Con un póquer de victorias Tadej Pogacar redondea su dominio en el Tour de Romandía

¡Inagotable! Para redondear su espectacular actuación en el Tour de Romandía, Tadej Pogacar ganó la jornada final de 178,2 kilómetros entre Lucens y Leysin y se llevó el título en la 79ª edición de la carrera helvética con honores tras sumar cuatro victorias de etapa.

El jefe de filas del UAE, que se puso líder tras conseguir la victoria en la primera etapa en línea, ganó la última jornada para terminar en lo más alto del podio, en el que estuvo acompañado por el alemán Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el francés Lenny Martínez (Bahrain – Victorious).

Tour de Romandie 2026 – 79th Edition – 5th stage Lucens – Leysin 178,2 km – 03/05/2026 – Lenny Martinez (FRA – Bahrain Victorious) Florian Lipowitz (GER – Red Bull – BORA – hansgrohe) Lenny Martinez (FRA – Bahrain Victorious) – photo Massimo Fulgenzi/SprintCyclingAgency©2026

En cuanto a los colombianos, el antioqueño Sergio Higuita (XDS Astana Team) terminó en un meritorio puesto 11°, Nairo Quintana (Movistar Team) finalizó en la casilla 21°, mientras que Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) se clasificó 40° a más de 26 minutos de Pogacar.

A sus 27 años, el cuatro veces campeón del Tour de Francia y ganador de trece ‘monumentos’, Tadej Pogačar, ha sumado el Tour de Romandía a su larga lista de victorias en pruebas del primer nivel mundial, sin duda, un póquer para el recuerdo del campeón del mundo en esta carrera del calendario UCI.



Tadej Pogacar ganó la última etapa del Tour de Romandía 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)

Tour de Romandie (2.UWT)

Resultados Etapa 5 | Lucens – Leysin (178,2 km)

1 Tadej Pogačar UAE Team Emirates – XRG 4:18:52 2 Florian Lipowitz Red Bull – BORA – hansgrohe 0:03 3 Primož Roglič Red Bull – BORA – hansgrohe 0:07 4 Lorenzo Fortunato XDS Astana Team 0:11 5 Jørgen Nordhagen Team Visma | Lease a Bike ,, 6 Lenny Martinez Bahrain – Victorious ,, 7 Albert Philipsen Lidl – Trek 0:14 8 Yannis Voisard Tudor Pro Cycling Team 0:17 9 Luke Tuckwell Red Bull – BORA – hansgrohe ,, 10 Luke Plapp Team Jayco AlUla ,, 11 Pablo Castrillo Movistar Team 0:19 12 Jefferson Cepeda Movistar Team 0:28 16 Sergio Higuita XDS Astana Team 0:55 27 Nairo Quintana Movistar Team 2:00 41 Daniel Felipe Martínez Red Bull-BORA-hansgrohe 4:40

Clasificación General Final