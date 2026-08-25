Copa Antioquia de MTB 2026: Amagá recibió con sol y mucha emoción la quinta válida

Amagá, en el Suroeste antioqueño, fue el escenario de la quinta válida de la Copa Antioquia de MTB 2026, una jornada que reunió a 227 participantes en las diferentes categorías y que tuvo como epicentro las instalaciones del Mall La Despensa.

La competencia contó con representantes de diferentes municipios, entre ellos Amagá, Caldas, Abejorral, Cañasgordas, El Retiro, Girardota, Medellín, Envigado, La Estrella, Yolombó, Itagüí, Copacabana, Rionegro, La Ceja, Yarumal, Sabaneta, Guarne y Ciudad Bolívar, además de participantes provenientes de El Carmen de Atrato, Anserma y Tuluá, entre otros.

También estuvieron presentes clubes y equipos como Club Minero Amagá, Valeria Montrex, MTC Botero Bikes, Aberrodar, Club de Ciclismo Cañas, El Retiro Sobre Ruedas-IMDER, Fundación Tourmalet, Inder Girardota, Correcaminos Yolombó, Astranova Bike House, GW Erco Sportfitness y Specialized Indiana, demostrando la diversidad y crecimiento que viene teniendo la Copa Antioquia de MTB.



(Foto © Liga de Ciclismo de Antioquia)

El clima acompañó la jornada con un sol intenso que puso a prueba la resistencia de los deportistas. El calor se convirtió en un factor adicional durante las competencias y obligó a los corredores y sus equipos a estar especialmente atentos a la hidratación. Las categorías menores afrontaron un circuito de 900 metros, mientras que las categorías mayores recorrieron una pista de 2.600 metros, diseñada para exigir técnica, fuerza y concentración.

El trazado tuvo descensos vertiginosos, zonas técnicas con curvas cerradas, vuelos y algunos slaloms, sectores en los que los corredores debieron mantener la concentración para evitar errores. A esto se sumaron ascensos largos que fueron minando las fuerzas y marcaron diferencias importantes en las diferentes categorías.

Con la quinta válida cumplida, la Copa Antioquia de MTB 2026 se prepara para afrontar su próxima jornada en el municipio de Abejorral, otro de los escenarios que se sumará al recorrido de esta temporada. La fecha de la sexta válida está por confirmar y será anunciada oficialmente una vez quede definida.



(Foto © Liga de Ciclismo de Antioquia)

Los mejores de la quinta válida

Open Varones

Jerónimo Bedoya — El Retiro Sobre Ruedas-IMDER — 1:03:33 Santiago Arango Román — El Retiro Sobre Ruedas-IMDER — 1:06:26 Juan Manuel Baena Restrepo — Valeria Montrex — 1:06:50

Damas Única

Sheila Isabela Ruiz Sánchez — Club Minero de Amagá — 17:13 Lucía Vargas González — Correcaminos Yolombó — 18:09 Aitana Victoria Rodríguez Graciani — Valeria Montrex – Yak Brake — 18:35

Infantil A Damas

Tatiana Ruiz — Inder Girardota — 45:09 Lina Marcela Vallejo Ríos — El Retiro Sobre Ruedas-IMDER — 46:02 Sara Jimena Álvarez Bedoya — Club Aberrodar — 52:50

Infantil A Varones

Sneider Vanegas Mejía — Valeria Montrex — 26:34 Matías Caro — Aberrodar — 27:29 Emmanuel Ramírez Picón — Valeria Montrex — 28:10

Infantil B Damas

Sammy Liseth García — Club Minero Amagá — 24:07 María Antonia Alcaraz Ospina — Club de Ciclismo Cañas — 25:38 Luciana Carvajal Graciano — Club de Ciclismo Cañas — 25:21

Infantil B Varones

Santiago Zapata Muñoz — Club Ciclo Anzea-Rueda Libre — 30:32 David Alejandro Ramírez Rengifo — Club de Ciclismo Cañasgordas — 30:52 Julián Adolfo Ruiz — Club Minero Amagá — 32:06

Junior Varones

José Miguel Correa Cardona — Fundación Tourmalet — 1:08:52 Sebastián Botero Cadavid — Fundación Tourmalet — 1:13:56 Henrry Alexander Cárdenas Oquendo — Valeria Montrex — 1:19:30

Master A

Jonathan Puerta Uribe — Specialized Indiana — 50:08 Samuel Díaz — Tourmalet Cycling — 51:42 Juan Camilo Guzmán Duque — BT Racing Trentino — 51:59

Master B

Javier Rendón — Independiente — 46:08 José Luis Chaparro — JC Sin Límites — 48:10 Daniel Santamaría — Club MTC Botero Bikes — 48:42

Master C

Heriberto Valencia — Club Nómadas — 41:50 Mario Botero — El Retiro Sobre Ruedas-IMDER — 43:26 Rodrigo Ortega — Club Correcaminos — 44:28

Prejuvenil A Damas

Stefanny Higuita Guisao — Valeria Montrex — 41:03 Celeste Calle Orozco — Ciclo Anzea — 45:28 Ana Lucía García Berrio — Club MTC Botero Bikes — 45:57

Prejuvenil A Varones

David Arias Muriel — Club Minero Amagá / Team Sistecrédito — 35:37 Salomón Gonzales Torres — Valeria Montrex — 37:34 Pablo Ardila Muñoz — Avinal Carmen de Viboral — 37:50

Senior

José Manuel Valencia — Inder Girardota — 42:21 Cristian Tamayo Montoya — Club MTC Botero Bikes — 43:47 Emmanuel Bedoya Montoya — Club MTC Botero Bikes — 44:35

*Con Información Prensa Liga de Ciclismo de Antioquia