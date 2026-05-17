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Continental Series: podio de Jerónimo Bedoya en la prueba de Short Track

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Hace 3 horas

el

El antioqueño Jerónimo Bedoya se subió al podio al Continental Series en Costa Rica. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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Copa Mundo de MTB Corea del Sur 2026: Valentina Roa terminó 5° en el downhill

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4 mayo, 2026

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Valentina Roa top 5 en la Copa Mundo de MTB en Corea del Sur. (Foto Instagram © Valentina-Roa)
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El equipo Scott Shimano de MTB impulsa su temporada con resultados internacionales y proyección competitiva

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28 abril, 2026

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El equipo de mountain bike respaldado por SCOTT y SHIMANO continúa consolidando su temporada 2026. (Foto © Equipo Scott Shimano)
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Tarso vibró con la segunda válida de la Copa Antioquia MTB 2026

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28 abril, 2026

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La segunda válida de la Copa Antioquia de MTB 2026 rse realizó en el municipio de Tarso. (Foto © Liga de Ciclismo Antioquia)
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