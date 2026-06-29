Ruta
Confirmado el equipazo del UAE Team Emirates-XRG que ayudará a Tadej Pogacar a conseguir su quinto título en el Tour
El UAE Team Emirates-XRG anunció su alineación para la edición 113 del Tour de Francia, en la que su líder, el esloveno Tadej Pogacar buscará conseguir su quinto título en la Grande Bouclé, con el que igualaría el récord de legendarios pedalistas como Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.
“El Tour siempre es el mayor desafío de la temporada y también la carrera que más nos motiva. Cada año, llegas a la línea de salida sabiendo que cualquier cosa puede pasar en tres semanas, y eso es lo que lo hace tan especial. Nos hemos preparado muy bien como equipo, todos hemos trabajado muchísimo y ahora estamos ilusionados de iniciar nuestra nueva aventura en Barcelona”, dijo Pogacar, en declaraciones recogidas por su equipo.
En la nómina de la escuadra árabe, que estará dirigida desde los coches por los directores deporticos Fabrizio Guidi, Andrej Hauptman y Simone Pedrazzini, se destacan grandes escaladores como el británico Adam Yates y el mexicano Isaac del Toro, quien esta listo para brillar en el que será su debut en la ronda francesa.
Junto a ellos estarán el estadounidense Brandon McNulty, el alemán Nils Politt, el austriaco Felix Großschartner, además de los belgas Tim Wellens y Florian Vermeersch, que terminan de conformar un ocho equilibrado, experimentado y de gran calidad.
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Harold Tejada y Sergio Higuita, entre los elegidos del XDS Astana para el Tour de Francia 2026
El huilense Harold Tejada y el antioqueño Sergio Higuita regresan a la competencia con el XDS Astana Team para correr nada menos que el principal evento ciclista del mundo: el Tour de Francia, que se celebrará del 4 al 26 de julio.
La escuadra World Tour kazaja confirmó la nómina por medio de su cuenta oficial de la red social X, anunciando a dos colombianos, dos italianos, un neozelandés, un kazajo, un alemán y un neerlandés.
Además de los dos escarabajos la nómina cuenta con Davide Ballerini, Aaron Gate, Max Kanter, Mike Teunissen, Simone Velasco y Nicolás Vinokurov, quien viene de consagrarse campeón nacional de ruta en Kazajistán.
Recorrido exigente
La ‘Grande Bouclé’ recorrerá 3.319 kilómetros y 54.303 metros de desnivel positivo a lo largo de 21 etapas, que incluyen seis etapas llanas, cinco etapas intermedias, ocho etapas de montaña, una contrarreloj individual y una contrarreloj por equipos.
Tras las primeras etapas en Cataluña, la carrera llega rápidamente a los Pirineos, donde la sexta etapa, entre Pau y Gavarnie-Gèdre, supone el primer gran examen para los aspirantes a la clasificación general. Con 186,2 kilómetros y más de 4.000 metros de desnivel positivo, la etapa incluye el emblemático Col du Tourmalet antes de finalizar en la cima de Gavarnie-Gèdre.
Luego del primer día de descanso, los ciclistas se enfrentan inmediatamente a otra prueba clave en la etapa 10, entre Aurillac y Le Lioran. El recorrido de 166 kilómetros acumula casi 4.000 metros de desnivel en un circuito implacable que se espera que genere mayores diferencias entre los aspirantes a la clasificación general.
Tras el segundo día de descanso, llega la única contrarreloj individual de la carrera, una jornada al crónometro de 26 kilómetros que comienza en Évian-les-Bains y que podría resultar decisiva antes de que la carrera entre en su último bloque alpino. La última semana concluye con tres días consecutivos en los Alpes. Las etapas 19 y 20 finalizan en la cima del mítico Alpe d’Huez. La carrera concluye en París.
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Camilo Ardila se consagró campeón de la octava edición de la Clásica Cuna de la Libertad
El fin de semana, el municipio de El Retiro, Antioquia, se convirtió en el epicentro del ciclismo nacional con la octava edición de la Clásica Cuna de la Libertad, que fue ganada por Camilo Ardila (NU Colombia), quien sucedió en el palmares a Óscar Fernández, campeón el año pasado.
La programación de la carrera antioqueña en la categoría élite, constó de dos días de competencia, el primero una contrarreloj individual y la jornada final con el tradicional circuito urbano, que terminó con dominio total del equipo continental NU Colombia.
Ardila, que alcanzó su primer título del año, estuvo acompañado en el podio por dos de sus compañeros: Cristian Rico y Óscar Fernández, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente. El top cinco lo completaron Bernardo Suaza (Orgullo Paisa) y Sebastián Castaño (Team Sistecrédito).
La última etapa de la competencia paisa la ganó Juan Pablo Ortega (NU Colombia), quien protagonizó un emocionante embalaje para quedarse con el triunfo por delante de Nicolás Gómez (GW Erco Sportfitness) y de Juan Esteban Arango.
Juan Pablo Ortega ganó la última etapa de Clásica Cuna de la Libertad 2026. (Foto Archivo © RMC)
Clásica Cuna de la Libertad 2026
Resultados Circuito Final
|1
|Juan Pablo Ortega
|Nu Colombia
|58:53″
|2
|Nicolás Gómez
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|3
|Juan Esteban Arango
|Selección Colombia
|m.t.
|4
|Emanuel Ortiz
|Nu Colombia
|m.t.
|5
|Cristian Moncada
|Avinal-Alcaldía el Carmen de Viboral
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|1:07:40″
|2
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|0:04
|3
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|0:11
|4
|Bernardo Suaza
|Orgullo Paisa
|0:19
|5
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:22
RESULTADOS COMPLETOS
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Tour de Francia: el Caja Rural-Seguros RGA incluye a Fernando Gaviria en su nómina
El equipo español Caja Rural-Seguros RGA anunció su equipo para el Tour de Francia 2026 y en la nómina fue incluido nada menos que el sprinter antioqueño Fernando Gaviria, quien participará por tercera vez en la ronda gala. El colombiano, ganador de dos etapas en la edición de 2018, alcanzó esta temporada importantes puestos de honor y trece top 10. Rozó el triunfo en la Ronde van Limburg y en sendas etapas de Omán y Hungría, finalizando 2º.
La alineación la completan el neerlandés Alex Molenaar, el australiano Sebastian Berwick, el checo Jakub Otruba, el italiano Stefano Oldani, además de los españoles Joel Nicolau, José Félix Parra y Abel Balderstone, todos debutantes en la ‘Grande Bouclé’.
«La selección del ocho definitivo ha sido probablemente la más difícil que hemos tenido que afrontar. Hemos tratado de llevar un grupo muy equilibrado, con escaladores para poder brillar en la alta montaña y, al mismo tiempo, un bloque sólido para poder ser protagonistas en escapadas llanas y de media montaña. Además afrontamos con la máxima ilusión las llegadas al sprint con nuestro sprinter Fernando Gaviria. Sabemos que es uno de los mayores desafíos del ciclismo, pero Fernando ya sabe lo que significa ganar en el Tour, y nuestro objetivo será arroparle de la mejor manera posible para que pueda luchar por la victoria», dijo José Miguel Fernández, director deportivo, en declaraciones recogidas por el equipo.
Presentación con estilo
La carrera francesa arrancará este jueves con la presentación oficial de equipos en un marco tan espectacular como las inmediaciones de la Sagrada Familia de Barcelona, desfilando por la Avenida de Gaudí antes de posar en la fachada del edificio más insigne de la arquitectura modernista catalana. Es por eso que el Caja Rural-Seguros RGA quiso presentar su alineación con un video en el que se recuerda la figura de algunos de los personajes más ilustres de Francia.
Un inicio para disfrutar de un momento tan único como especial y que marcará el primer paso de un sueño que tendrá su primera pedalada dos días después, con la crono por equipos de 19 kilómetros que recorrerá la ciudad condal para concluir en la Cota del Estadio Olímpico de Montjuic.
Ocho hombres se encargarán de representar a la formación verde en su primera Grande Bouclé después de un arduo proceso de selección con el que se ha buscado presentar un bloque capaz de ser protagonista en la mayoría de terrenos. El equipo mostrará durante estas tres semanas la equipación retro que se utilizará tan sólo durante esta carrera y que homenajea a la anterior estructura de Caja Rural, que ya participó en el Tour de 1987 y el de 1988.
*Con Información Prensa Team Caja Rural-Seguros RGA