BMX

Copa Nacional GW Shimano de BMX: el bicicrós se toma la pista William Jiménez de la capital del Valle

Publicado

Hace 3 horas

el

La pista William Jiménez recibe la primera válida nacional de la Copa Nacional BMX Racing 2026. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
BMX

Carlos Oquendo, nuevo embajador del programa Escuela de Talentos

Publicado

Hace 3 días

el

3 febrero, 2026

Por

Oquendo le da otra alegría al BMX colombino con un bronce en la final
Carlos Oquendo, un histórico del BMX Colombiano se vincula al programa Escuela de Talentos. (Foto © RMC)
BMX

La selección Valle de BMX Racing se alista para competir en las primeras válidas de la Copa Nacional GW Shimano

Publicado

Hace 1 semana

el

27 enero, 2026

Por

La nómina de la Selección Valle de BMX Racing para la temporada 2026. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
BMX

La Liga de Ciclismo del Valle inició la temporada 2026 con las valoraciones médicas de sus deportistas

Publicado

Hace 2 semanas

el

23 enero, 2026

Por

Profesionales de Indervalle evalúan a los deportistas de la Liga de Ciclismo del Valle. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
