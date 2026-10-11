Copa Colombia de MTB 2026: el GW Erco Sportfitness sumó tres títulos en las pruebas del short track

El equipo GW Erco Sportfitness sumó tres títulos en la quinta válida de la Copa Colombia de MTB, en la modalidad del Short Track (XCC), disputada en Chía, Cundinamarca. Daniela Gaviria, Santiago Quintero y Jerónimo Bedoya se consagraron campeones de la clasificación general de sus respectivas categorías, como resultado de su rendimiento a lo largo de la temporada y de su actuación en la última válida del calendario.

En Junior Damas, Daniela Gaviria ratificó su buen momento al ganar la prueba de Short Track y asegurar el título de la Copa Colombia. La corredora destacó la importancia de cerrar la temporada con este resultado y ahora se prepara para afrontar el reto del XCO.



Santiago Quintero, campeón del de Short Track en la Copa Nacional GW Shimano de MTB. (Foto © GW Erco Sportfitness)(Foto © GW Erco Sportfitness)

En Junior Masculino, Santiago Quintero también se quedó con el título de la Copa Colombia de XCC, completando una jornada de celebración para el equipo en las categorías juveniles y ratificando su protagonismo en la modalidad.

Por su parte, Jerónimo Bedoya aseguró el campeonato de la Copa Colombia en la categoría Élite tras finalizar tercero en la última válida de Short Track. El corredor destacó el trabajo realizado durante la temporada y reconoció las exigencias físicas de esta fase del calendario.



Jerónimo Bedoya, campeón del de Short Track en la Copa Nacional GW Shimano de MTB. (Foto © GW Erco Sportfitness)

El director deportivo, Héctor Pérez, resaltó la importancia de los resultados obtenidos en Chía y el trabajo realizado por los corredores durante la temporada. “Estamos en el final de la Copa Colombia y muy contentos por los resultados. Es muy importante ganar las carreras de la Copa y conseguir estos títulos. Jerónimo Bedoya se consagró campeón de la Copa Élite, mientras que en Junior Damas y Junior Masculino también conseguimos ser campeones”, manifestó el técnico.

Pérez también explicó que el equipo busca cerrar el fin de semana con buenos resultados en la modalidad XCO y posteriormente afrontar los compromisos programados para el cierre de temporada, entre ellos la Vuelta a Antioquia y una competencia internacional en Chile.

Hoy finalizará la Copa Colombia de MTB con la prueba de Cross Country Olímpico (XCO), en la que Jhonatan “Chuky” Botero, Daniela Gaviria, Santiago Quintero y el Sub-23 Jhean Pool Cardona buscarán cerrar la competencia con nuevos triunfos y ratificar el buen rendimiento que han demostrado a lo largo de la temporada.

RESULTADOS SHORT TRACK

*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness