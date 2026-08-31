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Pista

Copa Nacional de Pista 2026: Bogotá cerró con éxito la tercera válida

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Juan Diego Bautista, Kevin Quintero y Juan Camilo Villamizar, en el podio de la velocidad masculina. (Foto © FCC)
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Se coronaron a los primeros campeones de la tercera Válida de la Copa Nacional de Pista 2026

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