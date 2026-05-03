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Ruta

Con un póquer de victorias Tadej Pogacar redondea su dominio en el Tour de Romandía

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Hace 1 hora

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El esloveno Tadej Pogacar, gran campeón del Tour de Romandía 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)
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César Guavita se consagró campeón de la Vuelta a Bantrab y sucedió a Wilson Peña; José Misael Urián ganó la etapa final

Publicado

Hace 39 mins

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3 mayo, 2026

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El bogotano César Guavita, gran campeón de la Vuelta Bantrab 2026. (Foto © Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala)
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Iván Ramiro Sosa sube al segundo cajón del podio en el Tour de Turquía con Sebastián Berwick de campeón

Publicado

Hace 2 horas

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3 mayo, 2026

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Iván Ramiro Sosa, Sebastián Berwick y Kamiel Bonneu, en el podio del Tour de Turquía 2026. (Foto Caja Rural - Seguros RGA © Tommaso Pelagalli/SprintCyclingAgency)
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Noemi Rüegg gana en el inicio de la Vuelta a España Femenina; Paula Patiño la suramericana más destacada

Publicado

Hace 4 horas

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3 mayo, 2026

Por

La suiza Noemi Rüegg ganó la primera etapa de la Vuelta a España Femenina 2026. (Foto La Vuelta Femenina © Cxcling Creative Agency)
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