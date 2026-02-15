Connect with us

MountainBike

Copa Nacional de MTB: Calarcá vivió la primera válida con las pruebas del Short Track

Publicado

Hace 22 mins

el

Acciones de la primera válida nacional de ciclomontañismo en Calarcá, Quindío. (Foto © Comisión Nacional de Ciclomontañismo)
Temas relacionados:
Anuncio

MountainBike

Santa Vall: Leonardo Páez arrancó su temporada de Gravel en Girona, España

Publicado

Hace 10 horas

el

14 febrero, 2026

Por

El ciclomontañista boyacense Leonardo Páez inició su temporada de gravel en la Santa Vall. (Foto © Lee Cougan – Basso Factory Racing)
Seguir leyendo

MountainBike

Leonardo Páez con nuevos retos para el calendario 2026; competirá en el Maratón y el Gravel

Publicado

Hace 2 días

el

13 febrero, 2026

Por

El ciclomontañista boyacense Leonardo Páez con doble compromiso internacional en el Maratón y el Gravel. (Foto © Lee Cougan - Basso Factory Racing)
Seguir leyendo

MountainBike

Con la Copa Valle inicia la temporada 2026 de ciclomontañismo en el municipio de Sevilla

Publicado

Hace 2 semanas

el

30 enero, 2026

Por

En el municipio de Sevilla inicia la temporada 2026 de ciclomontañismo con la Copa Valle. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.