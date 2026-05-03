BMX
Copa Latina de BMX 2026: la Selección Colombia arrasó en Bogotá y conquistó las seis medallas de oro en disputa
En una brillante presentación este domingo en Bogotá, la Selección Colombia de bicicrós dominó la cuarta ronda de la Copa Latina de BMX 2026. El equipo tricolor ganó las seis preseas doradas en disputa, en la categoría Championship.
Las medallas de oro fueron conseguidas por Valentina Jiménez y Sergio Garzón, en la categoría junior; por Nicole Foronda y Juan José Velásquez, en los Sub-23 y por Valentina Muñoz y Carlos Ramírez, entre los élite.
Asimismo, la delegación tricolor sumó cinco platas y cuatro bronces, mostrando un dominio abrumador que superó todos los pronósticos.
Damas Junior
🏆 Valentina Jiménez (Colombia)
🥈 Guadalupe Palacios (Colombia)
🥉 Gissela Alvarado (Colombia)
Junior Varones
🏆 Sergio Garzón (Colombia)
🥈 Johan Taquez (Colombia)
🥉 Luca Grigoletto (Brasil)
Sub-23 Damas
🏆 Nicole Foronda (Colombia)
🥈 Mariana Agudelo (Colombia)
🥉 Natalia Mendieta (Colombia)
Sub-23 Varones
🏆 Juan José Velásquez (Colombia)
🥈 Juan José Arango (Colombia)
🥉 Tomás Palmezano (Colombia)
Élite Damas
🏆 Valentina Muñoz (Colombia)
🥈 Sharid Fayad (Colombia)
🥉 Andrea Escobar (Colombia)
Élite Varones
🏆 Carlos Ramírez (Colombia)
🥈 Federico Villegas (Argentina)
🥉 Lucas Moresco (Brasil)
Resultados Completos
BMX
Los bicicrosistas colombianos dominaron ampliamente el Campeonato Panamericano de BMX Bogotá 2026
El Campeonato Panamericano de BMX, que se disputó en la pista Carlos Ramírez, del Parque Recreodeportivo El salitre, en Bogotá no solo dejó a Colombia como campeón absoluto, sino con la tranquilidad de que los procesos para el presente y el futuro de esta especialidad están garantizados.
Los bicicrosistas colombianos dominaron en las finales de Championship tras ganar los seis títulos en disputa, en las categorías élite, sub-23 y junior, tanto en damas como en varones.
En élite, Diego Arboleda logró su quinto título panamericano, al imponerse en la prueba ante sus compatriotas Carlos Ramírez y Mateo Carmona, quienes ocuparon, en ese mismo orden, los otros lugares del podio. En damas, por su parte, Valentina Muñoz se quedó con la medalla de oro, seguida de las también colombianas Gabriela Bollé y Sharid Fayad, plata y bronce, respectivamente.
El dominio colombiano superó todos los pronósticos, ya que además de los podios de la categoría élite, los riders locales también ganaron en las categorías sub-23 y junior, con atletas de la Selección Colombia o avalados para la competencia por la Federación Colombiana de Ciclismo, organizadora del certamen, en conjunto con la Comisión Panamericana de BMX y la Confederación Panamericana de Ciclismo.
En la categoría Junior se impusieron Valentina Jiménez y Sergio Andrés Garzón, mientras que en sub-23, las medallas de oro quedaron en poder de Nicole Foronda y Juan José Velásquez, todos colombianos.
El certamen, que hace parte de los 13 grandes eventos de la temporada 2026 apoyados por el Ministerio del Deporte, con una inversión de 17.500 millones de pesos, contó con la participación de más de 1.600 riders de 16 países, de los cuales cerca de 1.100 hicieron parte de las categorías Challenge (competencias por edades, desde los siete años en adelante) y Championship (élite, sub-23 y junior).
También es importante destacar la participación de cerca de 600 niños en la modalidad de walkbike (sin pedales), con lo que se garantiza la masificación y el futuro de esta disciplina que ha llenado de gloria al país en certámenes del ciclo olímpico y mundiales.
Resultados Campeonato Panamericano
Élite varones:
- Diego Arboleda (Colombia)
- Carlos Ramírez (Colombia)
- Mateo Carmona (Colombia)
Élite damas:
- Valentina Muñoz (Colombia)
- Gabriela Bolle (Colombia)
- Sharid Fayad (Colombia)
Sub-23 damas:
- Nicole Foronda (Colombia)
- Mariana Agudelo (Colombia)
- Natalia Mendieta (Colombia)
Sub-23 varones:
- Juan José Velásquez (Colombia)
- Santiago Santa (Colombia)
- Andrés Ariza (Colombia)
Júnior damas:
- Valentina Jiménez (Colombia)
- Guadalupe Palacios (Colombia)
- Kamila Buitrago (Colombia)
Júnior varones:
- Sergio Garzón (Colombia)
- Mathias Serna (Colombia)
- Samuel Orjuela (Colombia)
*Con Información Prensa Mindeporte
BMX
Panamericano de BMX Bogotá 2026: Diego Arboleda revalidó su título en la categoría Championship
El bicicrosista antioqueño Diego Arboleda revalidó su título de campeón en el Panamericano de BMX Racing 2026 en la categoría Championship, en la que Colombia copó el podio con Carlos Ramirez segundo y Mateo Carmona tercero.
Arboleda volvió a ser gran protagonista en el certamen orbital, para llevarse la medalla de oro y repetir el título conseguido el año pasado. Arboleda sumó su quinto título panamericano tras los conseguidos en Chile 2025, Bogotá 2024, Santiago del Estero 2022 y Lima 2021.
El evento continental, sirvió para ratificar el gran nivel de la selección colombiana frente a lo más selecto de la especialidad, que se desarrolló en la pista de BMX Carlos Ramírez de Bogotá del Parque Recreodeportivo El Salitre.
El evento que reune a 16 delegaciones del continente en las categorías Challenge, Crucero y Championship (Élite, Sub-23 y Junior), terminará en la capital colombiana con la Copa Latinoamericana de BMX.
Panamericano BMX Racing
📍Bogotá, Colombia 🇨🇴
Élite Varones
🏆 Diego Arboleda 🇨🇴
🥈 Carlos Ramirez 🇨🇴
🥉 Mateo Carmona 🇨🇴
BMX
Podio colombiano en el Panamericano de BMX 2026 con Valentina Muñoz, Gabriela Bolle y Sharid Fayad
En la pista de BMX Carlos Ramírez del Parque Deportivo el Salitre, en Bogotá, se cumplió este sábado el Campeonato Panamericano de BMX Racing 2026 en la categoría Championship, donde Colombia ganó el oro con Valentina Muñoz.
La bicicrosista antioqueña, que logró su primer título panamericano en la categoría élite, ratificó su gran momento adjudicándose el máximo galardón del continente.
Muñoz superó en la prueba final a sus compatriotas Gabriela Bolle y Sharid Fayad, quienes se quedaron con la plata y el bronce, respectivamente.
Este domingo continuarán las competencias en la capital colombiana, con el Campeonato Suramericano, en el que los deportistas colombianos buscarán seguir sumando títulos continentales.
Panamericano BMX Racing
📍Bogotá, Colombia 🇨🇴
Damas Élite
🏆 Valentina Muñoz 🇨🇴
🥈 Gabriela Bolle 🇨🇴
🥉 Sharid Fayad 🇨🇴