Pista
Copa Nacional de Pista 2026: Bogotá cerró con éxito la tercera válida
En el Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento de la capital colombiana concluyó oficialmente la tercera Válida de la Copa Nacional de Pista. La jornada de cierre estuvo marcada por una alta exigencia competitiva y definiciones de infarto en las modalidades de Ómnium, Keirin, Velocidad y Prueba por Puntos, en las categorías élite, juvenil y prejuvenil.
En la categoría élite masculina, la gran figura de la velocidad fue el vallecaucano Kevin Quintero, quien se adjudicó la medalla de oro al superar en la final a Juan Diego Bautista de Santander. La medalla de bronce quedó en manos del bogotano Juan Camilo Villamizar.
Por su parte, el ómnium élite femenino consagró a Paula Andrea Carrasco (Oro Expresss – Just Cycling) con 142 puntos acumulados. La presea de plata fue para Karol Mariana Herrera de Ciclismo Capital (129 puntos) y el bronce para Leidy Paola Torres de Ciclo Soacha (118 puntos).
En el Keirin Élite Femenino, Stefany Cuadrado de Antioquia dominó la prueba directa para colgarse el oro, seguida por Manuela Martínez de Bogotá (Plata) e Isabella García del Valle (Bronce).
La categoría Juvenil también brindó actuaciones sobresalientes. En el Ómnium Masculino, el triunfo absoluto correspondió a Leonardo Israel Ramos del equipo Canapro tras sumar 131 puntos. La medalla de plata la obtuvo Emiliano Álvarez de GW Erco Sportfitness (122 puntos) y el bronce Daniel García de la delegación del Valle (122 puntos).
En la Velocidad Juvenil Masculina, Juan José Calderón de Atletas del Futuro conquistó el oro frente a Fabián Camilo Sánchez de Bogotá (Plata), mientras que César Ricardo Soto de la Federación del Guayas (Ecuador) se adjudicó el bronce.
En las ramas femeninas juveniles, la prueba del Keirin coronó a Danna Valentina Martínez de Casanare con la medalla de oro, acompañada en el podio por Laura Sofía Rendón de Bogotá (Plata) y Alison Tatiana Gómez del Club Power Cycling (Bronce).
Finalmente, en la Prueba por Puntos Femenina sobre 15 kilómetros y 45 vueltas, Luciana Medina del Team Sistecrédito se adjudicó el oro tras conseguir 24 puntos. La medalla de plata fue para María Gabriela Álvarez de Santander (24 puntos) y la de bronce para Alix Nicolle Sanabria del Club LMC (22 puntos).
Podios de la Jornada Final
Velocidad Élite Masculino
Oro: Kevin Quintero (Valle)
Plata: Juan Diego Bautista (Santander)
Bronce: Juan Camilo Villamizar (Bogotá)
Ómnium Élite Femenino
Oro: Paula Andrea Carrasco (Oro Exp-Just Cyc-Viem Team)
Plata: Karol Mariana Herrera (Ciclismo Capital)
Bronce: Leidy Paola Torres (Ciclo Soacha)
Keirin Élite Femenino
Oro: Stefany Cuadrado (Antioquia)
Plata: Manuela Martínez (Bogotá)
Bronce: Isabella García (Valle)
Ómnium Juvenil Masculino
Oro: Leonardo Israel Ramos (Canapro)
Plata: Emiliano Álvarez (GW Erco Sportfitness)
Bronce: Daniel García Lozano (Valle)
Velocidad Juvenil Masculino
Oro: Juan José Calderón (Atletas del Futuro)
Plata: Fabián Camilo Sánchez (Bogotá)
Bronce: César Ricardo Soto (Federación del Guayas)
Keirin Juvenil Femenino
Oro: Danna Valentina Martínez (Casanare)
Plata: Laura Sofía Rendón (Bogotá)
Bronce: Alison Tatiana Gómez (Club Power Cycling)
Prueba por Puntos 15 Km Juvenil Femenino
Oro: Luciana Medina (Team Sistecredito)
Plata: María Gabriela Álvarez (Santander)
Bronce: Alix Nicolle Sanabria (Club LMC)
El medallero general del certamen cerró con la delegación de Antioquia en el primer lugar al acumular un total de 23 medallas (11 de oro, 8 de plata y 4 de bronce). En la segunda posición finalizó la delegación de Bogotá con 30 medallas (7 de oro, 12 de plata y 11 de bronce), mientras que el tercer puesto fue para Cundinamarca con 11 medallas (4 de oro, 4 de plata y 3 de bronce).
RESULTADOS COMPLETOS
*Con Información de Fedeciclismo
Pista
Se coronaron a los primeros campeones de la tercera Válida de la Copa Nacional de Pista 2026
El Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento de Bogotá fue escenario del inicio de la tercera Válida de la Copa Nacional de Pista, competencia que reunió a más de 200 corredores de diferentes ligas, clubes y equipos del país, además de representantes internacionales de Ecuador y Venezuela, en una primera jornada marcada por la velocidad, la intensidad y el talento de las categorías formativas y élite.
La programación inaugural entregó los primeros campeones en las pruebas de eliminación, keirin, scratch y velocidad Champions, con una amplia participación de deportistas que llegaron a la capital del país para afrontar una nueva cita del calendario nacional de pista, que se celebra gracias al apoyo del IDRD y de la Liga de Ciclismo de Bogotá.
La jornada comenzó con las pruebas de eliminación, que entregaron los primeros campeones de esta edición de la válida. En la categoría juvenil masculina, el triunfo fue para Emiliano Álvarez, representante de GW Erco Sportfitness, quien se quedó con la medalla de oro. La plata fue para Daniel García, del Valle, mientras que José Luis García, de Boyacá Es Para Vivirla, ocupó la tercera posición.
En la eliminación élite masculina, Julián Leonardo Manrique, del NU Colombia, se llevó la medalla de oro, seguido por Jerónimo Calderón, del Team Sistecrédito, quien obtuvo la plata, y Erin Fabián Espinel, de Boyacá Es Para Vivirla, quien completó el podio con el bronce.
La categoría juvenil femenina tuvo como vencedora a Emelith Rodríguez, del club Atletas del Futuro. Sara Trujillo, del Team Sistecrédito, consiguió la medalla de plata, mientras que María Alejandra León, de Bogotá, se quedó con el bronce.
En la eliminación élite femenina, Lina Marcela Hernández, de Antioquia, conquistó la medalla de oro. Paula Andrea Carrasco, del Oro Express – Just Cycling, fue segunda, y Juana Camila Díaz, de Krieger, ocupó el tercer lugar.
El keirin también tuvo un papel destacado en la programación del primer día. En la categoría prejuvenil femenina, Camila Alejandra Arenas, de Santander, se impuso en la final y se quedó con el oro. Sarahi Viviana Peña, de Boyacá, obtuvo la plata, mientras que María Alejandra Correa, del Club LMC, completó el podio en la tercera posición.
En el keirin prejuvenil masculino, Juan José Marín, del Team Sistecrédito, fue el ganador de la prueba. La medalla de plata correspondió a Gianpiere Cruz, del Club Everet, y el bronce fue para Fabián Carreño, de Santander.
Las pruebas de scratch entregaron igualmente grandes actuaciones. En la categoría juvenil femenina, Emelith Rodríguez, de Atletas del Futuro, volvió a subir a lo más alto del podio, esta vez tras imponerse en la prueba de 7,5 kilómetros y 23 vueltas. Alix Nicolle Sanabria, del Club LMC, consiguió la medalla de plata, mientras que María Gabriela Álvarez, de Santander, obtuvo el bronce.
En la categoría élite femenina, Lina Marcela Hernández, de Antioquia, volvió a quedarse con la medalla de oro. Paula Andrea Carrasco, de Oro Express Just Cycling, consiguió la plata y Karol Mariana Herrera, de Ciclismo Capital, completó el podio con el bronce.
El scratch juvenil masculino, disputado sobre 7,5 kilómetros y 23 vueltas, tuvo como campeón a Daniel García, del Valle. Hugo Snheider Calvo, del Team Everet, fue segundo, mientras que José Luis García, de Boyacá Es Para Vivirla, ocupó el tercer lugar.
Por su parte, en el scratch élite masculino, Erin Fabián Espinel de Boyacá Es Para Vivirla, conquistó el oro. Jerónimo Calderón, del Team Sistecrédito, consiguió la plata y Juan Esteban González, de Cundinamarca, obtuvo el bronce.
La jornada también tuvo en la Velocidad Champions uno de sus principales atractivos. En la categoría juvenil femenina, el oro fue para Laura Sofía Rendón, de Bogotá, acompañada en el podio por Danna Valentina Martínez, de Casanare, con la plata, y Alison Tatiana Gómez, del Club Power Cycling, con el bronce.
En la juvenil masculina, Juan José Calderón, de Atletas del Futuro, se quedó con el título, seguido por Fabián Camilo Sánchez, de Bogotá, y César Ricardo Soto, de la Federación del Guayas de Ecuador, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.
En la categoría élite femenina, Stefany Cuadrado, de Antioquia, conquistó la medalla de oro, mientras que Manuela Martínez, de Bogotá, obtuvo la plata y Ruth Jocabed Perdomo, de Fast Bike de Ecuador, completó el podio con el bronce.
En la élite masculina, el campeón fue Kevin Santiago Quintero, del Valle, quien se impuso en la final con un tiempo de 9.481 segundos; Juan Diego Arboleda, también del Valle, consiguió la medalla de plata, y Walter Yesid Barrera, de Bogotá, se quedó con el bronce.
La actividad de la jornda inaugural permitió además observar el alto nivel de participación y competencia que caracteriza a esta III Válida Nacional de Pista, con corredores provenientes de diferentes regiones y con la presencia de delegaciones internacionales, en una cita que contribuye al fortalecimiento del proceso competitivo de las nuevas generaciones y de los principales exponentes de la pista colombiana.
Con el inicio de esta competencia, el Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento vuelve a convertirse en punto de encuentro para el ciclismo de pista nacional, en una válida que continuará hasta el sábado sábado, en evento que además sirve como preparación para los corredores de la Selección Colombia que estarán representando al país en los Juegos Suramericanos de Santafé, Argentina, en el mes de septiembre.
*Con Información de Fedeciclismo
Pista
Campeonato Mundial Junior de Pista: Sheylin Gómez, la más destacada de Colombia en la jornada inaugural
La Selección Colombia Juvenil de Pista firmó una buena actuación en el arranque del Campeonato Mundial de la categoría, con protagonismo en las finales disputadas en el velódromo de Heusden-Zolder, en Bélgica.
La presentación más destacada del día estuvo a cargo de la vallecaucana Sheylin Gómez, quien ocupó el cuarto lugar en la final del Scratch femenino. En una prueba resuelta a gran velocidad, Gómez peleó hasta el embalaje final frente a la estadounidense Emma Jiménez Palos (oro), la italiana Agata Campana (plata) y la corredora AIN Angelina Novolodskaya (bronce), quienes finalmente ocuparon el podio.
En la prueba de Velocidad por Equipos femenina, el trío integrado por Salomé Vargas, Manuela Loaiza y Danna Valentina Martínez alcanzó el cuarto puesto mundial. Tras clasificar en el séptimo lugar en la primera fase con un registro de 52.629 y superar la primera ronda al equipo italiano, marcando 53.006, la representación nacional disputó el enfrentamiento por la medalla de bronce frente a Chequia, registrando un tiempo de 52.934, ante el 50.673 de las europeas.
Por su parte, en la rama masculina, Thomas Mejía participó en la primera serie clasificatoria de la prueba del Scratch (5 km), ocupando la casilla 14, resultado que no le permitió avanzar a las finales.
Este jueves continuará la actividad en Bélgica, en la que se disputarán las pruebas de Kilómetro varones, que tendrá en acción al campeón panamericano Thomas Mejía y a Juan José Calderón; la Carrera por Puntos 25 km varones, en la que competirá Juan Esteban Sánchez; la Eliminación damas, que verá en acción nuevamente a Sheylin Gómez y las primeras rondas de la velocidad individual damas, en las que estarán presentes la campeona panamericana Manuela Loaiza y Danna Valentina Martínez.
*Con Información de Fedeciclismo
Pista
Colombia, lista para el Campeonato Mundial Junior de Pista en Heusden-Zolder
La Selección Colombia iniciará este miércoles 19 de agosto su participación en la 51.ª edición del Campeonato Mundial Junior de Pista de la UCI, que se celebrará en el velódromo Sport Vlaanderen Heusden-Zolder, en Limburgo, Bélgica. El certamen reunirá hasta el próximo 23 de agosto a los mejores talentos juveniles del ciclismo en pista, en una cita reservada para corredores de 17 y 18 años que buscarán el prestigioso maillot arcoíris de campeón mundial junior.
El equipo nacional estará dirigido por John Jaime González y contará con ocho corredores: Juan Esteban Sánchez Sánchez, José Luis García Parra, Juan José Calderón Palacio y Thomas Mejía González, en la rama masculina; y Sheylin Gómez Chalar, Manuela Loaiza Zabala, Danna Valentina Martínez Mahecha y Salomé Vargas Alzate, en la rama femenina. Será una nueva oportunidad para que la pista colombiana mida su proceso formativo frente a las principales potencias del mundo.
El Campeonato Mundial Junior de Pista tiene un valor especial dentro del calendario internacional, pues el ciclismo en pista es la única disciplina ciclista que cuenta con un Mundial UCI exclusivo para la categoría junior. Durante cinco días de competencia, la futura generación de ciclistas de élite tendrá protagonismo en un escenario que históricamente ha servido como punto de partida para grandes nombres del ciclismo mundial.
En total, estarán en disputa 22 títulos mundiales UCI, repartidos en 11 pruebas masculinas y 11 femeninas. El programa incluye las seis especialidades que hacen parte de los Juegos Olímpicos: keirin, madison, omnium, velocidad, persecución por equipos y velocidad por equipos, además de las pruebas de eliminación, persecución individual, prueba por puntos, kilómetro contrarreloj y scratch.
La competencia se realizará en el moderno velódromo Vlaanderen Heusden-Zolder, inaugurado en 2023 y equipado con una pista de madera de 250 metros. Este escenario ya recibió una cita internacional de alto nivel con el Campeonato de Europa de Ciclismo en Pista Élite de la UEC de 2025, lo que lo convierte en un marco ideal para el desarrollo de una nueva edición mundialista junior.
Para Colombia, el Mundial Junior de Pista representa una vitrina clave en el proceso de renovación y consolidación de talentos. Con una nómina joven, equilibrada y bajo la orientación de John Jaime González, la delegación nacional buscará protagonismo en Bélgica y sumar experiencia internacional en un evento que reúne a los corredores llamados a marcar el futuro de la pista mundial.