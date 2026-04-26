Pista
Copa Mundo de Pista Malasia 2026: Luz Daniela Gaxiola 2° y Stefany Cuadrado 4° en la prueba del keirin
Este domingo llegaron a su fin las competencias de la Copa Mundo de pista que se llevaron a cabo en Nilai, Malasia, durante tres días. La antioqueña Stefany Cuadrado, quien disputó la final de keirin, terminó en el 4° puesto, tras la descalificación de la francesa Lauriane Genest.
La antioqueña, que lidera el ranking mundial de la UCI en la velocidad femenina, sumó puntos importantes en el escalafón de la Unión Ciclista Internacional (UCI), rumbo a la clasificación al Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2026, a celebrarse en Shanghái, China, así como al proceso clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
La prueba la ganó la pedalista china Wang Lijuan, mientras que el podio lo completaron la mexicana Luz Daniela Gaxiola y la británica Emma Finucane, quienes se colgaron las medallas de plata y bronce, respectivamente.
Para resaltar la actuación de las ciclistas mexicanas, que tuvieron una destacado participación en el certamen pistero, organizado por la UCI, que se celebró en el Velódromo Nacional de Malasia. Yareli Acevedo conquistó la medalla de plata en la prueba de eliminación, mientras que el equipo de velocidad femenino, conformado por Daniela Gaxiola, Yuli Paola Verdugo y María José Vizcaíno, se colgó la medalla de bronce.
Pista
Antioquia se coronó campeón del Nacional de Pista Juvenil y Prejuvenil en Bucaramanga
Con una exhibición de talento, velocidad y dominio técnico, la delegación de Antioquia se alzó con el título general del Campeonato Nacional de Pista Juvenil y Prejuvenil 2026, que concluyó en el Velódromo Alfonso Flórez Ortiz de Bucaramanga.
El equipo paisa finalizó en lo más alto del medallero con un total de 47 preseas (17 oros, 17 platas y 13 bronces), superando ampliamente a la delegación del Valle, que ocupó el segundo lugar con 24 metales (12 de oro), y a Boyacá, que cerró el podio general con 13 medallas (cinco de oro).
La jornada final estuvo marcada por duelos vibrantes que definieron a los nuevos campeones nacionales. En las pruebas de Persecución Individual Prejuvenil, el Valle brilló con Lousiana Valencia (2:36.448), mientras que el boyacense Sebastián Gómez hizo lo propio en la rama masculina con un tiempo de 2:23.726.
El Keirin Prejuvenil entregó emociones fuertes para la afición local en Santander, donde Camila Arenas y Favián Carreño lograron valiosas medallas de plata para el departamento anfitrión. No obstante, los oros fueron para María Camila Páez (Antioquia) y Juan Felipe Peláez (Valle).
Antioquia selló su victoria general gracias a actuaciones contundentes en la categoría Juvenil: en la eliminación con el doblete de oro de Emelith Rodríguez y Juan Esteban Sánchez, y en el kilómetro, con Manuela Loaiza (1:11.680) y Thomas Mejía (1:05.077), que demostraron ser los más veloces de la pista santandereana.
En la Madison, una de las pruebas más estratégicas, la dupla de Juan Esteban Sánchez y Santiago Ruiz (Orgullo Paisa – Antioquia) se impuso con 59 puntos. Por su parte, las vallecaucanas Sheylin Gómez y Ana Sofía Suárez dieron un recital de ciclismo al ganar la Madison femenina con 53 unidades.
El evento, organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, con el apoyo del INDERBU, el Ministerio del Deporte y la Liga de Ciclismo de Santander, reafirma el velódromo Alfonso Flórez Ortiz como un escenario clave para el desarrollo del semillero del ciclismo nacional, dejando una alta vara competitiva de cara a los próximos compromisos nacionales e internacionales de la categoría.
Este sábado continuará la actividad ciclística en la capital santandereana, con la celebración de las pruebas contrarreloj en el Nacional de Ruta Prejuvenil.
RESULTADOS ÚLTIMA JORNADA
*Con Información de Fedeciclismo
Pista
Antioquia y Valle se disputan el título del Campeonato Nacional de Pista Prejuvenil y Juvenil en Bucaramanga
En una confrontación emocionante de principio a fin, la delegación de ciclismo de pista del Valle del Cauca logró descontar en la tabla de medallas a su similar de Antioquia y se ubica en el segundo lugar, a falta de un día para el final del certamen.
Los vallecaucanos están ahora a solo dos medallas de igualar a los antioqueños en la tabla general de oros (Antioquia 11, Valle 9), lo que mantiene abierta la disputa por el título nacional.
Las medallas de oro del Valle en la jornada llegaron gracias a Ana Sofía Suárez en la prueba por puntos juvenil, Sheylin Gómez en la persecución individual juvenil, Daniel García en el scratch juvenil y Lousiana Valencia en la eliminación prejuvenil. Por su parte, Mateo González obtuvo medalla de bronce en el keirin juvenil.
Para la jornada final se disputarán 10 medallas de oro en las pruebas de eliminación, kilómetro, madison, keirin y persecución individual, tanto en las categorías prejuvenil como juvenil, en ambas ramas.
RESULTADOS COMPLETOS TERCERA JORNADA
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle del Cauca
Pista
Interesante mano a mano entre Antioquia y el Valle del Cauca en el segundo día del Nacional de Pista Prejuvenil y Juvenil 2026
Segundo día en el Campeonato Nacional de Pista Prejuvenil y Juvenil 2026, que se disputa en Bucaramanga, y sigue el mano a mano entre Antioquia y el Valle del Cauca, que sumó tres medallas de oro, ratificando su protagonismo en el certamen.
La delegación vallecaucana logró coronar como nuevos campeones nacionales a Sheylin Gómez, en la prueba de scratch juvenil; Juan Felipe Peláez, en la velocidad prejuvenil; y José Miguel Cardona, en la eliminación prejuvenil.
Además, el Valle consiguió importantes resultados adicionales: medalla de bronce en la velocidad juvenil con Juan Miguel Rojas; bronce en el ómnium juvenil con Mariana Jiménez; medalla de plata en la velocidad juvenil con Daniel Mauricio García; y bronce en la prueba por puntos prejuvenil con Lousiana Valencia.
Con estos resultados, el Valle del Cauca se ubica en la segunda posición de la tabla general de medallas, con un total de 14 preseas: 5 de oro, 4 de plata y 5 de bronce, manteniéndose en la pelea por el liderato del campeonato, que reúne a las principales ligas del país.
“Estamos llegando muy rápido a los objetivos que nos trazamos desde el momento de asumir este proceso en la Liga”, dijo Jarlinson Pantano, presidente de la Liga de Ciclismo del Valle.
Hoy el velódromo Alfonso Flórez de Bucaramanga acogerá la tercera jornada de competencias de pista en el Campeonato Nacional Prejuvenil y Juvenil 2026, que se desarrolla del 21 al 26 de abril con la participación de más de 280 ciclistas de todo el país.
RESULTADOS COMPLETOS SEGUNDA JORNADA
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle del Cauca