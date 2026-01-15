“Contento porque poco a poco voy ayudando al equipo”: Camilo Gómez tras lograr otro podio en la Vuelta al Táchira

Luego de finalizar segundo en la séptima etapa de la Vuelta al Táchira 2026, el pedalista cundinamarqués Camilo Gómez habló de su gran actuación que le permitió ser protagonista de nuevo con el Team GW Erco Sportfitness.

“Muy contento porque seguimos en la lucha, seguimos hacia adelante con el objetivo personal. Hoy se dio un trabajo en conjunto, teníamos unas marcas, siempre pensando en la clasificación por equipos. Al fina, logre descontar un tiempo valioso que nos sirve. Contento porque poco a poco voy ayudando al equipo, voy sintiéndome mejor y vamos para adelante”, dijo Gómez al finalizar la fracción.



Camilo Gómez, en la llegada a la ciudad de San Cristóbal. (Foto Federación Venezolana de Ciclismo © Luis Cobaria)

En la jornada, que estuvo animada por seis escapados, el joven escarabajo terminó segundo a tan solo 9” segundos de Jesús Goyo, el ganador del día, logrando un nuevo podio de etapa en la ronda venezolana, tras el tercer puesto obtenido el día anterior.

“Seguimos pensando en la general de la Vuelta al Táchira, tenemos un equipo muy fuerte y personalmente me siento en buenas condiciones para aportar en lo que falta. Se que tenemos a Brandon arriba, entonces vamos a apoyarlo con todas las fuerzas y las ganas del mundo”, concluyó el nacido en Ubaté, Cundinamarca hace 22 años.