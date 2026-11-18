Por primera vez en la historia de la Copa Boyacá Raza de Campeones (BRC), Boyacá fue anfitriona de una válida del más importante certamen ciclístico del departamento que promueve La Gobernación de Boyacá e Indeportes.

La organización del Programa Departamental de BRC le permitió a la Administración Municipal, de esta localidad ubicada en la provincia de Márquez, disponer de un escenario en el que se disputó la última jornada de la modalidad del ciclomontañismo correspondiente al calendario del presente año.

Ante la carencia de una pista para la práctica de esta especialidad del pedalismo en este municipio, en un tiempo récord de tres días, las autoridades locales junto con el coordinador técnico del evento Anderson Chinome dispusieron de las herramientas necesarias que permitieron el trazado de una ruta con un alto componente técnico y de esta manera se pudo llevar a cabo la válida 14.

A su vez, los deportistas atendieron el llamado de la convocatoria y en un número cercano a los 200 arribaron a la localidad procedentes de distintas provincias del departamento, con el fin de entregar lo mejor de su talento y rendimiento físico durante el desarrollo de la prueba.

El fragor de la contienda y el deseo de victoria se hizo evidente en cada uno de los competidores, dispuestos en siete categorías y en ambas ramas, quienes afanosamente buscaron sumar los puntos definitivos que les permitieran ganar el circuito y de paso alcanzar el honroso título de campeones.

Entonces, la habitual apacibilidad de sus moradores y el silencio abrumador de su entorno natural se vio interrumpida por la irrupción de la caravana migrante de pedalistas, entrenadores, padres de familia y directivos de la carrera quienes se apropiaron del parque principal como sitio de preparación y de entrenamiento.

En el plano deportivo, el certamen estuvo matizado con la participación de destacadas figuras de esta especialidad del ciclismo como fueron los casos de Diana Carolina Pinilla, múltiple campeona nacional; Luisa Fernanda Ortiz, joven prospecto, y de la legendaria Flor Marina Delgadillo, quien pese a su extensa carrera deportiva todavía sigue vigente en esta disciplina.

Allí brillaron en lo más alto del podio, en cuanto a las damas, Sara Edith Lozano (Talentos Chiquinquireños BRC) y Ana María Cajamarca, quienes avanzan por buen camino y se muestran como las llamadas a hacer parte del relevo generacional del ciclomontañismo boyacense.

En cuanto a los varones, confirmaron su dominio a lo largo del año en cada una de las categorías, Juan José González (Escuela Pedaleando por Un Sueño Alcaldía de Samacá); Sergio Mateo Castellanos (Talentos Chiquinquireños BRC); Cadel Fuya Bernal (Fundación Manos Unidas ‘Crea e Inspira’); Yimer Alejandro Antonio Solano (Team Boyacá es Para Vivirla) y Alejandro Pamplona (GW Erco Sportfiness).

De este modo, el Programa Departamental de BRC llevó a cabo la clausura de la actividad del ciclomontañismo correspondiente a la Décima Copa Boyacá Raza de Campeones, con la entrega de siete nuevos campeones en los siete apartados en los que se llevó a cabo esta contienda deportiva.

* Con Información Prensa Indeportes Boyacá