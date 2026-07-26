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Con resultados en todo el país, el Ministerio del Deporte le rindió cuentas a los colombianos
El Ministerio del Deporte le rindió cuentas a Colombia sobre la gestión desarrollada entre julio de 2025 y junio de 2026, un periodo en el que continuó fortaleciendo su presencia en las regiones y amplió el acceso al deporte, la recreación y la actividad física mediante programas, inversiones y proyectos que benefician a millones de colombianos.
La rendición, que fue transmitida por Canal Trece y las redes sociales de la entidad, presentó los principales avances alcanzados durante el último año en materia de infraestructura deportiva, fortalecimiento del Sistema Nacional del Deporte, apoyo al alto rendimiento, promoción de la recreación, la actividad física y el deporte escolar, así como las acciones dirigidas a garantizar una gestión pública más eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía.
Desde el Viceministerio, el trabajo se concentró en ampliar la participación de las comunidades étnicas en la construcción de las políticas públicas del sector. Se culminó el 100 % de la consulta previa para la Política Pública de Juegos y Prácticas Ancestrales con 28 encuentros en 12 departamentos y la participación de más de 2.000 personas. También se construyó una hoja de ruta con el pueblo Rrom y, mediante un convenio de 550 millones de pesos con el CRIC, se fortalecieron procesos deportivos y recreativos que benefician a más de 1.000 personas de 138 comunidades indígenas.
En Fomento y Desarrollo, los Juegos Intercolegiados alcanzaron un récord de 643.000 niños, niñas y adolescentes inscritos en 2026, con una inversión de 64.500 millones de pesos. A esto se suman más de 123.000 estudiantes beneficiados con la Jornada Deportiva Escolar Complementaria y más de 368.000 colombianos vinculados a programas de actividad física. La recreación también llegó a miles de personas mediante estrategias como Mandalavida, Entremundos, Campamentos Juveniles y Nuevo Comienzo, mientras que iniciativas como Deportes+, los Juegos Nacionales Comunales, los Juegos Fronterizos, los Juegos de la Orinoquía y la Amazonía y los primeros Juegos de la Agenda Campesina fortalecieron la integración y la convivencia en los territorios.
El trabajo en Posicionamiento y Liderazgo Deportivo estuvo enfocado en el desarrollo del talento y el alto rendimiento. Con una inversión de 15.500 millones de pesos se apoyó la reserva deportiva nacional, que hoy reúne a 2.376 niños, niñas y adolescentes con proyección al alto rendimiento. Cerca de 500 deportistas hacen parte del programa Atleta Excelencia y reciben acompañamiento integral del Centro de Ciencias del Deporte. Este respaldo se refleja en cerca de 500 medallas obtenidas por Colombia en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile, los Juegos Sordolímpicos de Tokio y los Juegos Bolivarianos de Perú. Además, el ministerio apoyó 13 eventos internacionales y garantizó la realización de los Juegos Nacionales y Paranacionales Córdoba y Sucre 2027 con una inversión superior a 167.000 millones de pesos.
La Dirección de Inspección, Vigilancia y Control acompañó a 79 federaciones y 1.113 ligas deportivas mediante asistencia técnica y capacitación. Durante el último año realizó 37 encuentros territoriales, 22 jornadas de formación presencial y capacitó a más de 26.000 personas a través de la Escuela Virtual del Deporte. Además, gestionó más de 14.000 trámites, expidió más de 330 actos administrativos y atendió más de 1.300 quejas ciudadanas, fortaleciendo la transparencia y la legalidad en el Sistema Nacional del Deporte.
En materia de infraestructura, la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema entregó 19 escenarios recreodeportivos en 19 municipios de 13 departamentos, con una inversión superior a 177.000 millones de pesos. Estas obras benefician a más de un millón de personas, han generado cerca de 10.000 empleos e incorporan espacios adaptados para el deporte paralímpico y nuevas disciplinas. A la fecha, continúan en ejecución 69 proyectos en 65 municipios de 23 departamentos, con inversiones superiores a 676.000 millones de pesos.
Así mismo, la entidad continuó fortaleciendo las acciones para prevenir y atender las violencias basadas en género en el deporte; certificó a más de 9.900 personas a través de la Escuela Virtual del Deporte; reglamentó el Fondo Cuenta del Ministerio del Deporte y se lanzó la Cuenta Satélite del Deporte con el DANE.
Estos resultados reflejan una gestión orientada a ampliar las oportunidades para los colombianos, con programas e inversiones que hacen del deporte, la recreación y la actividad física un motor de inclusión y desarrollo en todo el país.
*Con Información Prensa Mindeporte
Ruta
Vuelta de la Juventud Sistecredito 2026: Robert Plazas se consagra campeón y Juan Charris sale victorioso en la última etapa
¡Colombia conoció a su nuevo campeón de la Vuelta de la Juventud! El duitamense Robert Plazas recuperó el título de la competencia Sub-23 para Boyacá, que la última vez la ganó con el umbitano Héctor Ferney Molina en 2024. El corredor del Sistecrédito fue el mejor de la ronda colombiana, que reunió a los mejores talentos Sub-23 del país.
El podio de la tradicional cita ciclística, que cumplió su edición número 59, lo completaron el carmelitano Estiven García (Team Sistecrédito) y el casareño Emerson Gordillo (Nu Colombia), quienes ocuparon el segundo y tercero, respectivamente.
El boyacense Robert Plazas, que venía de ser el mejor joven en la Clásica de Fusagasuga, sucedió en el palmarés de la Vuelta de la Juventud al cundinamarqués Juan Felipe Rodríguez, vencedor de la pasada edición (2025).
La última victoria de etapa se la llevó el bogotano Juan Charris (LCM Bogotá-Ciclismo Capital), quien consiguió su primer triunfo en la carrera, después de llevar a bueno puerto un ataque en los últimos kilómetros. La jornada final contó un recorrido de 181,2 kilómetros entre Duitama y Sopó, que pasó por Paipa, Tunja, Chocontá, Sisga, Sesquilé para terminar en Guatavita.
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Tour de Francia: Tadej Pogacar conquista su quinto título y Mathieu van der Poel gana de forma espectacular la jornada final en París
Este domingo se cerró de forma espectacular la 113ª edición del Tour de Francia en los Campos Elíseos, donde el esloveno Tadej Pogacar conquistó su quinto título en la prestigiosa carrera de tres semanas, igualando a los legendarios Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.
El campeón del mundo, quien era el máximo candidato al triunfo final, obtuvo su quinta corona y la tercera consecutiva. La superestrella del pelotón mundial terminó en lo más alto del podio acompañado del belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y de su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro, quien se consagró como el mejor joven de la ronda gala.
En lo que se refiere a la actuación de los colombianos, Egan Bernal (Netcompany Ineos) fue el mejor de los nuestros, al terminar en la casilla 20° de la general a más de una hora del campeón, mientras que Harold Tejada (XDS Astana Team) finalizó 26° y Sergio Higuita (XDS Astana Team) 38°.
En la última etapa el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) se quedó con la victoria en París, tras un espectacular duelo con los hombres rápidos, en un viaje de 88,7 kilómetros por los alrededores de la capital francesa.
Ruta
Thomas Silva gana la cuadragésima edición de la Clásica Castilla y León
Continuando con su racha ganadora, el pedalista uruguago Thomas Silva (XDS Astana Team) ganó de forma espectacular la cuadragésima edición de la Clásica Castilla y León, prueba de un día, que contó con un recorrido ondulado de 190,6 kilómetros saliendo del municipio de Benavente para arribar a la localidad de Lubián, en la provincia de Zamora al noroeste de España.
El corredor charrúa salió victorioso por delante del español Roger Adrià (Movistar Team) y de su compañero de equipo, el italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team), quienes hicieron el segundo y tercer puesto, completando el podio de la clásica española. El colombiano Diego Pescador (Movistar Team) se reportó en la casilla 30° a 59 segundos del ganador.
Uno de los grandes protagonista de la carrera fue el venezolano Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), quien fue uno de los animadores de la fuga del día que integraron ocho corredores. Al final, todos los fugados fueron neutralizados por el grupo de favoritos.
Silva, que venía de ganar el día anterior la Clasica de Ordizia, sucedió en el palmarés de la carrera española al local Haimar Etxeberría, vencedor de la pasada edición (2025).
Resultados Clásica Castilla y Leon (1.1)
Benavente – Lubián (190,6 km)
|1
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|4:23:41
|2
|Roger Adrià
|Movistar Team
|m.t.
|3
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|m.t.
|4
|Mathieu Burgaudeau
|TotalEnergies
|0:03
|5
|Natnael Tesfatsion
|Movistar Team
|0:05
|6
|Jesús Herrada
|Burgos Burpellet BH
|0:05
|7
|Baptiste Vadic
|TotalEnergies
|0:05
|8
|Xabier Berasategi
|XDS Astana Team
|0:08
|9
|Diego Ulissi
|Euskaltel – Euskadi
|0:08
|10
|Francisco Muñoz
|Team Polti VisitMalta
|0:08
|11
|Lorenzo Quartucci
|Burgos Burpellet BH
|0:08
|12
|Clément Venturini
|Unibet Rose Rockets
|0:10
|13
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|0:10
|14
|Jokin Murguialday
|Euskaltel – Euskadi
|0:14
|30
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:59