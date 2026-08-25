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Copa Antioquia de MTB 2026: Amagá recibió con sol y mucha emoción la quinta válida
Amagá, en el Suroeste antioqueño, fue el escenario de la quinta válida de la Copa Antioquia de MTB 2026, una jornada que reunió a 227 participantes en las diferentes categorías y que tuvo como epicentro las instalaciones del Mall La Despensa.
La competencia contó con representantes de diferentes municipios, entre ellos Amagá, Caldas, Abejorral, Cañasgordas, El Retiro, Girardota, Medellín, Envigado, La Estrella, Yolombó, Itagüí, Copacabana, Rionegro, La Ceja, Yarumal, Sabaneta, Guarne y Ciudad Bolívar, además de participantes provenientes de El Carmen de Atrato, Anserma y Tuluá, entre otros.
También estuvieron presentes clubes y equipos como Club Minero Amagá, Valeria Montrex, MTC Botero Bikes, Aberrodar, Club de Ciclismo Cañas, El Retiro Sobre Ruedas-IMDER, Fundación Tourmalet, Inder Girardota, Correcaminos Yolombó, Astranova Bike House, GW Erco Sportfitness y Specialized Indiana, demostrando la diversidad y crecimiento que viene teniendo la Copa Antioquia de MTB.
El clima acompañó la jornada con un sol intenso que puso a prueba la resistencia de los deportistas. El calor se convirtió en un factor adicional durante las competencias y obligó a los corredores y sus equipos a estar especialmente atentos a la hidratación. Las categorías menores afrontaron un circuito de 900 metros, mientras que las categorías mayores recorrieron una pista de 2.600 metros, diseñada para exigir técnica, fuerza y concentración.
El trazado tuvo descensos vertiginosos, zonas técnicas con curvas cerradas, vuelos y algunos slaloms, sectores en los que los corredores debieron mantener la concentración para evitar errores. A esto se sumaron ascensos largos que fueron minando las fuerzas y marcaron diferencias importantes en las diferentes categorías.
Con la quinta válida cumplida, la Copa Antioquia de MTB 2026 se prepara para afrontar su próxima jornada en el municipio de Abejorral, otro de los escenarios que se sumará al recorrido de esta temporada. La fecha de la sexta válida está por confirmar y será anunciada oficialmente una vez quede definida.
Los mejores de la quinta válida
Open Varones
- Jerónimo Bedoya — El Retiro Sobre Ruedas-IMDER — 1:03:33
- Santiago Arango Román — El Retiro Sobre Ruedas-IMDER — 1:06:26
- Juan Manuel Baena Restrepo — Valeria Montrex — 1:06:50
Damas Única
- Sheila Isabela Ruiz Sánchez — Club Minero de Amagá — 17:13
- Lucía Vargas González — Correcaminos Yolombó — 18:09
- Aitana Victoria Rodríguez Graciani — Valeria Montrex – Yak Brake — 18:35
Infantil A Damas
- Tatiana Ruiz — Inder Girardota — 45:09
- Lina Marcela Vallejo Ríos — El Retiro Sobre Ruedas-IMDER — 46:02
- Sara Jimena Álvarez Bedoya — Club Aberrodar — 52:50
Infantil A Varones
- Sneider Vanegas Mejía — Valeria Montrex — 26:34
- Matías Caro — Aberrodar — 27:29
- Emmanuel Ramírez Picón — Valeria Montrex — 28:10
Infantil B Damas
- Sammy Liseth García — Club Minero Amagá — 24:07
- María Antonia Alcaraz Ospina — Club de Ciclismo Cañas — 25:38
- Luciana Carvajal Graciano — Club de Ciclismo Cañas — 25:21
Infantil B Varones
- Santiago Zapata Muñoz — Club Ciclo Anzea-Rueda Libre — 30:32
- David Alejandro Ramírez Rengifo — Club de Ciclismo Cañasgordas — 30:52
- Julián Adolfo Ruiz — Club Minero Amagá — 32:06
Junior Varones
- José Miguel Correa Cardona — Fundación Tourmalet — 1:08:52
- Sebastián Botero Cadavid — Fundación Tourmalet — 1:13:56
- Henrry Alexander Cárdenas Oquendo — Valeria Montrex — 1:19:30
Master A
- Jonathan Puerta Uribe — Specialized Indiana — 50:08
- Samuel Díaz — Tourmalet Cycling — 51:42
- Juan Camilo Guzmán Duque — BT Racing Trentino — 51:59
Master B
- Javier Rendón — Independiente — 46:08
- José Luis Chaparro — JC Sin Límites — 48:10
- Daniel Santamaría — Club MTC Botero Bikes — 48:42
Master C
- Heriberto Valencia — Club Nómadas — 41:50
- Mario Botero — El Retiro Sobre Ruedas-IMDER — 43:26
- Rodrigo Ortega — Club Correcaminos — 44:28
Prejuvenil A Damas
- Stefanny Higuita Guisao — Valeria Montrex — 41:03
- Celeste Calle Orozco — Ciclo Anzea — 45:28
- Ana Lucía García Berrio — Club MTC Botero Bikes — 45:57
Prejuvenil A Varones
- David Arias Muriel — Club Minero Amagá / Team Sistecrédito — 35:37
- Salomón Gonzales Torres — Valeria Montrex — 37:34
- Pablo Ardila Muñoz — Avinal Carmen de Viboral — 37:50
Senior
- José Manuel Valencia — Inder Girardota — 42:21
- Cristian Tamayo Montoya — Club MTC Botero Bikes — 43:47
- Emmanuel Bedoya Montoya — Club MTC Botero Bikes — 44:35
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo de Antioquia
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Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Ana María Roa se colgó la medalla de bronce en el Cross Country Olímpico
La delegación colombiana protagonizó una nueva jornada positiva en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al seguir sumando preseas en diferentes escenarios de competencia. El día estuvo marcado por la actuación destacada de Ana María Roa, quien obtuvo la medalla de bronce en el mountain bike.
La colombiana ocupó el tercer puesto en la prueba del Cross Country Olímpico femenino, al completar el recorrido de 23,76 kilómetros en 1 hora, 26 minutos y 53 segundos, detrás de la mexicana Carolina Flores y la puertorriqueña Suheily Rodríguez.
La otra ciclomontañista nacional en competencia en el mountain bike, Gloria Garzón se reportó en la cuarta posición, detras de su comptariota, la cundinamarquesa Ana María Roa.
En el medallero general, Colombia se afianza en el segundo lugar con 52 medallas de oro, 62 de plata y 40 de bronce, detrás de México que ya supera las 100 medallas de oro y delante de Cuba que volvió a entonar su Himno tras varios días de sequía y llegó a 24 metales dorados.
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“Vamos a pelear por la medallería”: Jhonatan Botero, una de las cartas del MTB colombiano para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
El ciclomontañista colombiano Jhonatan “Chuky” Botero será uno de los representantes de la Selección Colombia en la prueba del Cross Country Olímpico (XCO) en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se disputará hoy en el Complejo Deportivo La Barranquita, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana.
El corredor del GW Erco Sportfitness llega a esta importante cita continental en un gran momento deportivo, respaldado por una destacada temporada. Su preparación ha estado marcada por importantes resultados internacionales, entre ellos su victoria en Brasil y la obtención de la camiseta de campeón nacional de MTB XCO, logros que hoy lo convierten en una de las principales cartas del país para luchar por la medalla de oro.
“Primero que todo quiero agradecer a mi equipo, porque gracias a ellos hemos tenido buenas carreras este año preparatorias para lograr la selección y estar en los Juegos Centroamericanos. Creo que venimos muy bien preparados. Tuvimos la competencia de Brasil y el Campeonato Nacional, donde logramos el primer puesto en Brasil y la camiseta de campeón nacional. Me siento bien y confiado de pelear por las medallas”, expresó Botero.
El antioqueño afrontará este nuevo reto internacional con la ilusión de dejar en alto los colores de Colombia y sumar un nuevo logro para el ciclomontañismo nacional. “Esperamos que todo salga muy bien. Como lo dije, vamos a pelear por la medallería. Estoy muy contento de hacer parte de la Selección Colombia y esperamos que todo salga de la mejor manera”, añadió Chuky
Tras conquistar el Campeonato Nacional de MTB hace apenas dos semanas, el trabajo del equipo técnico se enfocó en mantener el alto nivel competitivo del corredor para llegar en óptimas condiciones a esta competencia internacional.
“La preparación se enfocó directamente al Campeonato Nacional y la diferencia entre ambos eventos fue de dos semanas, por lo que realizamos una meseta de rendimiento con microciclos específicos para sostener el resultado, permitiendo también una recuperación acelerada, pues veníamos con semanas de demasiado impacto y fatiga acumulada. Buscamos mantener ese nivel y optimizar los indicadores físicos para llegar en buena forma a estos Juegos”, explicó Héctor Pérez, director deportivo del GW Erco Sportfitness.
*Con información Prensa GW Erco Sportfitness
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Daniela Gaviria, gran protagonista del campeonato nacional de MTB al conquistar cuatro títulos
El GW Erco Sportfitness cerró con broche de oro su participación en el Campeonato Nacional de MTB disputado en Pereira, Risaralda, luego de conquistar importantes títulos y medallas nacionales que ratifican el gran momento deportivo del equipo. La gran protagonista del certamen fue Daniela Gaviria, quien hizo historia al convertirse en la primera deportista en coronarse campeona nacional en las cuatro modalidades en las que participó: relevos por equipos (XCR), Short Track (XCC), Cross Country Olímpico (XCO) y Maratón (XCM), consolidándose como la corredora más completa del campeonato.
“Estamos muy satisfechos con los resultados del equipo. Felices con lo de Daniela, que se convierte en una de las deportistas más consagradas en la historia porque nunca antes había ocurrido que una misma deportista ganara todas las modalidades en las cuales participaba. Son pruebas totalmente diferentes para condiciones físicas totalmente diferentes y eso muestra el gran nivel y performance que tiene actualmente“, destacó Héctor Pérez, director deportivo del GW Erco Sportfitness.
El campeonato comenzó con la medalla de oro en la prueba de relevos por equipos (XCR), en la que Gaviria aportó para que Antioquia volviera a lo más alto del podio nacional después de varios años. Este fue el primero de los cuatro títulos nacionales que conquistaría la joven figura durante el certamen.
La segunda jornada trajo consigo otra destacada actuación en el Short Track (XCC), donde Gaviria se coronó campeona nacional en la categoría élite femenina y Santiago Quintero hizo lo propio en la categoría junior masculina.
La prueba reina del mountain bike colombiano, el Cross Country Olímpico (XCO), volvió a dejar grandes resultados para el equipo. Daniela conquistó su tercer título nacional del campeonato, mientras que Jhonatan Botero recuperó el título nacional élite masculino, Santiago Quintero volvió a subir a lo más alto del podio al proclamarse campeón nacional junior.
La histórica actuación de Daniela Gaviria se selló en la última jornada del campeonato con la conquista del título nacional en la Maratón (XCM). Con esta victoria, la corredora antioqueña logró una hazaña sin precedentes al convertirse en la única deportista del certamen en ganar las cuatro modalidades en las que tomó la partida, confirmando su condición como la corredora más completa del Campeonato Nacional de MTB 2026.
“Ganamos el Short Track y el Cross Country en la categoría junior, que además sirven como preparación para el Campeonato Mundial que se acerca muy pronto. Ver a nuestros corredores siendo protagonistas en las diferentes categorías nos llena de satisfacción y nos motiva a seguir trabajando por el desarrollo del MTB nacional“, concluyó Pérez.
Con cuatro títulos nacionales para Daniela Gaviria, dos para Santiago Quintero y dos para Jhonatan Botero, además de importantes medallas obtenidas por sus corredores en las diferentes modalidades, el GW Erco GW Erco Sportfitness se despidió de Pereira tras un campeonato histórico que quedará marcado por la hazaña de Gaviria, quien escribió una página dorada para el mountain bike colombiano al conquistar las cuatro pruebas que disputó.
*Con información Prensa GW Erco Sportfitness