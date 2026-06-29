Confirmado el equipazo del UAE Team Emirates-XRG que ayudará a Tadej Pogacar a conseguir su quinto título en el Tour

El UAE Team Emirates-XRG anunció su alineación para la edición 113 del Tour de Francia, en la que su líder, el esloveno Tadej Pogacar buscará conseguir su quinto título en la Grande Bouclé, con el que igualaría el récord de legendarios pedalistas como Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

“El Tour siempre es el mayor desafío de la temporada y también la carrera que más nos motiva. Cada año, llegas a la línea de salida sabiendo que cualquier cosa puede pasar en tres semanas, y eso es lo que lo hace tan especial. Nos hemos preparado muy bien como equipo, todos hemos trabajado muchísimo y ahora estamos ilusionados de iniciar nuestra nueva aventura en Barcelona”, dijo Pogacar, en declaraciones recogidas por su equipo.

En la nómina de la escuadra árabe, que estará dirigida desde los coches por los directores deporticos Fabrizio Guidi, Andrej Hauptman y Simone Pedrazzini, se destacan grandes escaladores como el británico Adam Yates y el mexicano Isaac del Toro, quien esta listo para brillar en el que será su debut en la ronda francesa.

Junto a ellos estarán el estadounidense Brandon McNulty, el alemán Nils Politt, el austriaco Felix Großschartner, además de los belgas Tim Wellens y Florian Vermeersch, que terminan de conformar un ocho equilibrado, experimentado y de gran calidad.