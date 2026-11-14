Copa Nacional de BMX Racing: Nicole Foronda y Diego Arboleda, los ganadores de la válida catorce

Este 14 y 15 de noviembre, Medellín recibirá una nueva edición del Gran Fondito de Mariana Pajón, que este año llega con su Edición Exploradores, una invitación para que niños y niñas descubran el deporte y disfruten nuevas aventuras en familia. Por cuarto año consecutivo, GW estará presente con el Museo de Mariana Pajón, un espacio que reúne los momentos más importantes de su trayectoria y cuenta una historia construida entre la deportista y la marca.

Ubicado en el Parque de los Pies Descalzos, el museo permitirá explorar su evolución desde las primeras bicicletas, uniformes y trofeos hasta sus grandes conquistas deportivas, incluidas sus tres medallas olímpicas. Una exposición que busca inspirar a las nuevas generaciones y mostrarles que los grandes sueños también pueden hacerse realidad.

«Lo que quiero mostrarles a los niños con mi museo es que ellos también pueden construir uno propio si practican este deporte con amor y pasión«, comparte Mariana Pajón.

Esta historia también tiene un capítulo especial junto a GW. Cuando Mariana inició su carrera, encontrar una bicicleta que se ajustara a su estatura y necesidades representaba una misión. Su llegada al equipo coincidió con los primeros desarrollos de marcos para BMX de la marca, dando inicio a un proceso de expedición y trabajo en conjunto para construir aquella bicicleta que soñaba desde los cuatro años.

Desde entonces, las bicicletas GW han acompañado diferentes etapas de su trayectoria y sus tres conquistas olímpicas. Un trabajo en equipo en el que la experiencia deportiva de Mariana y el conocimiento de la marca en desarrollo de producto han evolucionado de la mano.

«Mi papel ha sido entrenar, esforzarme, soñar y prepararme, pero tengo toda la tranquilidad del mundo de que ese instrumento que me va a llevar a conquistar un logro fue construido con toda la pasión y el amor», expresa la campeona.

Hoy, esa historia continúa con nuevos retos tecnológicos, como el prototipo de carbono desarrollado para Mariana, que representa una de sus aspiraciones deportivas de cara a los juegos olímpicos en Los Ángeles 2028. Una relación que ella misma resume como un trabajo compartido: «Lo más lindo en mi carrera junto a GW es que hemos estado de la mano, cada uno en su trabajo y en su puesto dando lo mejor, pero con una pasión y con un cariño que nos ha llevado a otro nivel».

En su cuarta edición, el Gran Fondito llega bajo el concepto Exploradores, con competencias de ciclismo, patinaje y running para niños y niñas de 2 a 14 años, además de actividades, atracciones y espectáculos para disfrutar en familia. Una experiencia que, como explica Mariana, va mucho más allá de competir.

«En el deporte está muy bien conquistar objetivos, pero disfrutando el proceso«, señala la deportista, quien busca transmitirles a los pequeños la importancia de soñar en grande y disfrutar haciendo aquello que aman.

Con su presencia en esta nueva edición, GW continúa su misión acompañando una historia que conecta el desarrollo del ciclismo colombiano con la trayectoria de una de sus máximas referentes. Este 14 y 15 de noviembre, el Museo de Mariana Pajón será una oportunidad para recorrer ese camino y descubrir la historia detrás de algunas de las grandes conquistas del deporte colombiano.