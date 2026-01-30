Connect with us

MountainBike

Con la Copa Valle inicia la temporada 2026 de ciclomontañismo en el municipio de Sevilla

Publicado

Hace 2 horas

el

En el municipio de Sevilla inicia la temporada 2026 de ciclomontañismo con la Copa Valle. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
Temas relacionados:
Anuncio

MountainBike

Feria de Manizales: Camilo Sánchez se consagra campeón en el Downhill Urbano

Publicado

Hace 3 semanas

el

11 enero, 2026

Por

El podio final de la edición 17 del Downhill Urbano en el marco de la Feria de Manizales. (Foto © RMC)
Seguir leyendo

MountainBike

Colombia sumó tres medallas en las pruebas del mountain bike en los Juegos Bolivarianos Lima – Ayacucho 2025

Publicado

Hace 2 meses

el

24 noviembre, 2025

Por

Ana María Roa y Diana Pinilla, en el podio del MTB Cross Country Olímpico de los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025. (Foto © Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025)
Seguir leyendo

MountainBike

Juegos Bolivarianos Lima – Ayacucho 2025: Ana María Roa se cuelga la medalla de oro en el Cross Country Olímpico

Publicado

Hace 2 meses

el

23 noviembre, 2025

Por

Ana María Roa ganó la medalla de oro en el MTB Cross Country Olímpico de los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025. (Foto © FCC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.