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Copa Colombia de MTB 2026: el GW Erco Sportfitness sumó tres títulos en las pruebas del short track
El equipo GW Erco Sportfitness sumó tres títulos en la quinta válida de la Copa Colombia de MTB, en la modalidad del Short Track (XCC), disputada en Chía, Cundinamarca. Daniela Gaviria, Santiago Quintero y Jerónimo Bedoya se consagraron campeones de la clasificación general de sus respectivas categorías, como resultado de su rendimiento a lo largo de la temporada y de su actuación en la última válida del calendario.
En Junior Damas, Daniela Gaviria ratificó su buen momento al ganar la prueba de Short Track y asegurar el título de la Copa Colombia. La corredora destacó la importancia de cerrar la temporada con este resultado y ahora se prepara para afrontar el reto del XCO.
En Junior Masculino, Santiago Quintero también se quedó con el título de la Copa Colombia de XCC, completando una jornada de celebración para el equipo en las categorías juveniles y ratificando su protagonismo en la modalidad.
Por su parte, Jerónimo Bedoya aseguró el campeonato de la Copa Colombia en la categoría Élite tras finalizar tercero en la última válida de Short Track. El corredor destacó el trabajo realizado durante la temporada y reconoció las exigencias físicas de esta fase del calendario.
El director deportivo, Héctor Pérez, resaltó la importancia de los resultados obtenidos en Chía y el trabajo realizado por los corredores durante la temporada. “Estamos en el final de la Copa Colombia y muy contentos por los resultados. Es muy importante ganar las carreras de la Copa y conseguir estos títulos. Jerónimo Bedoya se consagró campeón de la Copa Élite, mientras que en Junior Damas y Junior Masculino también conseguimos ser campeones”, manifestó el técnico.
Pérez también explicó que el equipo busca cerrar el fin de semana con buenos resultados en la modalidad XCO y posteriormente afrontar los compromisos programados para el cierre de temporada, entre ellos la Vuelta a Antioquia y una competencia internacional en Chile.
Hoy finalizará la Copa Colombia de MTB con la prueba de Cross Country Olímpico (XCO), en la que Jhonatan “Chuky” Botero, Daniela Gaviria, Santiago Quintero y el Sub-23 Jhean Pool Cardona buscarán cerrar la competencia con nuevos triunfos y ratificar el buen rendimiento que han demostrado a lo largo de la temporada.
RESULTADOS SHORT TRACK
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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Silvana Gómez, bicampeona del Machu Picchu Epic 2026
La colombiana Silvana Gómez ganó nuevamente la Machu Picchu Epic, competencia internacional de ciclismo de montaña que llegó a su fin, tras cinco exigentes etapas por algunos de los escenarios más emblemáticos de la ciudad de Cusco.
Gómez se llevó el primer lugar con un tiempo total de 9 horas, 47 minutos y 48 segundos. La peruana Daniella Rubini ocupó el segundo puesto, mientras que la estadounidense Abbe Holle completó el podio.
En la rama masculina, el peruano Rodney Soncoo salió vencedor tras completar el recorrido en 7 horas, 17 minutos y 36 segundos, superando al estadounidense Brian Elander y al francés Frederic Prat, tercero.
La sexta edición del Machu Picchu Epic reunió a alrededor de 100 ciclistas de más de 17 países, quienes enfrentaron cinco etapas y cerca de 178 kilómetros de recorrido, con alturas superiores a los 4,200 metros sobre el nivel del mar, pendientes exigentes y tramos técnicos.
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Iván Felipe López terminó 4° en la prueba del cross country olímpico de los Juegos Suramericanos 2026
Se disputó la prueba masculina del cross country olímpico (XCO) en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en la que Iván Felipe López estuvo cerca del podio y al final se tuvo que conformar con el 4° puesto a 2:24, mientras que Jhonatan Botero cerró el top 5 a 2:27.
La prueba de Mountain Bike, que contó con la participación de las mejores ciclomontañistas, se disputó en su totalidad en el Circuito MTB, emplazado en el Autódromo del Club Atlético de Rafaela, que tuvo 3,5 kilómetros de distancia, de acuerdo con lo estipulado por la UCI.
El ganador de la prueba fue el argentino Joel Contreras, que completó las ocho vueltas de la exigente competencia en 1 hora, 24 minutos y 37 segundos, para quedarse con el primer lugar y entregarle la primera presea dorada a Argentina.
Apenas diez segundos después cruzó la meta el brasileño Alex Malacarne, quien se quedó con la medalla de plata. El tercer escalón del podio también fue para Brasil: Ulan Bastos, que finalizó la competencia 1 minuto y 33 segundos después del campeón.
Resultados Cross Country Olímpico (XCO)
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Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Gloria Irene Garzón 6° en la prueba del Mountain Bike
Se llevó a cabo la prueba femenina del cross country olímpico (XCO) en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en la que Gloria Irene Garzón terminó en la sexta posición a 4:39 y Ana María Roa en el octavo lugar a 6:28.
La competencia, desarrollada en la Ciudad de Rafaela, contó con la participación de las mejores ciclomontañistas de la región con participación de Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Ecuador y Perú.
La ganadora fue la chilena Catalina Vidaurre, quien se quedó con el primer lugar después de dominar la prueba, de principio a fin, con un tiempo de 1:14:50, en un circuito demasiado rápido, muy plano y donde hizo presencia un fuerte viento.
Chile hizo el 1-2, luego de que Florencia Monsálvez lograra el segundo puesto y la medalla de plata. El podio lo completó la brasilera Karen Fernandes Olimpio.
Resultados Cross Country Olímpico (XCO)