente temporada del año en curso, sino que representan una oportunidad inmejorable para seguir acumulando puntos en el escalafón mundial de cara al gran objetivo del ciclo olímpico.
La delegación, que tiene entre sus principales referentes al experimentado medallista olímpico Carlos Ramírez, asume este reto con máxima seriedad. La cita norteamericana adquiere un valor estratégico crucial, debido a que el periodo de obtención de puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya se encuentra en marcha, impulsando a los representantes colombianos a dar su máximo esfuerzo.
Lista de bicicrosistas que estarán en la Copa Mundo de BMX Racing, en Sarasota, Florida
Élites: Jersy Alejandro Andrade, Mateo Carmona, Abraham Munera, Juan Esteban Naranjo, Carlos Ramírez, Juan Velásquez
Sub-23: Juan José Arango, Samuel Cristancho, Sergio Garzón, Isaac Granada, Thomas Martínez, Samuel Marulanda, Esteban Orjuela, Juan Pablo Palacio, Tomás Palmezano, Johan Taquez
Rama Femenina
Élite: Gabriela Bolle
Sub-23: Mariana Agudelo, Valentina Jiménez, Manuela Muñoz, Guadalupe Palacios, Mariana Acevedo, María Antonia Urrego