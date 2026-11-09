Con la mira en el Tour de Guadalupe: el Team Madras Cycling ficha a los colombianos Esneider Báez y Edwin Sánchez

Los ciclistas colombianos Esneider Báez, de 28 años, y Edwin Sánchez, de 43 años, fueron confirmados como nuevos refuerzos del Team Madras Cycling (TMC), la escuadra más fuerte de las últimas tres temporadas en Guadalupe. Ambos corredores, quienes han desarrollado su carrera deportiva en este territorio francés durante los últimos años, darán el salto al conjunto dominante del calendario caribeño tras cerrar su ciclo con el Team CAMA CCD, estructura que los acogió en las campañas recientes.

La incorporación de los dos pedalistas nacionales quedó oficializada en el listado de traspasos para la temporada 2027, documento actualizado recientemente por el Comité Regional de Ciclismo de las Islas de Guadalupe (CRCIG). Con este movimiento, el Team Madras Cycling apuesta por la experiencia y el rendimiento comprobado en el pelotón guadalupeño para mantener su hegemonía en las competencias del próximo año.

Consolidado como el mejor equipo guadalupeño del último trienio, el TMC tiene como principal objetivo disputar el título del Tour de Guadalupe. Esta exigente prueba por etapas, compuesta por 10 jornadas y catalogada en la clase 2.2 de la Unión Ciclista Internacional (UCI), se celebra anualmente a principios del mes de agosto y representa la mayor vitrina del ciclismo en el archipiélago.

Para Báez y Sánchez, el arribo a esta potente formación significa la oportunidad de figurar en una escuadra de gran reconociemiento en Guadalupe. Su trayectoria acumulada en el Caribe francés serán piezas fundamentales dentro de la nómina del Team Madras Cycling para afrontar los retos del calendario 2027.

*Con información de Rony Girard