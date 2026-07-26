Con resultados en todo el país, el Ministerio del Deporte le rindió cuentas a los colombianos

El Ministerio del Deporte le rindió cuentas a Colombia sobre la gestión desarrollada entre julio de 2025 y junio de 2026, un periodo en el que continuó fortaleciendo su presencia en las regiones y amplió el acceso al deporte, la recreación y la actividad física mediante programas, inversiones y proyectos que benefician a millones de colombianos.

La rendición, que fue transmitida por Canal Trece y las redes sociales de la entidad, presentó los principales avances alcanzados durante el último año en materia de infraestructura deportiva, fortalecimiento del Sistema Nacional del Deporte, apoyo al alto rendimiento, promoción de la recreación, la actividad física y el deporte escolar, así como las acciones dirigidas a garantizar una gestión pública más eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía.

Desde el Viceministerio, el trabajo se concentró en ampliar la participación de las comunidades étnicas en la construcción de las políticas públicas del sector. Se culminó el 100 % de la consulta previa para la Política Pública de Juegos y Prácticas Ancestrales con 28 encuentros en 12 departamentos y la participación de más de 2.000 personas. También se construyó una hoja de ruta con el pueblo Rrom y, mediante un convenio de 550 millones de pesos con el CRIC, se fortalecieron procesos deportivos y recreativos que benefician a más de 1.000 personas de 138 comunidades indígenas.



Comunidades indígenas en el Encuentro Regional de Prácticas Propias de la Amazonía Colombiana. (Foto © Prensa Mindeporte)(Foto © Prensa Mindeporte)

En Fomento y Desarrollo, los Juegos Intercolegiados alcanzaron un récord de 643.000 niños, niñas y adolescentes inscritos en 2026, con una inversión de 64.500 millones de pesos. A esto se suman más de 123.000 estudiantes beneficiados con la Jornada Deportiva Escolar Complementaria y más de 368.000 colombianos vinculados a programas de actividad física. La recreación también llegó a miles de personas mediante estrategias como Mandalavida, Entremundos, Campamentos Juveniles y Nuevo Comienzo, mientras que iniciativas como Deportes+, los Juegos Nacionales Comunales, los Juegos Fronterizos, los Juegos de la Orinoquía y la Amazonía y los primeros Juegos de la Agenda Campesina fortalecieron la integración y la convivencia en los territorios.

El trabajo en Posicionamiento y Liderazgo Deportivo estuvo enfocado en el desarrollo del talento y el alto rendimiento. Con una inversión de 15.500 millones de pesos se apoyó la reserva deportiva nacional, que hoy reúne a 2.376 niños, niñas y adolescentes con proyección al alto rendimiento. Cerca de 500 deportistas hacen parte del programa Atleta Excelencia y reciben acompañamiento integral del Centro de Ciencias del Deporte. Este respaldo se refleja en cerca de 500 medallas obtenidas por Colombia en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile, los Juegos Sordolímpicos de Tokio y los Juegos Bolivarianos de Perú. Además, el ministerio apoyó 13 eventos internacionales y garantizó la realización de los Juegos Nacionales y Paranacionales Córdoba y Sucre 2027 con una inversión superior a 167.000 millones de pesos.

La Dirección de Inspección, Vigilancia y Control acompañó a 79 federaciones y 1.113 ligas deportivas mediante asistencia técnica y capacitación. Durante el último año realizó 37 encuentros territoriales, 22 jornadas de formación presencial y capacitó a más de 26.000 personas a través de la Escuela Virtual del Deporte. Además, gestionó más de 14.000 trámites, expidió más de 330 actos administrativos y atendió más de 1.300 quejas ciudadanas, fortaleciendo la transparencia y la legalidad en el Sistema Nacional del Deporte.



Mindeporte se enfocó en la formación de nuevos talentos. (Foto © Prensa Mindeporte)

En materia de infraestructura, la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema entregó 19 escenarios recreodeportivos en 19 municipios de 13 departamentos, con una inversión superior a 177.000 millones de pesos. Estas obras benefician a más de un millón de personas, han generado cerca de 10.000 empleos e incorporan espacios adaptados para el deporte paralímpico y nuevas disciplinas. A la fecha, continúan en ejecución 69 proyectos en 65 municipios de 23 departamentos, con inversiones superiores a 676.000 millones de pesos.

Así mismo, la entidad continuó fortaleciendo las acciones para prevenir y atender las violencias basadas en género en el deporte; certificó a más de 9.900 personas a través de la Escuela Virtual del Deporte; reglamentó el Fondo Cuenta del Ministerio del Deporte y se lanzó la Cuenta Satélite del Deporte con el DANE.

Estos resultados reflejan una gestión orientada a ampliar las oportunidades para los colombianos, con programas e inversiones que hacen del deporte, la recreación y la actividad física un motor de inclusión y desarrollo en todo el país.

*Con Información Prensa Mindeporte