Con la Copa Valle inicia la temporada 2026 de ciclomontañismo en el municipio de Sevilla

La Liga de Ciclismo del Valle del Cauca confirmó el inicio oficial de la temporada de ciclomontañismo (MTB) en el departamento. El evento se realizará en Sevilla, el Balcón del Valle, con la primera válida de ciclomontañismo “Paraíso de Todos”, los días sábado y domingo, en dos escenarios emblemáticos del norte del Valle del Cauca: el Parque Recreacional y la Pista Raúl Ávila.

Con este certamen, la Liga de Ciclismo del Valle del Cauca y la Comisión Vallecaucana de MTB dan apertura al calendario de competencias del año, fortaleciendo el desarrollo del ciclomontañismo y brindando espacios de alto nivel para todos los deportistas y categorías.

El pintoresco municipio de Sevilla se prepara para recibir a los mejores exponentes del MTB del departamento vallecaucano en un fin de semana lleno de deporte, emoción y talento.

La programación se desarrollará de la siguiente manera:

Sábado: jornadas de gymkanas, en el Parque Recreacional

Domingo: competencias oficiales de XCO, en la Pista Raúl Ávila

*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle del Cauca