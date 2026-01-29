Ruta
Con Remco Evenepoel a la cabeza el Red Bull–Bora–Hansgrohe gana la histórica crono por equipos del Trofeo Ses Salines
El Trofeo Ses Salines, segunda prueba de la Challenge de Mallorca, vivió este jueves una jornada al cronómetro histórica con la disputa, por primera vez de una contrarreloj por equipos en el Trofeo Ses Salines, que ofreció un espectacular recorrido de 24 kilómetros completamente llanos, ideal para el lucimiento de los grandes bloques del World Tour.
La victoria terminó en manos del Red Bull–Bora–Hansgrohe, que confirmó su condición de favorito en una modalidad que domina a la perfección, con un tiempo 23’55”. El conjunto alemán contó en sus filas con el actual campeón del mundo de contrarreloj, Remco Evenepoel, que fue clave en el excelente rendimiento del equipo a lo largo de todo el trazado.
La segunda posición, a solo tres segundos, la ocupó el Movistar Team, con el español Enric Mas de regreso a la competición tras superar la lesión que le obligó a abandonar el último Tour de Francia. La escuadra telefónica firmó una sólida actuación en una jornada muy especial para el ciclismo balear.
En el tercer puesto se ubicó el Team Jayco AlUla, que durante buena parte de la jornada mantuvo el mejor registro, confirmando el alto nivel mostrado por el conjunto australiano, que dejó por fuera del podio al UAE Team Emirates-XRG.
Los 22 equipos participantes tomaron la salida de forma escalonada, cada cuatro minutos, desde Ses Salines, en una crono marcada por el buen tiempo y por un ambiente inmejorable a lo largo de todo el recorrido. La prueba sirvió además como banco de pruebas de primer nivel para una temporada en la que la primera etapa del Tour de Francia volverá a disputarse bajo el formato de contrarreloj por equipos.
La Challenge de Mallorca continuará este viernes con el Trofeo Serra de Tramuntana, que tendrá un recorrido rompe-piernas de 154,3 kilómetros y se disputará entre la localidad de Selva y el Monasterio de Lluc.
Resultados Trofeo Ses Salines (1.1)
Ses Salines – Colònia de Sant Jordi (23,8 km)
|1
|RedBull-BORA hansgrohe
|Evenepoel, Cattaneo, Denz, Finn, Lipowitz, Moscon, Van Gils
|23:55
|2
|Movistar Team
|Castrillo, García, Heßmann, Mas, Milesi, Oliveira, Romeo
|0:04
|3
|Team Jayco AlUla
|Covi, Donaldson, Engelhardt, Jensen, Krijnsen, Matthews, Sütterlin
|0:17
|4
|UAE Team Emirates-XRG
|Cosnefroy, Großschartner, Herregodts, Morgado, Politt, Sivakov, Soler
|0:19
|5
|Tudor Pro Cycling Team
|Haller, Kluckers, Küng, Pluimers, Rondel, Trentin, Weiss
|0:19
*Con Información Prensa Challenge de Mallorca
“Intenté sorprender a los demás con mi ataque en el final”: Sergio Higuita tras ser 3° en la tercera jornada del AlUla Tour
En la tercera etapa del AlUla Tour tuvimos protagonismo colombiano, por cuenta de Sergio Higuita. El escarabajo del XDS Astana Team atacó con fuerza en los últimos 200 metros y peleó hasta el último instante por la victoria, pero al final se le escapó el triunfo.
“Intenté sorprender a los demás con mi ataque en el final. Fue un sprint un poco largo, pero lo di todo en este intento. Quiero agradecer a todo el equipo por su gran trabajo y apoyo”, dijo Higuita al finalizar la etapa, en declaraciones recogidas por la escuadra kazaja.
El pedalista antioqueño sacó a relucir toda su potencia en el desenlace de la etapa, sin embargo, las fuerzas se le agotaron y el suizo Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) y el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) lo sobrepasaron a pocos metros de la meta.
“Hoy nuestro objetivo era luchar por la victoria de etapa. Podríamos haberlo intentado con Nico y Henok. El final fue muy duro, con un final explosivo. Trabajamos juntos todo el día para conseguir el triunfo y estuvimos muy cerca”, concluyó el pedalista paisa de 28 años, que escaló al 3° puesto de la general.
El equipo Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral definió la nómina que competirá en el Campeonato Nacional de Ruta
El equipo antioqueño Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral definió la nómina que competirá en el Campeonato Nacional de Ruta, que se realizará la próxima semana en territorio cundinamarqués con Zipaquirá de epicentro.
El conjunto carmelitano, que dirige Julián Muñoz, buscará ser protagonista en la categoría juvenil con Óscar Restrepo, actual campeón nacional de ruta. El primo del ‘Pacora’ es gran favorito a revalidar el título.
“La idea es ser protagonistas y tener muchos títulos, sobre todo en las categorías inferiores. Sabemos que en las categorías mayores es un poco más difícil el rendimiento, pero sin lugar a dudas tenemos unos objetivos importantes y es apoyar a los deportistas que son muy talentosos de la región. Trataremos de llevar la mejor representación a los nacionales y sacar los mejores resultados posibles para iniciar este año con pie derecho”, dijo Muñoz.
Ya en la rama femenina se destaca la presencia Elvia Cárdenas y Carolina Vargas, quien regresó de Europa donde estuvo compitiendo el año pasado con el Eneicat-CM Team.
“Presentamos oficialmente nuestra nómina para el Campeonato Nacional, la primera carrera de la temporada. Arrancamos el año con ilusión, disciplina y una mentalidad ganadora. Vamos a disfrutar cada kilómetro, a dejarlo todo en la carretera y a competir con la certeza de que este será un año de grandes logros y muchos triunfos. ¡Que empiece la temporada!”, escribió el equipo en sus redes sociales anunciando a los convocados.
AlUla Tour 2026: Sergio Higuita puso a soñar a todos con la victoria en la tercera etapa
Un ataque de Sergio Higuita en los últimos metros puso a soñar a Colombia y al XDS Astana Team con la victoria de etapa en la tercera jornada del AlUla Tour 2026, sin embargo, las fuerzas del pedalista antioqueño se agotaron y el suizo Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) y el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) se encargaron de abortar la inciativa del ‘escarabajo’.
Finalmente, el triunfo le fue esquivo al escalador colombiano, que dio la cara en la parte final de la subida, pero tuvo que conformarse con el tercer puesto en la etapa, que también lo dejó cerrando el podio parcial de la clasificación general en la carrera.
La jornada, que tuvo como protagonista a la montaña en el tramo final, contó con 142,1 kilómetros entre Winter Park y Mountain Wirkah, en una subida explosiva que exigió al máximo al pelotón con una pendiente máxima del 5,8 por ciento.
Con los resultado del día, la general tuvo un revolcón en los primeros puestos. El suizo Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) le arrebató el liderato al italiano Jonathan Milan (Lidl Trek), ganador de los dos primeros capítulos.
La carrera árabe vivirá este viernes la penúltima y cuarta etapa, otra jornada ondulada de 184 kilómetros con salida en Winter Park y llegada a Shalal Sijyat Rocks, pero con final en terreno llano.
AlUla Tour (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Winter Park – Bir Jaydah Mountain Wirkah (142,1 km)
|1
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|3:22:01
|2
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|3
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|m.t.
|4
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|0:06
|5
|Mauri Vansevenant
|Soudal Quick-Step
|0:06
|6
|Nicolás Vinokurov
|XDS Astana Team
|0:06
|7
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates – XRG
|0:06
|8
|Bjorn Koerdt
|Team Picnic PostNL
|0:06
|9
|Jan Christen
|UAE Team Emirates – XRG
|0:06
|10
|Jan Castellón
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:06
|73
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|6:38
Clasificación General Individual
|1
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|10:16:31
|2
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|0:04
|3
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:06
|4
|Bjorn Koerdt
|Team Picnic PostNL
|0:15
|5
|Mauri Vansevenant
|Soudal Quick-Step
|0:16
|6
|Nicolás Vinokurov
|XDS Astana Team
|,,
|7
|Jan Castellón
|Caja Rural – Seguros RGA
|,,
|8
|Nicolò Garibbo
|Team UKYO
|,,
|9
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|,,
|10
|Stefan de Bod
|Modern Adventure Pro Cycling
|,,
|44
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|6:37