BMX
Copa Nacional de BMX Freestyle: Armenia fue epicentro de la segunda válida
Durante tres días, la pista del Parque Deportivo Ancízar López de Armenia vibró con la energía, los trucos y la adrenalina de una disciplina del BMX Freestyle que cada vez gana más adeptos en el país. La capital quindiana fue epicentro de la II Válida Copa Nacional BMX Freestyle 2026, evento que reunió a los mejores riders del país, incluidos deportistas olímpicos.
Grandes figuras como la vallecaucana Queen Saray Villegas y el destacado rider bogotano Luis Rincón, encabezaron un cartel de alto nivel junto a representantes de diferentes regiones del país. En la rama femenina, la ganadora fue Lizurley Villegas (Valle del cauca) acompañada en el podio por su hermana gemela y por Daniela Morán (Quindío).
Ya entre los varones, la final masculina de la categoría élite mostró el gran talento de 11 participantes, donde Luis Rincón (Bogotá) fue el vencedor con Carlos Bedoya (Risaralda) 2° y Andrés Felipe Pardo (Quindío) 3°.
La competencia organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo, el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera) y la Alcaldía de Armenia, que tuvo muchas emociones en todas las categorías, sirvió como clasificatorio oficial para los Juegos Nacionales 2027.
RESULTADOS COMPLETOS
BMX
Diego Arboleda se lució en Francia y ganó la segunda válida de la Copa Mundo de BMX 2026
Un excelente fin de semana tuvo la Selección Colombia de BMX en la primera y segunda válida de la Copa Mundo, que se llevaron a cabo en Sarrians, Francia. El gran protagonista fue Diego Arboleda, quien se lució este domingo y ganó la segunda válida en la categoría élite de la rama masculina, mientras que Juan Velázquez Carmona terminó sexto entre los sub-23.
El bicicrosista antioqueño volvió a figurar en el certamen mundial, tras su segundo puesto el día anterior. Arboleda mostró un gran nivel en cada de una de las series y ratificó el buen momento deportivo que atraviesa para adjudicarse el primer lugar.
“La verdad muy contento por la victoria, me había puesto este reto personal. Estoy a pocos meses cumplir los 30 años y asumo todo esto con mucha madurez y contento de hacerlo real”, dijo Arboleda, en declaraciones al canal de la UCI.
El podio de los élites lo completaron el francés Eddy Clerte y el estadounidense Cameron Wood. El otro colombiano en competencia, Carlos Ramírez fue eliminado en las semifinales.
La selección colombiana de BMX, que participa en la Copa Mundo UCI gracias al apoyo del Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Colombiano y la Federación Colombiana de Ciclismo, volverá a competir el próximo fin de semana en Papendal, Países Bajos, en las rondas 3 y 4.
BMX
Diego Arboleda muestra un gran nivel en Francia y se sube al podio en la primera válida de la Copa Mundo de BMX 2026
Un excelente inicio tuvo la Selección Colombia de BMX en la primera válida de la Copa Mundo, que comenzó este sábado en Sarrians, Francia con un meritorio podio de Diego Arboleda en la categoría élite de la rama masculina.
El bicicrosista antioqueño dominó en cada una de las rondas clasificatorias y terminó 2° en una final de photo finish. El neerlandés Jaymio Brink y el francés Sylvain André completaron los puestos de honor.
Este es el quinto podio en una Copa Mundo para el deportista colombiano, que previamente ganó la primera ronda de la Copa Mundo en 2022, realizada en Glasgow, Escocia, además de un tercer puesto enManchester, Inglaterra en 2019; y un primer y segundo puesto en Sakarya, Turquía en la séptima y octava válida en 2021.
La selección colombiana de BMX volverá a competir esta domigo en territorio francés, en la segunda válida de la Copa Mundo y el próximo fin de semana estará en Papendal, Países Bajos para las rondas 3 y 4.
BMX
Copa Latina de BMX 2026: la Selección Colombia arrasó en Bogotá y conquistó las seis medallas de oro en disputa
En una brillante presentación este domingo en Bogotá, la Selección Colombia de bicicrós dominó la cuarta ronda de la Copa Latina de BMX 2026. El equipo tricolor ganó las seis preseas doradas en disputa, en la categoría Championship.
Las medallas de oro fueron conseguidas por Valentina Jiménez y Sergio Garzón, en la categoría junior; por Nicole Foronda y Juan José Velásquez, en los Sub-23 y por Valentina Muñoz y Carlos Ramírez, entre los élite.
Asimismo, la delegación tricolor sumó cinco platas y cuatro bronces, mostrando un dominio abrumador que superó todos los pronósticos.
Podio Damas Júnior
🏆 Valentina Jiménez (Colombia)
🥈 Guadalupe Palacios (Colombia)
🥉 Gissela Alvarado (Colombia)
Podio Varones Júnior
🏆 Sergio Garzón (Colombia)
🥈 Johan Taquez (Colombia)
🥉 Luca Grigoletto (Brasil)
Podio Sub-23 Damas
🏆 Nicole Foronda (Colombia)
🥈 Mariana Agudelo (Colombia)
🥉 Natalia Mendieta (Colombia)
Podio Sub-23 Varones
🏆 Juan José Velásquez (Colombia)
🥈 Juan José Arango (Colombia)
🥉 Tomás Palmezano (Colombia)
Podio Élite Damas
🏆 Valentina Muñoz (Colombia)
🥈 Sharid Fayad (Colombia)
🥉 Andrea Escobar (Colombia)
Podio Élite Varones
🏆 Carlos Ramírez (Colombia)
🥈 Federico Villegas (Argentina)
🥉 Lucas Moresco (Brasil)
Resultados Completos